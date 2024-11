Max Wagner Autarkie GmbH

Unabhängig und nachhaltig: Max Wagner von der Max Wagner Autarkie GmbH über die Zukunft der PV-Branche

St. Andrä Wördern (ots)

Die vergangenen Jahre und die anhaltende Wirtschaftskrise machen vielen Hausbesitzern bewusst: Eine Alternative zum herkömmlichen Stromanbieter ist dringend notwendig. Photovoltaikanlagen gelten dabei für viele als die naheliegendste Lösung - doch stellt sich die Frage: Lohnt sich die Investition in eine solche Anlage wirklich noch? Wie Hausbesitzer von Solarenergie profitieren können und wie die Zukunft der Photovoltaikbranche aussieht, erfahren Sie hier.

Unternehmen und Privatmenschen befinden sich in einer Abhängigkeit - zumindest diejenigen, die weiterhin auf traditionelle Stromversorger setzen. Die letzten Jahre haben jedoch deutlich gemacht, wie nachteilig diese Abhängigkeit sein kann - sei es durch stark steigende Strompreise oder durch die drohende Netzüberlastung, die schlimmstenfalls zu Ausfällen führt. Viele Verbraucher interessieren sich in diesem Zusammenhang für eine Photovoltaikanlage, die durch Sonnenenergie den Strombedarf teilweise oder sogar vollständig decken kann. Doch kann diese Technologie tatsächlich die Abhängigkeit von klassischen Stromanbietern überwinden? "Viele Verbraucher sind von der hohen Anschaffungsinvestition abgeschreckt", erklärt PV-Experte Max Wagner. "Oft besteht Unsicherheit darüber, ob sich eine solche Investition wirklich lohnt und ob Solarenergie eine langfristig tragfähige Lösung bietet. Diese Bedenken sind nachvollziehbar - schließlich steht im schlimmsten Fall ein beträchtlicher finanzieller Verlust im Raum."

"Trotz aller Bedenken sind Photovoltaikanlagen die beste Wahl, um langfristig unabhängig und zukunftssicher aufgestellt zu sein", betont der Unternehmer. Als PV-Experte und Geschäftsführer der Max Wagner Autarkie GmbH begleitet Max Wagner seine Kunden von der ersten Beratung über die Anschaffung bis hin zur Inbetriebnahme ihrer Solaranlagen und kennt die zahlreichen positiven Effekte, die eine solche Investition für Privatkunden mit sich bringt. "Oft wird dabei übersehen, dass nahezu alle alternativen Stromerzeugungsmethoden förderfähig sind", erklärt der Experte. "Dank verschiedener Förderprogramme lassen sich die Investitionskosten erheblich senken, sodass der Endverbraucher nur einen geringen Teil selbst finanzieren muss." Unternehmen und Privatpersonen sollten sich also von den Kosten nicht abschrecken lassen, sondern die Vorteile dieser nachhaltigen Alternative bedenkenlos nutzen.

Die Netzbelastung steigt: Warum sich Verbraucher jetzt nach Alternativen umsehen müssen

Photovoltaikanlagen sind für Hausbesitzer und Unternehmen besonders attraktiv. Grund dafür ist vor allem die Möglichkeit, sich autark von Netzbetreibern aufzustellen, sich unabhängig von überlasteten Stromnetzen zu machen und auf selbst erzeugte, saubere Energie zu setzen. Insbesondere angesichts des wachsenden Einsatzes von Elektroautos und Wärmepumpen, die auf Strom angewiesen sind, drohen häufiger Überlastungen im Netz, die im schlimmsten Fall zu Stromausfällen führen können. Erneuerbare Energien bieten Hausbesitzern die einzige verlässliche Lösung, sich gegen solche Ausfälle abzusichern. "Photovoltaikanlagen haben sich in diesem Kontext als besonders effizient erwiesen", erklärt Max Wagner. Um bei solchen Ausfällen nicht im Dunkeln zu sitzen, bietet die Max Wagner Autarkie GmbH eine sogenannte "Blackout-Vorsorge": Durch eine automatische Netzumschaltung bei Stromausfällen wird sichergestellt, dass ihre Kunden weiterhin Strom aus ihrer PV-Anlage beziehen können. Durch die Batteriespeicher ist es außerdem möglich, den am Tag produzierten Strom in der Nacht zu verwenden.

"Hinzu kommt, dass der erzeugte Strom nicht nur für den Eigenbedarf genutzt, sondern auch in sogenannten autarken Energiegemeinschaften zwischen verschiedenen Häusern oder Wohnungen geteilt werden kann", so Max Wagner weiter. "Durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen wird die Effizienz maximiert und gleichzeitig die Umweltbelastung gesenkt." Die Photovoltaikbranche hat trotz ihres Potenzials noch nicht den vollen gesellschaftlichen und politischen Durchbruch erreicht - insbesondere die Bürokratie stellt ein erhebliches Hindernis beim Ausbau erneuerbarer Energien dar. "Die Vielzahl an Genehmigungsverfahren bremst uns als PV-Experten oft aus, da wir auf das Tempo der Behörden angewiesen sind", erklärt Max Wagner von der Max Wagner Autarkie GmbH. "Ich bin jedoch überzeugt, dass in Zukunft einheitliche Richtlinien den Prozess deutlich effizienter gestalten und die Akzeptanz von Photovoltaikanlagen weiter fördern werden."

Max Wagner über die Rentabilität von PV-Anlagen

Bis zur finalen Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage können einige Monate vergehen - doch ab dem ersten Tag bringt sie spürbare Entlastung für den Kunden. "Ich sehe immer wieder, wie meine Kunden sofort von den Erträgen ihrer neuen PV-Anlage profitieren", berichtet Max Wagner von der Max Wagner Autarkie GmbH. "Da kaum noch Netzkosten anfallen, werden die Verbraucher unabhängiger von den steigenden Energiepreisen und können ihre Investition voll ausschöpfen."

Der Unternehmer empfiehlt seinen Kunden, ihre Photovoltaikanlage mit einem zusätzlichen Speichersystem, wie etwa einem Wasserstoffspeicher, zu kombinieren. "So können die im Sommer erzeugten Überschüsse an Solarenergie auch im Winter genutzt werden, wenn die Sonneneinstrahlung geringer ist", erläutert er. "Dadurch lässt sich das ganze Jahr über der Bezug von Strom durch externe Anbieter minimieren, und die PV-Anlage kann ihr volles Potenzial entfalten."

