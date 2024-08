Buyers Edge Platform

Buyers Edge Platform erweitert europäische Präsenz durch Übernahme des deutschen Foodservice-Marktführers S&F-Gruppe

Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Buyers Edge Platform, das führende Software- und Analyseunternehmen, das datengesteuerte Erkenntnisse und Technologien für die Foodservice-Branche bereitstellt, gibt die Übernahme der S&F-Gruppe in Deutschland bekannt. Diese Akquisition ist ein weiterer wichtiger Schritt in der raschen Expansion von Buyers Edge Platform in ganz Europa und folgt der Übernahme von The Full Range und Delta Procurement in Großbritannien zu Beginn dieses Jahres sowie Svenska Krögare in Schweden im vergangenen Jahr.

Die Übernahmen stehen im Einklang mit der allgemeinen Strategie von Buyers Edge Platform, das größte digitale Beschaffungsnetzwerk in Europa zu schaffen, das den in den USA erzielten Erfolg widerspiegelt. Durch strategische Akquisitionen, neue Länderpartnerschaften und organische Wachstumsinitiativen wird Buyers Edge Platform das Beschaffungswesen verändern und Foodservice-Unternehmen in ganz Europa einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten.

John Davie, CEO von Buyers Edge Platform, äußerte sich begeistert über die beiden Übernahmen: „Wir suchen die besten und leistungsfähigsten GPOs in jedem Land in Europa auf und S&F ermöglicht uns den Eintritt in Deutschland, dem größten Markt in Europa, während wir unsere Mission fortsetzen, die Beschaffungspraktiken zu revolutionieren und Unternehmen auf dem gesamten Kontinent zu unterstützen."

Daniel Wilson, President von Buyers Edge Platform Europa, fügte hinzu: „Wir freuen uns, die S&F-Gruppe in der Buyers Edge Platform-Familie willkommen zu heißen. Dies ist ein Unternehmen, das ich seit vielen Jahren kenne und mit Interesse beobachtet habe. Es ist eine perfekte Ergänzung unseres wachsenden europäischen Portfolios und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, die führende GPO in Europa zu werden." Buyers Edge Platform hat seit Januar 2023 bereits 4 europäische Übernahmen abgeschlossen.

Ulrich Fladung, Geschäftsführer von S&F, äußerte sich begeistert über die Übernahme: „Schon beim ersten Gespräch mit Buyers Edge Platform war klar, dass wir die gleichen Visionen und Werte teilen. Wir sind beide Unternehmen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und bei denen der Kunde immer an erster Stelle steht. Die Kombination unserer Kenntnisse des deutschen Marktes mit der Technologie und der Kaufkraft von Buyers Edge Platform schafft das perfekte Umfeld, um unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen. Wir freuen uns, dem stärksten Netzwerk in der Foodservice-Branche beigetreten zu sein und die damit verbundenen Möglichkeiten zu nutzen."

Informationen zur S&F-Gruppe S&F wurde von den Mitinhabern und Geschäftsführern Marcus Seidl und Ulrich Fladung gegründet und ist eine der größten unabhängigen GPOs in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für das Gastgewerbe und den Catering-Markt an, darunter die Beschaffung von Lebensmitteln und Non-Food-Produkten, Planung und Beratung sowie die Ausrichtung einer der wichtigsten Veranstaltungen für die Beschaffung in der Gastronomie in Deutschland, das jährliche S&F-Symposium.

S&F beliefert verschiedene Sektoren, darunter Krankenhäuser, Seniorenheime, Universitäten und Hotels. Der hervorragende Ruf der Gruppe beruht auf ihrem Engagement, die Effizienz des Kundeneinkaufs zu steigern und gleichzeitig starke Lieferantenbeziehungen zu pflegen.

Informationen zu Buyers Edge Platform Buyers Edge Platform ist das führende Software- und Analyseunternehmen, das datengestützte Erkenntnisse und Technologien für die Foodservice-Branche bereitstellt. Wir verbinden Unternehmen aus dem gesamten Foodservice-Bereich und befähigen sie, ihre Geschäfte durch die Nutzung von Daten und Analysen effizienter zu führen. Buyers Edge Platform hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Foodservice-Branche mit Programmen, die allen Beteiligten in der Lieferkette zugute kommen, von der manuellen zur automatisierten Abwicklung zu führen. Besuchen Sie BuyersEdgePlatform.com, um mehr zu erfahren.

Buyers Edge Platform hat kürzlich eine Rekapitalisierung in Höhe von 1,1 Mrd. USD mit einem Konsortium führender Finanzpartner bekannt gegeben. Buyers Edge Platform beabsichtigt, die neuen Mittel zu nutzen, um die weiteren Wachstumsinitiativen zu unterstützen, darunter Plattforminnovation, strategische Fusionen und Übernahmen sowie die europäische Expansion.

