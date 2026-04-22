Bosch Home Comfort

Erweiterte Sicherheitswarnung - Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Sicherheitsmaßnahme für bestimmte Gas-Durchlauferhitzer Therm 4300 von Bosch, die seit 2019 hergestellt wurden.

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Wernau (ots)

Erweiterte Sicherheitsmaßnahme für betroffene Geräte in Deutschland aufgrund einer möglichen Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid

Durchlauferhitzer der Produktfamilie Therm 4300 in allen Leistungsgrößen sind betroffen

Verbraucher können betroffene Geräte an der Seriennummer erkennen

Bosch Home Comfort stellt betroffenen Verbrauchern einen kostenlosen Kohlenmonoxid-Melder zur Verfügung

Bosch Home Comfort erweitert die bestehende Sicherheitswarnung für bestimmte Gas-Durchlauferhitzer, da ein Abgasaustritt mit einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration möglich ist. Dies könnte im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Kunden können von dieser Sicherheitsmaßnahme erneut oder neu betroffen sein.

Deutschlandweite Sicherheitsmaßnahme: Umrüstung bestimmter Bosch Gas-Durchlauferhitzer

In Deutschland sind bestimmte Gas-Durchlauferhitzer der Produktfamilie Therm 4300 in allen Leistungsgrößen, die seit 2019 hergestellt wurden, von dieser Sicherheitsmaßnahme betroffen. Die Marktbeobachtung hat ergeben, dass die Geräte bei sehr starker Verschmutzung des Brenners, z. B. infolge unzureichender oder nicht rechtzeitiger Wartung, das Risiko einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration im Abgas haben. Sollte es zusätzlich zu schlechten Zugbedingungen im Kamin oder Abgassystem kommen, besteht die Gefahr, dass mit Kohlenmonoxid angereichertes Abgas unbemerkt in den Aufstellraum austritt und somit ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Die Sicherheit der Verbraucher ist für Bosch Home Comfort von größter Bedeutung. Als Hersteller von Heizungs- und Warmwasserlösungen hat sich die Bosch Home Comfort Group zu höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards verpflichtet. Die Sicherheit betroffener Geräte kann nicht unter allen Umständen während der gesamten Lebensdauer gewährleistet werden. Aus diesem Grund implementiert und erweitert die Bosch Home Comfort Group die Sicherheitsmaßnahme für diese Gas-Durchlauferhitzer.

So überprüfen Verbraucher, ob ihr Gerät von der Sicherheitsmaßnahme betroffen ist

Bosch Home Comfort bittet alle Verbraucher anhand des Typenschilds und der Seriennummer auf der hinteren Innenseite des Geräts zu überprüfen, ob ihr Gerät von der Sicherheitsmaßnahme betroffen ist. Dazu geben Verbraucher die 10-stellige Seriennummer des Geräts auf der Webseite https://ots.de/T4uVQ8 ein und folgen den Anweisungen. Bei Fragen, Hinweisen und Problemen bei der Übermittlung der Seriennummern stehen Verbrauchern die kostenlose telefonische Servicehotline 0800 4683533 (Mo. bis Fr. 7.00 bis 18.00 Uhr) oder die Service-E-Mail-Adresse Therm4304.Bosch@de.bosch.com zur Verfügung. Verbraucher mit betroffenen Geräten erhalten einen kostenlosen Kohlenmonoxid-Melder zur Installation in der Nähe ihres Geräts.

Vermeidung möglicher Sicherheitsrisiken

Um mögliche Sicherheitsrisiken bis zur korrekten Installation des Kohlenmonoxid-Melders zu minimieren, werden Verbraucher mit betroffenen Gas-Durchlauferhitzern gebeten, die Warmwasserbereitung auf maximal 15 Minuten zu begrenzen und während und nach dem Betrieb für eine ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen.Falls ein Gerät in den vergangenen 12 Monaten nicht gewartet wurde, sollte eine Wartung umgehend mit einem Installateur vereinbart werden.

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