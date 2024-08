Kärcher & Schuler Capital Management GmbH

Samuel Kärcher und Richard Schuler von Kärcher & Schuler Capital Management: Zuverlässige Partner für ganzheitliches Vermögensmanagement

Bild-Infos

Download

Oberkirch (ots)

Wer auch in Krisenzeiten sicher aufgestellt sein will, sollte beim Management und Investment seines Vermögens auf die Strategien von erfahrenen Experten vertrauen. Mit jahrelanger Berufserfahrung im Portfoliomanagement und Anlagegeschäft und einer wertvollen Kombination aus akademischem und praktischem Wissen verfügen Samuel Kärcher und Richard Schuler über eine einzigartige Expertise, auf deren Basis sie Kärcher & Schuler Capital Management aufgebaut haben. Welche Dienstleistungen ihr Angebot beinhaltet, was sie von anderen Anbietern unterscheidet und welche Mission sie verfolgen, verraten die Vermögensmanager in diesem Artikel.

Wer sein Vermögen zuverlässig vermehren, Steuern sparen und Sicherheiten mit Hinblick auf die Altersvorsorge oder die Übertragung an die nächste Generation schaffen will, braucht ein gutes Liquiditätsmanagement und funktionierende Anlagestrategien. Und obwohl der Aktienmarkt in den Köpfen vieler Deutscher als unvorhersehbar und risikobehaftet gilt, stellt er doch die sichersten und ertragreichsten Optionen für Vermögensanlagen dar - vorausgesetzt, das Portfolio ist breit gestreut und wird entsprechend kontrolliert und die Anleger wissen, welches Handeln in Risikosituationen erforderlich ist. "Wer sich tiefgreifend mit dem Aktienmarkt beschäftigen möchte, kann sein Portfolio auch selbst managen", verrät Samuel Kärcher. "In Krisensituationen ist jedoch Erfahrung und ein gewisses Know-how im Portfoliomanagement nötig. Und dass Krisen sehr regelmäßig auftreten, wird von vielen unterschätzt."

"Wir nehmen unseren Kunden das gesamte Depotmanagement ab und bieten ihnen mit einem zukunftssicheren, ausgewogenen Wertpapierportfolio, das Inflation ausgleicht und eine zuverlässige Rendite erzielt, ein deutlich reduziertes Risiko", fährt sein Geschäftspartner Richard Schuler fort. Als Gründer und Geschäftsführer von Kärcher & Schuler Capital Management betreuen sie ihre Mandanten langfristig und generationsübergreifend in den Bereichen Portfolioallokation, Liquiditätsmanagement sowie Vermögensaufbau und bieten damit eine ganzheitliche Dienstleistung an, die weit über das herkömmliche Vermögensmanagement hinausgeht. Mit Fokus auf Diskretion und Sicherheit sowie tiefgreifender Expertise aus vielen Jahrzehnten Branchenerfahrung sind Samuel Kärcher und Richard Schuler für ihre Mandanten ein verlässlicher Partner für langfristiges, zukunftsorientiertes und steueroptimiertes Investieren.

Ganzheitliche und langfristige Betreuung in drei Sparten

Die Zusammenarbeit mit Kärcher & Schuler Capital Management ist grundsätzlich auf Langfristigkeit ausgelegt und basiert auf einem ganzheitlichen Betreuungsansatz. Im ersten Schritt wird die Vermögenssituation des Mandanten hinsichtlich Immobilienbeständen, gebundenem Kapital im Unternehmen und Wertgegenständen sowie der Unternehmensstrukturen und möglichen steuerlichen Optimierungen analysiert, um im weiteren Prozess seine persönlichen Ziele zu definieren. Das anschließende Angebot der Vermögensmanager umfasst drei Sparten: Portfolioallokation, Liquiditätsmanagement und Vermögensaufbau. Im laufenden Betreuungsprozess finden ein regelmäßiger Austausch sowie Reportgespräche auf Quartalsebene statt. Dabei stehen absolute Diskretion und eine größtmögliche Sicherheit für den Mandanten stets an erster Stelle.

Die erste Sparte bietet maßgeschneiderte Anlagestrategien ab einer Anlagesumme von 250.000 Euro. Dabei unterliegt die exakt auf die Bedürfnisse und Risikobereitschaft des Mandanten abgestimmte Portfoliostruktur der laufenden Überwachung durch Samuel Kärcher und Richard Schuler. Gleichzeitig berücksichtigen die Experten die spezifischen steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten, um das Investment so effizient und rentabel wie möglich zu gestalten. Im Bereich Liquiditätsmanagement bieten sie Firmeninhabern eine erstklassige Möglichkeit durch rollierendes Handeln von kurzlaufenden Staatsanleihen die Firmenliquidität zu aktuellen Zinssätzen ohne Margenabzügen der Bank, unbegrenzter Einlagensicherung und maximaler Sicherheit anzulegen. Was bei der Firmenliquidität funktioniert, geht auch in einem privaten Depot. "Im Bedarfsfall haben unsere Mandanten innerhalb von zwei Tagen Zugang zu ihrem Kapital, ohne das Risiko eines zwischenzeitlichen Wertverlustes", erklärt Samuel Kärcher. "Aufgrund ihrer Flexibilität, Verlässlichkeit und Liquidität sind unsere Lösungen deutlich attraktiver als Tages- oder Festgeld."

In der Sparte Vermögensaufbau können Privatpersonen ab einer Anlagesumme von 10.000 Euro in die weltweite Aktienstrategie von Kärcher & Schuler Capital Management investieren. Basierend auf den Säulen Wissenschaft, Steueroptimierung, antizyklisches Handeln und Investitionsreserve setzen die Strategien ausschließlich auf breit gestreute ETFs und eignen sich optimal für den Vermögensaufbau. "Für unseren Mandanten sind wir ein langfristiger Ansprechpartner für ihr gesamtes Vermögen", so Richard Schuler. "Bei allem, was über das Vermögensmanagement hinausgeht, bilden wir das Bindeglied zu anderen Instanzen." Mit einem großen Netzwerk aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Nachfolgeberatern und Stiftungsexperten kennen die Vermögensmanager den richtigen Spezialisten für jedes Anliegen.

Kärcher & Schuler Capital Management steht für Expertise, Erfahrung und optimale Anlagestrategien

Mit ihrem weitreichenden Angebot und der tiefgreifenden Expertise, die hinter Kärcher & Schuler Capital Management steht, hebt sich der Vermögensmanager deutlich von den Wettbewerbern am Markt ab. Während Samuel Kärcher über eine jahrelange Berufserfahrung im Bereich Portfolio- und Risikomanagement verfügt, war Richard Schuler vierzig Jahre im Anlagegeschäft für große Banken tätig, bevor er die eigene Firma gründete. Mit der Gründung von Kärcher & Schuler Capital Management vereinen die Vermögensmanager nicht nur verschiedene Generationen, sondern auch ihr facettenreiches Expertenwissen. Weil Samuel Kärcher und Richard Schuler die Beratung und Betreuung grundsätzlich zu zweit durchführen, profitieren ihre Mandanten von der Symbiose aus wissenschaftlichen und praktischen Ansätzen sowie verschiedenen Blickwinkeln. "Wir bieten eine Dienstleistung an, die über das eigentliche Vermögensmanagement hinausgeht und betreuen unsere Mandanten dabei über einen langen Zeitverlauf und mehrere Generationen hinweg", fasst Samuel Kärcher zusammen.

Sie wollen Ihr Vermögen langfristig, steueroptimiert und zukunftsorientiert investieren und dabei von einer fundierten Expertise und größtmöglicher Sicherheit profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Samuel Kärcher und Richard Schuler von Kärcher & Schuler Capital Management und vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch!

Original-Content von: Kärcher & Schuler Capital Management GmbH, übermittelt durch news aktuell