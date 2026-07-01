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Der Mythos vom Fachkräftemangel: Warum sich fähige Gesellen bei einigen Betrieben regelrecht stapeln – und die Konkurrenz komplett leer ausgeht

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Solingen (ots)

Überall wird über den dramatischen Fachkräftemangel gejammert und vor verwaisten Werkstätten gewarnt. Doch aktuelle Entwicklungen, wie die jüngst gemeldeten Tausenden neuen Lehrverträge in regionalen Handwerkskammern, offenbaren eine völlig andere Realität: Das Personal und der motivierte Nachwuchs sind durchaus vorhanden. Die bittere Wahrheit für viele Inhaber lautet jedoch, dass der flächendeckende Fachkräftemangel oft eine bequeme Ausrede für ein hausgemachtes Arbeitgeberproblem ist.

Wer heute keine guten Leute findet, leidet nicht unter einem Fachkräftemangel, sondern an einem massiven Sichtbarkeits- und Attraktivitätsproblem – Top-Gesellen wechseln eben nur zu Top-Arbeitgebern. Hier erfahren Sie, wie traditionelle Betriebe diese Unsichtbarkeit durchbrechen, mit welchen modernen Strategien sie sich als echter Mitarbeiter-Magnet in der Region positionieren und warum Obstkorb und Tischkicker bei der Jagd nach den besten Fachkräften längst ausgedient haben.

Gute Fachkräfte sind da – sie entscheiden nur genauer

Natürlich steht das Handwerk vor Herausforderungen. In vielen Regionen gibt es weniger Nachwuchs, zahlreiche Fachkräfte sind bereits fest angestellt und nicht jeder junge Mensch entscheidet sich für eine Ausbildung im Handwerk. Diese Entwicklung ist real.

Dennoch zeigt die Praxis ein anderes Bild. Während einige Betriebe über fehlende Bewerbungen klagen, gewinnen andere regelmäßig neue Gesellen und besetzen ihre Ausbildungsplätze erfolgreich. Deshalb stellt sich eine entscheidende Frage: Liegt es wirklich nur am Fachkräftemangel oder auch daran, wie ein Betrieb als Arbeitgeber wahrgenommen wird?

Viele Unternehmen sind fachlich hervorragend aufgestellt. Sie liefern gute Arbeit ab, verfügen über Erfahrung und genießen einen guten Ruf bei ihren Kunden. Doch fachliche Kompetenz allein macht noch keinen attraktiven Arbeitgeber.

Der Arbeitsalltag zählt mehr als Benefits

Wer heute den Arbeitsplatz wechselt, achtet auf deutlich mehr als das Gehalt. Fachkräfte möchten wissen, wie die tägliche Arbeit organisiert ist. Sind Baustellen vernünftig vorbereitet? Funktioniert die Kommunikation? Gibt es klare Zuständigkeiten und realistische Planungen? Genau diese Faktoren entscheiden häufig darüber, ob Mitarbeiter langfristig bleiben oder sich nach Alternativen umsehen.

Dagegen verlieren viele klassische Zusatzleistungen schnell an Bedeutung. Ein Obstkorb oder ein Teamevent helfen wenig, wenn auf der Baustelle regelmäßig Material fehlt, Termine chaotisch geplant werden oder Mitarbeiter ständig Fehler aus mangelhaften Abläufen ausgleichen müssen.

Gute Gesellen möchten ihre Arbeit sauber erledigen können. Dafür benötigen sie funktionierende Strukturen, verlässliche Prozesse und Führungskräfte, die ihren Betrieb organisieren können.

Warum sollte sich jemand gerade hier bewerben?

Viele Unternehmer sagen: „Es bewirbt sich keiner mehr.“ Häufig lohnt sich jedoch ein anderer Blickwinkel. Warum sollte sich ein qualifizierter Mitarbeiter ausgerechnet für diesen Betrieb entscheiden?

Bewerber informieren sich heute deutlich intensiver als früher. Sie besuchen die Website, schauen sich soziale Netzwerke an oder sprechen mit Menschen aus ihrem Umfeld. Dabei entsteht ein Bild vom Unternehmen.

Wird dort ein professionell geführter Betrieb sichtbar? Erkennen Interessenten ein funktionierendes Team, moderne Arbeitsweisen und klare Abläufe? Oder finden sie lediglich eine austauschbare Stellenanzeige und wenig Informationen darüber, wie der Arbeitsalltag tatsächlich aussieht?

Wer als Arbeitgeber überzeugen möchte, muss zeigen, warum das eigene Unternehmen ein guter Arbeitsplatz ist. Nicht durch große Versprechen, sondern durch nachvollziehbare Einblicke in die Realität des Betriebs.

Der Fachkräftemangel ist oft ein Spiegel

Kein Handwerksbetrieb muss perfekt sein. Lieferprobleme, Terminverschiebungen oder kurzfristige Änderungen gehören zum Alltag. Entscheidend ist jedoch, ob solche Situationen Ausnahmen bleiben oder ob dauerhaft improvisiert wird.

Gerade erfahrene Fachkräfte erkennen diesen Unterschied schnell. Sie wechseln nicht einfach irgendwohin, sondern bevorzugen Betriebe mit klaren Strukturen, respektvollem Umgang und verlässlicher Organisation. Deshalb ist der Fachkräftemangel für viele Unternehmen mehr als nur ein Marktproblem. Er zeigt oft sehr deutlich, wie attraktiv ein Betrieb als Arbeitgeber tatsächlich ist.

Wer langfristig gute Mitarbeiter gewinnen möchte, sollte deshalb zuerst den eigenen Betrieb betrachten. Funktionieren die Abläufe? Wird klar kommuniziert? Können Mitarbeiter ihre Arbeit ohne ständige Reibungsverluste erledigen? Denn am Ende gilt auch heute noch ein einfacher Grundsatz: Gute Fachkräfte wollen in guten Betrieben arbeiten. Und gute Betriebe sorgen dafür, dass ihre Mitarbeiter bleiben möchten.

Über Liborio Manciavillano:

Liborio Manciavillano ist der Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. Als gelernter Handwerker mit eigenem Betrieb gibt er anderen mittelständischen Handwerksbetrieben effektive Systeme und Prozesse weiter, um zukunftsfähig zu bleiben. Im Rahmen des 12-Monats-Programms eignen sie sich die neuesten digitalen Methoden in den Bereichen Unternehmensführung, Mitarbeitergewinnung und Kundenakquise an. Weitere Informationen unter: https://www.handwerks-schmiede.de/.

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