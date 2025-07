Fichtel Consulting GmbH

Wenn der Chef alles selbst machen muss: Warum fehlende Strukturen Metzgereien ausbremsen

Bild-Infos

Download

Lauffen a.N. (ots)

Produktion, Verkauf, Buchhaltung, Personal – in vielen Metzgereien hängt der gesamte Betrieb am Inhaber. Was früher als Zeichen für Einsatz galt, wird heute zum Problem: Ohne klare Strukturen bleibt keine Zeit für Entwicklung, Kundenbindung oder strategische Entscheidungen. Statt Wachstum gibt es Dauerstress – mit wachsendem Risiko für Qualität und Wirtschaftlichkeit.

Viele Metzgereien funktionieren nur, solange der Chef rund um die Uhr mitarbeitet – das ist weder nachhaltig noch zukunftsfähig. Dieser Beitrag verrät, wie einfache Prozesse, klare Zuständigkeiten und digital unterstützte Abläufe dabei helfen können, Betriebe zu entlasten.

Das Problem mit der Abhängigkeit

Wenn der Chef alle Aufgaben selbst übernimmt, mag das im ersten Moment vielleicht Zeit sparen – langfristig aber entsteht ein Teufelskreis: Denn dadurch bleibt den Mitarbeitern nur wenig Raum, selbst Hand anzulegen. Sie mögen die Abläufe theoretisch kennen, doch ohne regelmäßiges Üben kann sich ihr Wissen nicht verfestigen. Die Folge: Im Ernstfall ist das Personal überfordert, sodass erneut der Chef einspringen muss. Nur, wer regelmäßig Gelegenheit zum Üben bekommt, beherrscht Abläufe sicher.

Mit wachsender Belegschaft, besonders in Metzgereien mit verstärktem Wachstum, verschärft sich dieses Problem. Der Geschäftsführer muss immer öfter selbst eingreifen – da bleibt kaum mehr Zeit für strategische Entscheidungen. Die Folge sind steigende Fehlerquoten, überforderte Mitarbeiter, unzufriedene Kunden und sinkende Umsätze – ein Defizit, das sich irgendwann kaum noch aufholen lässt. Im schlimmsten Fall gehen Kunden und Mitarbeiter verloren. Das größte Risiko aber ist die enorme Abhängigkeit vom Inhaber: Fällt der Chef krankheits- oder urlaubsbedingt aus, steht der gesamte Betrieb still – und setzt damit seine wirtschaftliche und unternehmerische Existenz aufs Spiel. Entsprechend wichtig ist es, dass Geschäftsführer ihre Führungs- und Betriebsstrukturen so gestalten, dass die Mitarbeiter Aufgaben selbstständig ausführen können.

Klare Strukturen als Schlüssel zur Entlastung

Der Weg aus dem Abhängigkeitsdilemma führt über klare Verantwortlichkeiten und dokumentierte Arbeitsabläufe. Es reicht nicht, den Mitarbeitern nur mündlich zu erklären, wie etwas zu tun ist – vielmehr müssen alle Rezepte, Herstellungsweisen und Tätigkeiten systematisch aufgelistet werden, sodass die Mitarbeiter bei Bedarf jederzeit darauf zurückgreifen können. Das hilft nicht nur im Tagesgeschäft, sondern auch bei der Einarbeitung: Tabellen, schriftliche Checklisten und Prozessbeschreibungen ermöglichen es den Mitarbeitern, sich eigenständig Wissen anzueignen, ohne dass der Chef ständig um Rat gefragt werden muss. Ebenfalls unverzichtbar sind klare Kommunikationsstrukturen, die Raum für Feedback, strategische Abstimmung und Themenherausforderungen schaffen. So können Probleme schnell identifiziert und gemeinsam Lösungswege erarbeitet werden.

Sobald die Arbeitsabläufe klar definiert und transparent dokumentiert sind, können Geschäftsführer allmählich digitale Lösungen einführen. Ein digitales Vorbestellwesen etwa hilft dabei, Filial- und Kundenbestellungen automatisch zu verwalten. In der Produktion lassen sich Arbeitsabläufe durch einheitliche Produktionspläne deutlich effizienter gestalten. Im Bereich der Materialbeschaffung helfen standardisierte Soll-Ist-Listen, den Lagerbestand im Blick zu behalten – das reduziert Fehler und entlastet das Team. Selbst Teilaufgaben wie Catering, Maschinenwartung oder Bewerbermanagement lassen sich mit digitalen Tools schlank abbilden. Welcher Bereich dabei den größten Effizienzgewinn verspricht, hängt am Ende vor allem von den Kernthemen und Zielen des Betriebs ab.

So wichtig sind klare Zuständigkeiten

Um Zuständigkeiten sinnvoll zu verteilen, sollten Inhaber ihren Betrieb zunächst in klar abgrenzbare Funktionsbereiche wie Schlachtung, Zerlegung, Produktion, Verkauf und Verwaltung unterteilen. Für jeden dieser Bereiche sollten sämtliche wiederkehrenden Aufgaben systematisch erfasst werden – so etwa Fleisch- und Gewürzbestellungen. Dabei empfiehlt es sich, nicht nur die Tätigkeiten selbst, sondern auch deren Häufigkeit festzuhalten. Auf dieser Grundlage kann der Geschäftsführer anschließend Zuständigkeiten verbindlich zuordnen. Dabei wird jede Aufgabe einem konkreten Mitarbeiter anvertraut – mitsamt der Hilfsmittel, die nötig sind, damit er diese Aufgabe selbstständig ausführen kann. Parallel dazu kann der Chef ein einfaches Kontrollverfahren etablieren – so etwa mithilfe einer Aufgabenliste in analoger oder digitaler Form für einzelne Abteilungen, die in regelmäßigen Abständen überprüft wird.

Es bleibt festzuhalten: Nur Führungskräfte, die Verantwortung sinnvoll verteilen, auf strukturierte Prozesse setzen und ihre Mitarbeiter einbinden, profitieren auf Dauer von echter Entlastung. Statt Dauerstress entsteht so ein stabiles System, das eigenverantwortliches Arbeiten sicherstellt – auch ohne ständige Anwesenheit des Inhabers. Das schafft nicht nur Freiräume für strategische Entscheidungen, sondern macht den Betrieb auch widerstandsfähiger gegenüber unerwarteten Ausfällen. Genau darin liegt der Schlüssel für ein zukunftsfähiges Metzgerhandwerk.

Über Tobias Fichtel:

Tobias Fichtel ist Metzgermeister, Fleischsommelier und Betriebswirt sowie Gründer der Fichtel Consulting GmbH. Mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützt er klassische Handwerksmetzgereien im deutschsprachigen Raum bei der Betriebsoptimierung. Sein Fokus liegt auf Personalführung, Struktur und Digitalisierung – zentrale Hebel im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Mehr Informationen unter: https://www.tobias-fichtel.de/

Original-Content von: Fichtel Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell