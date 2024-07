Sinan Nacar

Das eigene Haus: Wie Sinan Nacar trotz hoher Zinsen Wohnträume ermöglicht

Dortmund (ots)

Die Bedingungen am Immobilienmarkt waren schon besser - aber das bedeutet nicht, dass die Finanzierung von Immobilien undenkbar geworden ist. Damit sich möglichst viele Menschen ihren Traum vom eigenen Haus erfüllen können, entwickelt Sinan Nacar Finanzierungslösungen, die auf langfristige Sicherheit bedacht sind. Worauf es bei der Baufinanzierung gegenwärtig besonders ankommt, erfahren Sie hier.

Das eigene Haus ist für viele Menschen ein wichtiges Lebensziel - doch immer mehr von ihnen schrecken davor zurück, die Finanzierung in Angriff zu nehmen. Ursache dafür sind die gestiegenen Zinsen, die zu höheren monatlichen Raten führen und die Finanzierungskosten nach oben treiben. Dazu kommt, dass die Immobilienpreise im städtischen Umland angezogen haben und es damit schwieriger wird, das nötige Eigenkapital aufzubringen. Über allem steht zudem die Frage, ob sich überhaupt eine Bank findet, die eine Kreditzusage gibt. Muss der Traum vom Eigenheim aber deshalb wirklich in weite Ferne rücken? "Es ist nachvollziehbar, dass die Menschen in einer wirtschaftlich angestrengten Lage genau überlegen, ob sie eine langfristige finanzielle Verpflichtung eingehen sollen, doch es gibt eben auch gute Gründe, die für den Erwerb einer Immobilie sprechen", sagt Baufinanzierer Sinan Nacar. "Zum einen steigen die Mieten, während die Rückzahlungen eines Kredits von der Inflation nicht betroffen sind. Zum anderen sorgt ein abbezahltes Haus im späteren Ruhestand für finanzielle Entlastung. Der Immobilienkauf bringt letztlich Stabilität und Sicherheit."

"Natürlich erfordert die Finanzierung gegenwärtig eine höhere Aufmerksamkeit, damit alles reibungslos läuft und sich langfristig stemmen lässt. Genau deshalb ist ein starker Partner gefragt, der mit seiner Kompetenz ein sinnvolles Konzept erstellt", ergänzt der Finanzierungsspezialist. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Baufinanzierung und einer breiten Bankenauswahl sorgt Sinan Nacar dafür, dass die Finanzierung nicht nur irgendwie über die Bühne geht, sondern nach einem guten Plan gelingt. Im Mittelpunkt steht für ihn eine sorgfältige Objektüberprüfung und eine Rückzahlung, die sich auf die Dynamik des Lebens einstellt. Bei allen Herausforderungen ist die Arbeit für Sinan Nacar vor allem eine große Freude, denn er kann vielen Familien dabei helfen, ihren Traum vom Eigenheim umzusetzen.

Worauf es Sinan Nacar bei der Baufinanzierung heute besonders ankommt

"Wir hatten es im vergangenen Jahr mit massiven Marktveränderungen zu tun, die zahlreichen Käufern den Immobilienerwerb bis heute erschweren, aber auch einen Teil der Baufinanzierer zur Aufgabe ihrer Tätigkeit zwang", berichtet Sinan Nacar. "Wenn die Lage komplizierter wird, ist Beweglichkeit im Kopf gefragt. Wir brauchen jetzt bessere Strukturen, müssen besonders gewissenhaft sein und vor allem langfristig denken." Für Sinan Nacar bedeutet das in erster Linie, dass der Faktor Mensch die Qualität seiner Arbeit bestimmt. Er gibt nicht einfach Zahlen in ein Tool ein, um möglichst schnell zu einem Ergebnis zu kommen, sondern sucht den persönlichen Kontakt zu seinen Kunden. Dabei geht es ihm allerdings nicht darum, viel zu erzählen. Er möchte vielmehr beweisen, dass er mit der richtigen Einstellung, positiver Energie und vor allem Kompetenz die bestmögliche Finanzierung aufstellen kann. Letztlich dreht sich alles bei ihm darum, das Ziel gemeinsam mit seinen Kunden auf einem guten Weg zu erreichen.

Konkret zeigt sich Sinan Nacars Kompetenz in einer sorgfältigen Objektüberprüfung, die darauf abzielt, seinen Kunden überteuerte Käufe zu ersparen. Vor allem geht es dabei um den Sanierungsstand des Gebäudes, der bei den aktuellen gesetzlichen Anforderungen schnell zur Kostenfalle werden kann. "Mit unserer Prüfung verhindern wir, dass ein Käufer bereits kurz nach dem Erwerb feststellen muss, dass eine zusätzliche Investition notwendig ist", erklärt Sinan Nacar. "Wir bauen keine Luftschlösser, sondern achten auf ein solides Fundament, auf dem sich unsere Kunden verwirklichen können."

Ist die Objektprüfung abgeschlossen, erstellt Sinan Nacar ein Langzeitkonzept zur Baufinanzierung. Dabei kommt es ihm vor allem auf die Zinsbindungssicherung und eine längere Laufzeit mit freiwilliger Zusatzzahlung an. Dieser Ansatz soll seine Kunden vor finanziellen Überraschungen schützen und ihnen die Rückzahlung auch im Fall einer schweren Krankheit problemlos ermöglichen. "Ein guter Baufinanzierer muss alle Eventualitäten im Blick behalten", betont Sinan Nacar. "Er trägt sämtliche Daten zum Objekt und zur Bonität zusammen, nutzt seine gesammelten Erfahrungen über die Vielzahl der finanzierten Kunden und steht mit seiner Reputation für die Finanzierung ein. Am Ende müssen für den Kunden Konzept und Rate stimmen."

Ein Beispiel aus der Praxis: Eine Familie zieht in ihr eigenes Haus

Immer wieder kommen Kunden zu Sinan Nacar, die unsicher sind, ob eine Finanzierung unter den gegenwärtigen Bedingungen gelingen kann. Das betrifft auch eine Familie mit zwei Kindern, die in einer klassischen Mietwohnung lebte. Die Frau kehrte gerade aus der Elternzeit in ihre reguläre Tätigkeit zurück und da schien es angebracht, sich Gedanken um einen Umzug in eine städtische Randlage zu machen. Ein Objekt war schnell gefunden, doch als es um die Finanzierung ging, gab es aufgrund der gestiegenen Zinsen ein großes Fragezeichen. Der Familie wurde mehrfach geraten, von einer Finanzierung abzusehen.

Sinan Nacar sah aber durchaus eine Möglichkeit und entwickelte gemeinsam mit der Familie ein Konzept, das auf eine bezahlbare Ratenhöhe hinauslief und zukünftige Risiken reduzierte. "Sie sind inzwischen eingezogen und freuen sich sehr über ihr neues Heim", berichtet er. "Wenn ich solche Rückmeldungen bekomme, sind das immer die schönsten Momente meiner Tätigkeit. Doch zu diesem Punkt müssen wir erst einmal gelangen und dafür sind ein lösungsorientierter Ansatz und die Wahl des richtigen Finanzierungsweges nötig."

Ein Partner mit einem guten Plan, Erfahrung und Qualifikation

Nach einer kaufmännischen Ausbildung und mehreren Stationen in der Finanzberatung mit dem Spezialgebiet Baufinanzierungen kam Sinan Nacar bereits mit Mitte 20 in eine Führungsposition: Als Regionalleiter sorgte er für ein hohes Umsatzvolumen, war für 25 Mitarbeiter verantwortlich und bildete neue Mitarbeiter aus. Seine aktive Finanzierer-Tätigkeit legte er dabei allerdings nicht ab, um immer als Vorbild agieren zu können. "Für mich ist die Ausbildung bis heute eine wichtige Sache, denn ich habe inzwischen drei Wirtschaftskrisen erlebt und möchte meine Erfahrungen an andere weitergeben. Dabei lege ich großen Wert darauf, dass sich Baufinanzierer nicht als Verkäufer verstehen, sondern als starken Partner an der Seite ihrer Kundschaft mit einem guten Plan", so Sinan Nacar abschließend.

