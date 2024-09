Herbert Arlt

Arabische Kulturen, Europa, UNO

Wien (ots)

2.9.2024: neue Video Podcasts auf dem INST Channel

Via INST Channel wurden heute zwei neue Video Podcasts zugänglich gemacht: Martin Luther und der Islam (Reihe: Aufklärung in Ost und West) und Die Rolle Ägyptens und der arabischen Welt in heutigen globalen Entwicklungen (Reihe: Special Lectures im Vorfeld von G20 Gipfeln und der Zukunftskonferenz der UNO am 22./23.9.2024).

Das INST wurde am 14.11.1994 von einer Gruppe internationaler WissenschafterInnen in Wien gegründet. Die Koordination als Wissenschaftlicher Direktor wird seither von Herbert Arlt wahrgenommen. Vizepräsidentin ist Ass.Prof.in Dr.in Rania Elwardy (Kairo). Sie engagiert sich seit 2011 für Jura Soyfer mit wissenschaftlichen Beiträgen, aber auch durch die Ermöglichung einer Theaterproduktion ( "Vineta" in Arabisch).

Im Zentrum der Forschungen des INST steht das Verbindende der Kulturen. Der INST Channel ist nach Weltkonferenzen mit bis zu 7.000 Beteiligten aus über 100 Ländern ein neues Format, wissenschaftliche Ergebnisse zugänglich zu machen.

