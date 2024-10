Kärcher & Schuler Capital Management GmbH

Erfolgreich an den Kapitalmärkten investieren - Samuel Kärcher und Richard Schuler verraten, worauf es ankommt und warum viele Investoren scheitern

Ein grundlegendes Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge scheint auf den ersten Blick für erfolgreiches Investieren unerlässlich. Dennoch verbringen die meisten Anleger einen Großteil ihrer Zeit mit dem Erwerb von Wissen, das für ihre Anlageentscheidungen nur von geringem Nutzen ist - oder sogar schädlich sein kann. Worauf sollten sie sich also wirklich fokussieren, um ihren Anlageerfolg zu maximieren?

Die aktuelle Situation vieler Investoren ist geprägt von Unsicherheit und der Flut an Informationen, die täglich auf sie einprasseln. Trotz des Zugangs zu vielfältigen Daten fällt es somit vielen schwer, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und langfristig erfolgreiche Entscheidungen zu treffen. So sind betroffene Investoren einerseits durchaus bemüht, ihre Portfolios zu optimieren und ihre Renditen zu maximieren - doch kurzfristige Marktbewegungen und widersprüchliche Prognosen hindern sie andererseits daran, ihre Ziele konsequent zu verfolgen. Dabei stellen vor allem emotionale Reaktionen auf Marktveränderungen und der fehlende Fokus auf weitsichtige Strategien große Hindernisse dar. "Wer sich zu sehr von kurzfristigen Entwicklungen leiten lässt, läuft Gefahr, langfristig auf der Strecke zu bleiben", warnt Samuel Kärcher von Kärcher & Schuler Capital Management. "Erschreckenderweise riskieren genau dadurch viele Anleger, ihre finanziellen Ziele zu verfehlen und sich in einer Spirale aus Fehlentscheidungen zu verlieren."

"Umso dringender müssen Investoren lernen, ihre Emotionen zu kontrollieren und ihre Entscheidungen auf fundierte Analysen zu stützen, statt auf kurzfristige Marktbewegungen zu reagieren", fügt sein Geschäftspartner Richard Schuler hinzu. "Wer das schafft, kann nicht nur Verluste vermeiden, sondern langfristig von stabilen Renditen profitieren." Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Vermögensaufbau und Kapitalmarktberatung haben Samuel Kärcher und Richard Schuler bereits zahlreichen Anlegern geholfen, ihre Strategien anzupassen und damit ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Durch ihre tiefgreifende Expertise in den Bereichen Portfolioallokation und steueroptimiertem Investieren sind die beiden Vermögensmanager somit in der Lage, Investoren umfassend zu unterstützen und ihnen den Weg zu langfristigem Erfolg auf den Kapitalmärkten zu ebnen. Worauf es dabei wirklich ankommt, verraten sie anhand der folgenden Tipps.

1. Risiken richtig bewerten: Warum Theorie für den Erfolg entscheidend ist

Nachhaltiger Erfolg an den Kapitalmärkten erfordert zwingend eine umfassende Kenntnis über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Immobilien sowie deren spezifische Risiken. Ein zentrales Konzept hierbei ist auch die Risikodiversifikation - also die Streuung von Investitionen über unterschiedliche Anlageklassen und Branchen hinweg, um das Risiko zu minimieren. In diesem Kontext besteht ein häufiger Fehler darin, dass Anleger zwar die Begriffe kennen, aber nicht in der Lage sind, sie sinnvoll anzuwenden. Langfristiger Erfolg erfordert allerdings ein solides theoretisches Fundament, das auf wissenschaftlich fundierten Modellen beruht und über einfache Marktbeobachtungen hinausgeht.

2. Kostenfallen vermeiden: Was in der Praxis wirklich zählt

In der Praxis entscheiden nahezu immer kleinste Details über Erfolg oder Misserfolg: Wer die Gebührenstrukturen von Finanzdienstleistern also nicht durchschaut, kann leicht in die Kostenfalle tappen. So müssen Anleger eine Sache verstehen: Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter verfolgen nicht selten eigene Interessen, die nicht immer mit den Zielen ihrer Kunden übereinstimmen. Daher ist es wichtig, nicht nur Produkte und Dienstleistungen zu vergleichen, sondern auch die dahinterliegenden Anreizstrukturen zu verstehen. Zudem kann die falsche Beratung dazu führen, dass potenzielle Renditen durch unnötige Risiken oder versteckte Kosten geschmälert werden. Ein klarer Blick auf die praktische Umsetzung der Investitionsstrategie ist somit unverzichtbar.

3. Verlustangst überwinden: Disziplin als Schlüssel zum Erfolg

Auch die menschliche Psychologie spielt beim Investieren eine entscheidende Rolle. Demnach führen emotionale Reaktionen auf Marktbewegungen wie Panikverkäufe bei fallenden Kursen oder überstürzte Käufe bei positiven Markttrends nicht selten zu suboptimalen Entscheidungen. Zudem neigen viele Anleger dazu, an Verlusten festzuhalten - meist in der Hoffnung, dass sich der Markt wieder erholt. Der Umgang mit diesen psychologischen Faktoren erfordert Disziplin und die Fähigkeit, kognitive Verzerrungen zu erkennen und zu vermeiden. Ein nüchterner, rationaler Ansatz ist damit entscheidend, um den emotionalen Druck in volatilen Marktphasen zu bewältigen.

4. Marktzyklen verstehen: Was wir aus der Vergangenheit lernen können

Zuletzt bietet die Geschichtskenntnis der Finanzmärkte wertvolle Einblicke, die vielen Anlegern oft verborgen bleiben: Die Märkte haben in den vergangenen 150 Jahren verschiedene Zyklen durchlaufen - von spekulativen Blasen über Crashs bis hin zu Phasen stabilen Wachstums. Hierbei zeigen historische Entwicklungen, dass kurzfristige Schwankungen oft keine dauerhaften Auswirkungen haben und Geduld langfristig belohnt wird. Wer die Marktgeschichte versteht, kann Rückschlüsse auf aktuelle Trends ziehen und seine Investitionsentscheidungen besser einordnen. Außerdem zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass sich bestimmte Muster wiederholen - eine ideale Grundlage für die so wichtige Orientierung in der Welt der Finanzen.

Bonus-Tipp: Hilfreiche Lektüren für jeden Wissensstand

Wer sein Wissen zu den essenziellen Punkten vertiefen möchte, kann sich dafür mit folgenden Büchern vertraut machen:

Für Einsteiger:

Thomas Kehl & Mona Linke - Das einzige Buch, das Du über Finanzen lesen solltest

William Bernstein - The Intelligent Asset Allocator

Für Fortgeschrittene:

Dr. Andreas Beck - Erfolgreich wissenschaftlich Investieren

Dr. Gerd Kommer - Souverän investieren mit Indexfonds

Diese Lektüren bieten wertvolle Einsichten und konkrete Strategien, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

