Special Lectures: G20, neue UNO

Neues Format der Wissenschaftsinformation

Mit August 2024 starten die Special Lectures des INST (rund 10.000 Projektbeteiligte aus über 120 Ländern), die der Vorbereitung der G20 Gipfel in Brasilien (2024) und Südafrika (2025) sowie dem Zukunftsgipfel der UNO (22./23.9.2024) aus Sicht von Künsten, Wissenschaft, Forschung dienen.

Special Lecture ist ein spezielles Format, das im Vorfeld der G20 Gipfel in Indonesien (2022) und Indien (2023) entwickelt wurde (der Begriff wurde eingeführt von Univ.Prof.Dr. Mano Mohanty, New Delhi). Referent ist jeweils Wiss.Dir.Dr. Herbert Arlt. Kommentiert werden die Referate durch SpezialistInnen aus der jeweiligen Region.

Die erste Special Lecture 2024 fand am 14.8. in Rio de Janeiro im Vorfeld des G20 Gipfels in Brasilien statt. Gastgeberin war Univ.Prof.in Dr.in Beatriz Bissio. Weitere fixierte Termine 2024: 30.8. Kairo, 11.9. Tokio, 16.10. Paris, 14.11. Wien (30 Jahre INST), 3.12. Johannesburg. Dokumentiert werden die Special Lectures im INST Channel sowie in TRANS 28. Informiert wird via Nachrichtenagenturen.

