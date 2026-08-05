HWS Handwerks-Schmiede GmbH

HWS Handwerks-Schmiede GmbH: Volle Auftragsbücher und trotzdem Chaos im Betrieb – Warum Wachstum im Handwerk ohne klare Abläufe gefährlich wird

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Solingen (ots)

Volle Auftragsbücher gelten im Handwerk als klares Zeichen für Erfolg. Doch genau hier beginnt für viele Betriebe das eigentliche Problem: Mit jedem neuen Auftrag steigen Abstimmung, Verantwortung und Komplexität, während die internen Abläufe oft gleich bleiben. Das Ergebnis: Der Betrieb wächst, aber die Kontrolle geht verloren. Warum das zum Problem wird und was es zu tun gilt, damit aus dem Wachstum kein Chaos wird, erfahren Sie hier.

Auf den ersten Blick läuft alles rund: Die Nachfrage ist hoch, der Betrieb wächst und die Auftragslage ist gesichert. Genau das, worauf viele Handwerksunternehmer hinarbeiten. In der Praxis beginnt an diesem Punkt jedoch oft das eigentliche Problem. Denn mit jedem zusätzlichen Auftrag wächst nicht nur der Umsatz, sondern auch der Abstimmungsaufwand im Alltag. Mehr Mitarbeiter, mehr Baustellen, mehr Rückfragen – und immer mehr Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Gleichzeitig bleiben die internen Abläufe in vielen Betrieben unverändert. Was im kleinen Team funktioniert hat, gerät unter wachsender Last zunehmend ins Wanken. Entscheidungen verzögern sich, Abläufe greifen nicht mehr ineinander und Fehler nehmen zu. Der Geschäftsführer wird dabei immer stärker zum zentralen Knotenpunkt, an dem alles zusammenläuft – und damit zum größten Engpass im eigenen Betrieb. „Viele stehen irgendwann an dem Punkt, an dem sie nur noch reagieren statt zu führen. Das Telefon klingelt ununterbrochen, Mitarbeiter warten auf Entscheidungen, und am Ende des Tages bleibt das Gefühl, trotz voller Auftragsbücher nichts wirklich im Griff zu haben“, erklärt Liborio Manciavillano. Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH.

„Der effektivste Weg zu gesundem Wachstum im Handwerk beginnt nicht bei neuen Aufträgen, sondern bei klaren Abläufen, Zuständigkeiten und Strukturen im Betrieb“, betont Liborio Manciavillano weiter. Der Unternehmer kennt diese Situation aus eigener Erfahrung. Er hat selbst erlebt, wie schnell ein Betrieb unter Druck gerät, wenn Prozesse fehlen und Entscheidungen an einer zentralen Stelle hängen bleiben. Mit der HWS Handwerks-Schmiede GmbH unterstützt er heute Handwerksunternehmer dabei, genau diese Engpässe zu lösen und ihre Betriebe so aufzustellen, dass Wachstum nicht länger zu Überforderung führt, sondern planbar und kontrollierbar wird.

Warum Wachstum im Handwerk schnell gefährlich wird

Das Wachstum im Handwerk wird immer dann zum Problem, wenn steigende Auftragszahlen nicht mehr sauber abgearbeitet werden können. Entscheidend ist dabei nicht die Menge der Aufträge, sondern ob der Betrieb in der Lage ist, diese strukturiert und verlässlich umzusetzen. Genau an diesem Punkt kippt die Situation in vielen Betrieben. Abläufe verlangsamen sich, weil Abstimmungen nicht klar geregelt sind, Entscheidungen bleiben liegen oder werden mehrfach getroffen und Fehler nehmen zu. Gleichzeitig steigt der Aufwand für Nacharbeiten, während Baustellen immer weniger einheitlich ablaufen. Der Alltag wird dadurch zunehmend unberechenbar.

Die Folgen zeigen sich schnell auch wirtschaftlich: Trotz steigender Umsätze sinkt die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Betriebs. Projekte ziehen sich, Ressourcen werden ineffizient eingesetzt und die Profitabilität gerät unter Druck. Wachstum sorgt dann nicht für mehr Stabilität, sondern verstärkt bestehende Schwächen – bis der Betrieb unter der eigenen Auslastung ins Straucheln gerät. „Mehr Umsatz ist kein Fortschritt, wenn der Betrieb gleichzeitig langsamer, fehleranfälliger und unprofitabler wird“, bringt es Liborio Manciavillano auf den Punkt.

Klare Zuständigkeiten entlasten den Betrieb

Der Grund dafür, dass Abläufe ins Stocken geraten und der Betrieb an Übersicht verliert, ist in vielen Fällen derselbe: fehlende Zuständigkeiten. Ist nicht klar geregelt, wer welche Aufgaben, Entscheidungen und Verantwortlichkeiten übernimmt, entsteht ein System, in dem alles über den Geschäftsführer läuft. Genau dadurch entsteht der Engpass. Mitarbeiter sind unsicher, welche Entscheidungen sie selbst treffen dürfen, Rückfragen häufen sich und Abläufe verzögern sich. Was eigentlich im Team gelöst werden könnte, landet beim Geschäftsführer – nicht, weil es notwendig wäre, sondern weil die Struktur fehlt.

Mit wachsender Auslastung verstärkt sich dieser Effekt. Immer mehr Themen laufen über eine zentrale Stelle, Entscheidungen stauen sich und der Geschäftsführer wird vom Unternehmer zur operativen Schaltstelle. Statt den Betrieb zu steuern, arbeitet er sich von Thema zu Thema. Die Auswirkungen bleiben nicht nur intern spürbar: Kunden wenden sich bei Rückfragen direkt an den Inhaber, Abstimmungen ziehen sich und der gesamte Betrieb verliert an Geschwindigkeit und Verlässlichkeit.

Einheitliche Standards schaffen Stabilität

Klare Zuständigkeiten lösen einen Teil des Problems, reichen allein jedoch nicht aus. Denn selbst wenn Aufgaben verteilt sind, bleibt der Ablauf anfällig, solange es keine einheitlichen Standards gibt. Genau hier entsteht in vielen Betrieben der nächste Engpass. Läuft jede Baustelle anders, weil gemeinsame Vorgaben fehlen, hängt die Qualität stark von einzelnen Personen ab. Entscheidungen werden immer wieder neu getroffen, Abläufe unterscheiden sich und Ergebnisse sind kaum vorhersehbar. Der Betrieb verliert an Verlässlichkeit, weil es keinen festen Rahmen gibt, an dem sich alle orientieren können.

Besonders kritisch wird es, wenn Informationen nicht sauber dokumentiert sind, sondern mündlich weitergegeben werden oder in einzelnen Köpfen bleiben. Fällt eine zentrale Person aus oder ist sie nicht erreichbar, geraten Abläufe sofort ins Stocken. Aufgaben bleiben liegen, Absprachen gehen verloren und Fehler häufen sich – nicht, weil die Mitarbeiter unzuverlässig arbeiten, sondern weil die Struktur fehlt. „Umso wichtiger ist es, die Prozesse für Anfragen, Angebote, Baustellen und Kundenkommunikation einheitlich zu regeln“, erklärt Liborio Manciavillano. „Erst dann sinkt der Abstimmungsaufwand deutlich.“ Doch dabei bleibt es nicht. Auch die Verlässlichkeit im Alltag steigt merkbar – und der Betrieb wird auch unter hoher Auslastung steuerbar.

Der Weg zu einem belastbaren Betrieb

Sind Zuständigkeiten klar verteilt, Standards definiert und Abläufe verbindlich geregelt, verändert sich die Dynamik im Handwerksbetrieb spürbar. Entscheidungen entstehen dort, wo sie hingehören, Abläufe greifen ineinander und der Alltag wird planbarer. Statt ständig auf neue Situationen reagieren zu müssen, entsteht ein System, das auch unter hoher Auslastung stabil funktioniert.

Diese Veränderung zeigt sich vor allem in der Arbeitsweise: Mitarbeiter übernehmen Verantwortung innerhalb klarer Rahmenbedingungen, Baustellen folgen nachvollziehbaren Abläufen und die Abstimmung reduziert sich auf das Wesentliche. Der Betrieb gewinnt an Ruhe, weil nicht mehr jede Aufgabe neu organisiert werden muss. Für den Geschäftsführer bedeutet das vor allem eines: Entlastung. Nicht, weil er sich aus dem Betrieb zurückzieht, sondern weil dieser nicht mehr auf seine permanente Steuerung angewiesen ist. Mehr Umsatz führt dann nicht mehr automatisch zu mehr Druck, sondern wird erstmals wirtschaftlich nutzbar.

„Ein Betrieb ist erst dann wirklich stabil, wenn er auch ohne den Geschäftsführer im Tagesgeschäft funktioniert“, sagt Liborio Manciavillano abschließend. Genau an diesem Punkt setzt die HWS Handwerks-Schmiede GmbH an. Ziel ist es, Handwerksbetriebe so aufzustellen, dass Wachstum nicht länger zu Überforderung führt, sondern auf stabilen Abläufen, klaren Regeln und funktionierenden Strukturen basiert. So entsteht aus einem reaktiven Alltag ein Betrieb, der auch unter steigender Nachfrage stabil und steuerbar bleibt.

Sie möchten Ihren Betrieb so aufstellen, dass Abläufe klar geregelt sind und nicht mehr von Ihrer ständigen Anwesenheit abhängen? Dann melden Sie sich jetzt bei Liborio Manciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH und erfahren Sie in einem unverbindlichen Strategiegespräch, wo aktuell Engpässe bestehen – und wie sich klare Strukturen, Zuständigkeiten und Abläufe in Ihrem Betrieb nachhaltig etablieren lassen!

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