Zuverlässiger Betrieb mit Texaco HDAX 9200: Schwaneberg Biogas verlängert Ölwechselintervalle auf über 5.000 Stunden

Die Schwaneberg Biogas GmbH & Co. KG betreibt zwei Biogasanlagen in Deutschland mit insgesamt drei Gasmotoren und ist Teil eines regionalen Netzwerks, das Strom vor Ort effizient erzeugt und nutzt. Die erzeugte Wärmeenergie wird zum Beheizen des angrenzenden landwirtschaftlichen Betriebes genutzt. Dieser liefert im Gegenzug die Biomasse für die Biogasanlage. Der erzeugte Strom wird vollständig in das öffentliche Netz eingespeist.

Die Schwaneberg Biogas GmbH & Co. KG ist mit der BEV Service GmbH unternehmerisch verbunden. Die BEV Service GmbH bietet die Betreuung und Beratung für Betreiber von landwirtschaftlichen Biogasanlagen. Zudem übernimmt das Unternehmen den Handel von Betriebsmitteln des Bedarfes der Biogasanlagen und die Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der Biogasanlagen.

Seit 2021 setzt Betriebsleiter Jens Stock auf Texaco HDAX 9200, ein Hochleistungs-Motorenöl, das sich in der Praxis schnell bewährt hat. Besonders im modernen MWM TCG 3016 V12 Motor konnten die Ölwechselintervalle von anfänglich rund 2.800 auf 5.500 Betriebsstunden optimiert werden - bei gleichzeitig stabilen Oxidationswerten und zuverlässigem Motorbetrieb. "Früher war bei 4.000 Stunden Schluss - jetzt sind wir bei über 5.000 mit derselben Ölfüllung. Das hat kein Öl, das wir bisher verwendet haben, geschafft", berichtet Stock.

Wesentliche Erfolgsfaktoren sind hierbei ein ganzheitlicher Wartungsansatz, bestehend aus regelmäßigen Ölprobenanalysen, einer engen Abstimmung mit dem Dienstleister BEV Service bei der Einstellung des Motors und der richtigen Wahl der Schmierstoffe. "Mit HDAX 9200 und der sauberen Ansaugluft holen wir das Maximum aus dem Motor raus - weniger Oxidation, längere Intervalle, weniger Stress", sagt der erfahrene Betreiber.

Dabei vertraut die Schwaneberg Biogas GmbH & Co. KG auf ein starkes Netzwerk: Die Zusammenarbeit mit dem Texaco funktioniert laut dem Betriebsleiter reibungslos. Schmierstoffversorgung, Ölanalysen und weitere Serviceleistungen greifen nahtlos ineinander.

Neben dem Öl ist auch der Einsatz des richtigen Kühlmittels von großer Bedeutung für den Betrieb der Anlage. Dies wird neben einigen weiteren Faktoren ganzheitlich mitgedacht - saubere Ansaugluft, strukturierte Wartungsintervalle und systematische Analyse der Ölwerte helfen, den gesamten Betrieb effizient zu steuern und das Maximum aus dem Gasmotor herauszuholen.

Zentrale Kriterien für die Wahl von Texaco HDAX 9200 waren für die Betriebsleitung und die BEV Service GmbH die Haltbarkeit, Praxistauglichkeit und die Möglichkeit, den Motor in einem stabilen Temperaturfenster zu betreiben,da dieser im Flex-Betrieb arbeitet. Zudem konnten die umfangreichen Schulungsangebote von Texaco überzeugen. Die Vorteile liegen für Jens Stock klar auf der Hand: "Das Öl funktioniert - keine Beanstandungen, stabile Laufzeiten, und die Analysen sehen auch gut aus."

