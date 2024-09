Texaco Lubricants

Chevron geht Exklusivvereinbarung mit Finke für den Vertrieb von Texaco® Schmierstoffen ein

Chevron und die Finke Mineralölwerk GmbH haben eine Vereinbarung getroffen, um ihre Geschäftsbeziehung weiter auszubauen und zu stärken. Ab dem 1. September 2024 wird Finke alleiniger Distributor des gesamten Produkt-Portfolios der Marke Texaco in Deutschland sein. Texaco ist Teil der Chevron-Markenfamilie.

"Dies ist eine spannende Entwicklung für uns. Unsere Exklusivvereinbarung mit Finke ist eine Premiere für die Marke Texaco in diesem wichtigen Schmierstoffmarkt", so Jürgen Ulmer, Geschäftsführer von Chevron Deutschland. "Finke unterstützt uns in Deutschland bereits seit über sechs Jahren. In dieser Zeit haben sie als zuverlässiger Vertriebspartner immer wieder bewiesen, dass sie unsere Marktsektoren verstehen und sich stark für den Kundenservice einsetzen. Darüber hinaus hat sich die Beziehung zwischen unseren beiden Unternehmen immer weiter gefestigt. Das hat es uns ermöglicht, unsere Geschäftsprozesse zu optimieren und dadurch noch bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen."

Thomas Hinze, Geschäftsführer der Finke Mineralölwerk GmbH, erläutert: "Chevron mit seiner Marke Texaco ermöglicht Finke einen tieferen Einstieg in Märkte, zu denen wir bisher keinen Zugang hatten. Der globale Halo-Effekt der Marke ist für uns ein Türöffner. Wir wissen, dass wir uns auf die neuesten Produktentwicklungen verlassen können, die von den verschiedenen Branchen benötigt werden - und das angereichert mit einem erstklassigen Service. Finke ist eine solche Partnerschaft bisher noch nie eingegangen. Wir sind jedoch absolut überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben."

Das Produktportfolio von Texaco, das auf mehr als 100 Jahre Erfahrung in Europa zurückblicken kann, umfasst Schmierstoffe und Kühlmittel für die Automobilindustrie, einschließlich Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Baumaschinen, sowie Industrieschmierstoffe für die Stromerzeugung, die Binnenschifffahrt und die Landwirtschaft. Texaco Produkte, einschließlich des VARTECH Industrial System Cleaner, werden in Europa unter den Marken Havoline®, Delo®, HDAX® und Techron® vertrieben.

Die zu Hoyer gehörende Finke Mineralölwerk GmbH wird die Produkte der Marke Texaco von ihrem Hauptsitz in Visselhövede aus sowie über die rund 70 regionalen Hoyer Verkaufsbüros in Deutschland vertreiben.

Über Chevron

Chevron ist eines der führenden integrierten Energieunternehmen der Welt. Wir sind davon überzeugt, dass erschwingliche, zuverlässige und immer sauberere Energie eine wesentliche Voraussetzung für eine bessere und nachhaltigere Welt ist. Chevron produziert Erdöl und Erdgas, stellt Kraftstoffe, Schmierstoffe, petrochemische Produkte und Additive her und entwickelt Technologien, die unser Geschäft und die Industrie fördern. Wir wollen unser traditionelles Öl- und Gasgeschäft ausbauen, die Kohlenstoffintensität unserer Geschäftstätigkeit senken und neue, kohlenstoffärmere Geschäftsfelder in den Bereichen erneuerbare Brennstoffe, Wasserstoff, Kohlenstoffabscheidung, Kompensation sowie mithilfe anderer neu auf den Markt kommender Technologien aufbauen. Weitere Informationen über Chevron finden Sie unter www.chevron.com.

Chevron kann auf eine über 100-jährige Erfahrung in Europa zurückblicken und vertreibt seine Schmierstoffprodukte unter der Marke Texaco®. Mit seiner fortschrittlichen Technologie sorgt Texaco Lubricants für mehr Leistung durch ein umfassendes Angebot an Motorenölen für Pkw, Hochleistungsdieselmotorenölen für Lkw, Frostschutzmitteln, Kühlmitteln und einer breiten Palette von Industrieschmierstoffen unter den Marken Havoline®, Delo®, HDAX®, VARTECH® und Techron® für Autofahrer und Unternehmen auf der ganzen Welt. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website https://www.texacolubricants.com.

Über Finke Mineralölwerk GmbH

Die Finke Mineralölwerk GmbH gehört zu Hoyer mit Stammsitz in Visselhövede. Das mittelständische Schmierstoffunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe der Hausmarke Aviaticon und ist als Private Label Produzent für viele Kunden im In- und Ausland tätig.

Ein weiterer Produktionszweig ist die Herstellung von AdBlue®. Hierzu wurde das Unternehmen vom VDA (Verband der Automobilindustrie, Inhaber der Markenrechte AdBlue®) als erstes Unternehmen in Deutschland zertifiziert. Zusätzlich wird die Leistung durch das Qualitätsmanagement ISO 9001:2015 durch die DEKRA überwacht. Ergänzend ist die Finke Mineralölwerk GmbH nach ISO 14001 Umweltmanagement und ISO 50001 Energiemanagement zertifiziert.

Als European Master Distributor der LUBRIPLATE Lubricants Company ist die Finke Mineralölwerk GmbH zudem Partner im Bereich der Lebensmittelschmierstoffe des amerikanischen Produzenten. Lubriplate-Schmierstoffe gehören weltweit zu den meistgekauften Lebensmittelschmierstoffen und verfügen über zahlreiche Freigaben der Maschinenhersteller.

