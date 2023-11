SAT.1

Mehr Promis für Big Brother: Skandal-Streamer Ron Bielecki, Manuela Wisbeck und Matthias Mangiapane kommen zu "Promi Big Brother"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

13. November 2023. High Five! Big Brother verrät fünf weitere Bewohner:innen für Deutschlands prominenteste Wohngemeinschaft: Skandal-Streamer Ron Bielecki, Schauspielerin Manuela Wisbeck, Reality-Star Matthias Mangiapane, Influencerin und Reality-Star Paulina Ljubas und Magier Philo sind dieses Jahr bei "Promi Big Brother" dabei. Sie begeben sich ab Samstag, 18. November 2023, unter 24-stündige Kamera-Beobachtung im Livestream auf Joyn PLUS+. In SAT.1 startet "Promi Big Brother" am Montag, 20. November 2023, um 20:15 Uhr live.

Insgesamt hat Big Brother bereits zehn Bewohner:innen der neuen Staffel enthüllt:

Peter Klein , Schlagersänger

, Schlagersänger Yeliz Koc , Reality-Star und Influencerin

, Reality-Star und Influencerin Patricia Blanco , Reality-Star

, Reality-Star Dilara Kruse , Spielerfrau

, Spielerfrau Dominik Stuckmann , Bachelor

, Bachelor Matthias Mangiapane , Reality-Star

, Reality-Star Manuela Wisbeck , Schauspielerin

, Schauspielerin Ron Bielecki , Skandal-Streamer

, Skandal-Streamer Paulina Ljubas , Reality-Star und Influencerin

, Reality-Star und Influencerin Philo, Magier

Ron Bielecki (25), Skandal-Streamer: "Ich bin Reality-Jungfrau."

Einst als Fitness-Influencer groß geworden, ist YouTuber Ron Bielecki heute in erster Linie durch seine Partyexzesse, Provokationen und Glücksspiel-Streams in den Schlagzeilen. "Ich bin Reality-Jungfrau", erklärt der 25-Jährige vor seiner Zeit bei "Promi Big Brother". Für die 24-stündige Kamerabeobachtung hat sich der Streamer vor allem eines zum Ziel gesetzt: "Gut auszusehen und mir gar keinen Stress zu machen."

Manuela Wisbeck (40), Schauspielerin: "Ich kenne Luxus nicht."

Bekanntheit erlangte Manuela Wisbeck durch das Comedyformat "Böse Mädchen". Dem TV-Publikum ist sie außerdem durch ihre durchgehende Rolle in "Notruf Hafenkante" vertraut. Nach Teilnahmen bei "Let's Dance" und "Promi Shopping Queen" ist "Promi Big Brother" das erste Reality-Format, an dem Manuela Wisbeck teilnimmt. Vor den Entbehrungen während dieser Zeit hat die 40-Jährige, die nebenbei auf einem Bauernhof arbeitet, keine Angst: "Ich kenne Luxus nicht und lebe auch zu Hause nicht im Luxus. Wir leben eher einfach."

Matthias Mangiapane (40), Reality-Star: "'Promi Big Brother' ist die Mutter des Reality-TV."

Matthias Mangiapane ist im Reality-TV zu Hause: Dschungelcamp, "Hot oder Schrott", "Kampf der Realitystars", "Sommerhaus der Stars", "Das große Promi-Büßen" und viele weitere. Selbst die Hochzeit mit dem 55-jährigen Hubert Fella ließ der 40-Jährige in einer sechsteiligen Doku-Soap begleiten. "Promi Big Brother" adelt der erfahrene Reality-Star jedoch als "Mutter des Reality-TV" und verspricht: "Ich sehe es als ein großartiges Experiment und lasse mich zu einhundert Prozent auf 'Promi Big Brother' ein."

Paulina Ljubas (26), Reality-Star und Influencerin: "Von Drama bis Eskalationsstufe zehn habe ich alles zu bieten."

Paulina Ljubas' Karriere begann 2020 bei "Köln 50667". Nach ihrem Rauswurf wegen Fehlverhaltens macht sie durch verschiedene Dating-Formate von sich reden: Bei "Temptation Island VIP" scheiterte der Treuetest mit ihrem Partner. Bei "Ex on the Beach" flammten alte Gefühle zu Yasin Mohamed wieder auf - inklusive Sex vor laufender Kamera. Für ihre Zeit bei "Promi Big Brother" verspricht die 26-Jährige: "Mit mir kommt auf jeden Fall Schwung ins Haus. Ich lache gerne und viel und habe von Drama bis Eskalationsstufe zehn alles zu bieten."

Philo (41), Magier: "Es ist eine Ehre, bei 'Promi Big Brother' dabei zu sein."

Schon früh fühlte Philo sich berufen, Entertainer zu werden. Im Alter von 21 Jahren konnte der heute 41-Jährige von der Zauberkunst leben. Heute reist Philo als Zauberer und Mentalist um die ganze Welt. Mit "Promi Big Brother" betritt er absolutes Neuland: "'Promi Big Brother' ist mein erstes Reality-Format. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil es ein Urgestein im Reality-Fernsehen ist. Wenn man bedenkt, wie lange es 'Big Brother' schon gibt, ist es eine Ehre, dabei zu sein."

Außerdem vergibt Big Brother dieses Jahr erstmals eine Wildcard an Content Creator:innen und Reality-Persönlichkeiten.

Einladung zum digitalen Live-Presse-Event

Am Freitag, 17. November, enthüllt Joyn in "Promi Big Brother - Der Countdown" live aus dem neuen "Promi Big Brother"-Haus exklusiv weitere Bewohner:innen. Während der Sendung besteht für akkreditierte Journalist:innen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte melden Sie sich hierzu bis kommenden Mittwoch, 15. November 2023 um 16:00 Uhr unter sat1.de/promibbcountdown an.

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Samstag, 18. November 2023, um 18:00 Uhr rund um die Uhr live bei Joyn PLUS+

"Promi Big Brother" und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" ab Montag, 20. November 2023, täglich live in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show:#PromiBB

Kurz-Interviews und Fotos aller Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother. Einzel-Interviews mit den Bewohner:innen vorab können gerne individuell angefragt werden.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell