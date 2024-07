Portuguese Faculty of Pharmacy

Portugiesische Fakultät für Pharmazie startet 2. Auflage des Aufbaustudiengangs International Market Access

Die Bewerbungen sind ausschließlich online und in englischer Sprache möglich und laufen bis zum 4. September.

Die Fakultät für Pharmazie der Universität Lissabon in Portugal hat soeben die zweite Auflage des Postgraduiertenkurses über den Zugang zum internationalen Pharmamarkt gestartet.

Dieser Kurs richtet sich an Fachleute mit und ohne Erfahrung im Bereich Marktzugang, mit Erfahrung in Wirtschaft, Marketing oder Gesundheitswissenschaften. Der Kurs wurde entwickelt, um die Fähigkeiten und das Verständnis für den Marktzugang zu verbessern und zu vertiefen. Er wurde als Reaktion auf den Bedarf der Branche an spezialisierten Schulungen entwickelt und soll Fachleuten die Fähigkeiten vermitteln, die sie benötigen, um sich in diesem Bereich auszuzeichnen. Zwei ehemalige Studenten der Fakultät für Pharmazie, Ana Filipa Alexandre und Alexandre Baptista, haben gemeinsam mit den Professoren Beatriz Lima und Hélder Mota Filipe diesen Kurs ins Leben gerufen und ihre umfangreichen Erfahrungen und Kenntnisse weitergegeben.

Der Marktzugang ist heute ein zunehmend komplexer, zeitaufwändiger und anspruchsvoller Prozess für die Fachleute, die die Verhandlungen über die Zulassung und Erstattung von Arzneimitteln auf dem Markt führen müssen. Der Lehrplan dieses Postgraduiertenkurses vermittelt den Teilnehmern Werkzeuge, die ihnen helfen, effektive Zugangsstrategien von den frühesten Stadien der Produktentwicklung an zu definieren und auszuführen sowie sich in verschiedenen Zugangssystemen zurechtzufinden. Dieser Kurs behandelt die wichtigsten Märkte wie Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Japan und andere, die für eine erfolgreiche globale Erstattungsstrategie von Arzneimitteln entscheidend sind.

Der Kurs „Internationaler Marktzugang" bietet eine einzigartige Gelegenheit, von wichtigen globalen Meinungsführern aus der pharmazeutischen Industrie, der EMA, nationalen HTA-Agenturen, führenden Beratungsunternehmen und der Wissenschaft zu lernen.

Beatriz Silva Lima, Direktorin der Fakultät für Pharmazie in Lissabon, erklärt, dass „das Hauptziel dieses Kurses darin besteht, Fachleute in den verschiedenen Komponenten auszubilden, die notwendig sind, damit ein Medikament nach seiner Zulassung auf den Markt gelangen kann".

Der Kurs läuft vom 14. September 2024 bis zum 25. Januar 2025 und umfasst insgesamt 72 Stunden, die vollständig online und in englischer Sprache abgehalten werden.

Bewerbungen sind bis zum 4. September möglich ( hier). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns unter cncg@ff.ulisboa.pt.

Dem Koordinierungsteam gehören an:

Ana Filipa Alexandre: Stratege für Marktzugang und gesundheitsökonomische und ergebnisorientierte Forschung (HEOR) auf globaler und regionaler Ebene

Alexandre Baptista: Fachberater für Real World Evidence (RWE), HEOR und Marktzugang

Beatriz Silva Lima: Direktor der Fakultät für Pharmazie in Lissabon (FFUL), ehemaliger Experte für nichtklinische Entwicklungswissenschaft bei der EMA

Hélder Mota Filipe: Außerordentlicher Professor der FFUL, Präsident der portugiesischen Apothekervereinigung und ehemaliger Präsident von INFARMED, der portugiesischen Arzneimittelbehörde

