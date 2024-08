Alore Divor Beauty & Business Academy UG

Perfekte Wimpernverlängerung: Pia Sizhan von der Alore Divor Beauty & Business Academy verrät effektive Methoden zur täglichen Pflege

Die Wimpernverlängerung gehört zu den beliebtesten Behandlungen, die Kundinnen in Kosmetikstudios durchführen lassen. Damit sie sich am Ergebnis lange erfreuen können, ist jedoch eine spezielle Pflege der Extensions nötig. Beauty-Expertin Pia Sizhan kennt einige Tipps, mit denen die künstlichen Wimpern optimal gepflegt werden. Worauf man unmittelbar nach einer Neumodellage verzichten sollte, wie das Gesicht mit der Wimpernverlängerung am besten gepflegt wird und was es nach einer UV-Lampen-Behandlung zu beachten gilt, erfahren Sie im folgenden Artikel.

Den Augen eines Menschen wird seit jeher eine besondere Bedeutung beigemessen. Sie gelten unter anderem als Spiegel der Seele. Kein Wunder also, dass vor allem Frauen bestrebt sind, ihre Augen besonders hervorzuheben. Eine Behandlung, die darauf abzielt, ist die Wimpernverlängerung. Dabei werden auf die natürlichen Wimpern einzelne oder mehrere künstliche Wimpern geklebt, je nachdem, ob nur eine Verlängerung oder auch eine Verdichtung gewünscht wird. Das Ergebnis hält je nach Pflege im Schnitt drei bis vier Wochen - manchmal können es auch fünf Wochen sein. Vielen Kundinnen ist jedoch nicht klar, wie sie selbst dazu beitragen können, dass ihre Extensions möglichst lange erhalten bleiben. Unwissentlich tun sie Dinge, die den künstlichen Wimpern schaden und sind dann von ihrer Kosmetikerin und deren Behandlung enttäuscht. "Grundsätzlich kann man mit einer Wimpernverlängerung seinen Alltag ganz normal fortführen. Manche Verhaltensweisen schaden jedoch dem Kleber, der die Extensions an den natürlichen Wimpern hält. Das führt zu vorzeitigem Ausfallen der einzelnen Fasern", erklärt Pia Sizhan.

"Doch das lässt sich mit der richtigen Pflege ganz einfach vermeiden. Kosmetikerinnen sollten ihren Kundinnen deshalb unbedingt entsprechende Hinweise an die Hand geben - einerseits, damit die Freude an der Wimpernverlängerung möglichst lange anhält, aber andererseits auch, damit Ergebnisse, die wegen Pflegefehlern hinter den Erwartungen zurückbleiben, nicht auf das Studio zurückfallen", empfiehlt die Beauty-Expertin weiter. In ihrer Alore Divor Beauty & Business Academy bietet sie Ausbildungen an, die Frauen den Einstieg in die Beauty-Branche ermöglichen. Diese umfassen die handwerkliche Durchführung von Permanent Make-up und Wimpernverlängerungen genauso wie unternehmerisches Know-how, damit die angehenden Kosmetikerinnen in der Lage sind, ihr eigenes Business zu führen. Im Bereich der Wimpernverlängerungen ist Pia Sizhan demnach eine wahre Expertin, die genau weiß, worauf man bei den Extensions achten sollte.

1. Verhalten nach der Neumodellage

Bei einer Neumodellage werden die Extensions mit einem speziellen Kleber an den natürlichen Wimpern angebracht. Dieser Kleber benötigt etwa 24 Stunden, um vollständig auszuhärten. Vor allem Feuchtigkeit und Hitze schwächen in dieser Phase die Verbindung und können dafür sorgen, dass die Extensions vorzeitig ausfallen. Das Gesicht sollte daher in den ersten 24 Stunden nach der Anbringung der Wimpernverlängerung so wenig wie möglich mit Wasser in Berührung kommen. Insbesondere von Duschen, Sonnenbaden oder heißen Dämpfen ist in dieser Zeit abzuraten, um den Kleber nicht zu schwächen.

2. Gesichtspflege nach der Ruhezeit

Nach der Aushärtungszeit ist der Kleber relativ stabil, allerdings sollte der Kontakt zu ölbasierten Pflegeprodukten vermieden werden. Diese können die Verbindung angreifen und den Kleber langfristig lösen. Daraus resultiert jedoch keine Notwendigkeit für spezielle Wimpernshampoos. Stattdessen ist eine Gesichtspflege mit Wasser und Reinigungsprodukten ohne Ölbasis anzuraten. Vorsicht ist zudem geboten, wenn das Gesicht übermäßiger Pflege ausgesetzt ist: Diese verursacht Reibung und kann dazu führen, dass sich die Wimpern aufgrund der äußeren Manipulation vom Kleber lösen.

3. Pflege nach einer UV-Lampen-Behandlung

Eine Alternative stellt die Anbringung der Wimpernverlängerung mithilfe von UV-Lampen dar. Bei dieser Behandlung härtet der Kleber durch den Einsatz von UV-Licht sofort vollständig aus. Deshalb kann die normale Pflegeroutine hier unmittelbar nach der Behandlung fortgesetzt werden, eine Wartezeit ist nicht notwendig. Das macht diese Methode vor allem für Kundinnen interessant, die nach der Befestigung der Extensions auf nichts verzichten wollen.

Weitere Tipps zur Pflege von Wimpernverlängerungen

Unabhängig von der Methode zur Anbringung gibt es auch einige Verhaltensweisen im Alltag, die sich negativ auf Wimpernverlängerungen auswirken können: Dazu gehören unter anderem die Schlafgewohnheiten - so wird das Gesicht bei Bauch- oder Seitenlage ins Kissen gedrückt, sodass ein hoher Druck auf die Wimpern wirkt. Besser ist daher das Schlafen auf dem Rücken, um die Extensions nicht zu belasten. Darüber hinaus sollten ausschließlich ölfreie Pflegeprodukte verwendet werden, um den Kleber nicht zu schwächen. Das umfasst insbesondere auch Make-up-Entferner.

Der Einsatz von Mascara sollte ebenfalls mit Bedacht erfolgen: Häufig führt die Tusche dazu, dass einzelne Wimpern verkleben. Die Entfernung der Mascara erzeugt zudem Reibung und wirkt sich damit schädlich auf die Extensions aus. Wer trotzdem nicht auf Wimperntusche verzichten möchte, sollte nur speziell für Wimpernverlängerungen geeignete Produkte verwenden. Das tägliche Styling erfolgt hingegen am besten mit einer speziellen Wimpernbürste.

