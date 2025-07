ELDOORADO GmbH

ELDOORADO GmbH bringt Door-to-Door-Vertrieb auf die Bühne der Cashflow Conference 2025

Frankfurt am Main (ots)

Die ELDOORADO GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich des Door-to-Door-Vertriebs, war am 4. und 5. Juli mit einem eigenen Stand auf der diesjährigen Cashflow Conference in Frankfurt vertreten. Geschäftsführer Florian Sommer nutzte die Gelegenheit, um in zwei Vorträgen vor rund 200 Teilnehmern zu zeigen, wie sich durch kontinuierliches Einkommen im Door-to-Door-Vertrieb ein langfristiges Investment-Portfolio aufbauen und so finanzielle Freiheit erreichen lässt. Als einziger Speaker aus dem Door-to-Door-Vertrieb stieß Florian Sommer mit seinem praxisnahen Input auf großes Interesse.

Geschäftsführer Florian Sommer: „Der Direktvertrieb von Versorgungsverträgen an der Haustür bietet Quereinsteigern in kürzester Zeit lukrative Verdienstmöglichkeiten – und legt so den Grundstein für echte finanzielle Unabhängigkeit. Als offizieller Vertriebspartner großer Energieversorger zeigen wir tagtäglich, dass Door-to-Door mehr ist als nur Haustürvertrieb – es ist ein Karriereweg mit Perspektive. Dass wir dieses Modell nun auf der Cashflow Conference 2025 präsentieren durften, ist für uns ein starkes Zeichen dafür, wie viel Potenzial in dieser Branche steckt.“

Im Auftrag der größten deutschen Energie- und Telekommunikationsanbieter übernimmt die ELDOORADO GmbH den offiziellen Außendienst für Strom-, Gas- und Glasfaserprodukte – direkt an der Haustür. Quereinsteiger werden innerhalb kürzester Zeit durch intensive Coachings eingearbeitet und starten anschließend unter fairen Rahmenbedingungen und mit lukrativer Vergütung ins operative Geschäft. Gerade Quereinsteigern, die keine Selbstständigkeit anstreben, bietet ELDOORADO eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in den Vertrieb – mit klaren Entwicklungswegen, der Sicherheit eines Angestelltenverhältnisses und einer Unternehmenskultur, die auf Fairness und Transparenz basiert.

Die Cashflow Conference zählt zu den führenden Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum rund um Vermögensaufbau, passives Einkommen und Finanzstrategien. Unter den über 8.000 Besuchern fanden sich vor allem Fachleute aus dem Immobiliensektor, ergänzt durch Experten aus den Bereichen Aktien, Kryptowährungen und Finanzen. In den Vorträgen von Florian Sommer stand dabei der „Cashflow-Quadrant“ von Robert Kiyosaki, bekannt aus „Rich Dad, Poor Dad“, im Fokus. Als Speaker erklärte Florian Sommer anschaulich, wie Door-to-Door-Vertrieb als Vehikel dienen kann, um sich aus der linken Seite des Quadranten – dem klassischen Angestellten- oder Selbstständigenstatus – in die rechte Seite zu entwickeln, in der passives Einkommen durch Investitionen dominiert. Die Resonanz war durchweg positiv. Zusätzlich führte Florian Sommer mehr als 50 intensive Gespräche am Stand von ELDOORADO.

„Die Konferenz war für uns in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Wir haben nicht nur unseren Beitrag geleistet, sondern auch in vielen Gesprächen gespürt, dass unser Thema die Menschen erreicht. Besonders gefreut hat uns die Anerkennung durch Speaker und Teilnehmer, die selbst sehr erfolgreich im Investmentbereich sind – und die gesehen haben, wie professionell und wirkungsvoll unser Ansatz im Door-to-Door-Vertrieb funktioniert. Für uns war die diesjährige Cashflow Conference eine wertvolle Plattform, um zu zeigen: Direktvertrieb ist kein Randthema, sondern eine echte Chance für Menschen, die ein lukratives Einkommen suchen und finanzielle Freiheit erreichen möchten“, so Florian Sommer abschließend.

Weitere Informationen unter: https://eldoorado.de

