ELDOORADO GmbH

Qualität statt Widerruf mit ELDOORADO GmbH: Wie Produktgeber ihre Stornoquote effektiv senken können

Bild-Infos

Download

Ottmarsheim (ots)

Steigende Stornoquoten setzen viele Produktgeber unter Druck, da Kunden in unsicheren Zeiten zögerlicher agieren. Florian Sommer, der Gründer und Geschäftsführer der ELDOORADO GmbH, begegnet diesem Problem mit strukturierten Prozessen, gezielter Nachbetreuung und hochwertiger Beratung. Unter idealen Rahmenbedingungen für den Direktvertrieb an der Haustür unterstützt er große Strom-, Gas- und Glasfaserversorger dabei, ihre Bestandskunden zu binden und neue Kunden zu gewinnen. Warum eine kontrollierte Kundenbindung für Produktgeber essenziell ist, erklärt der Experte in diesem Beitrag.

In wirtschaftlich und politisch unsicheren Zeiten steigt die Zurückhaltung der Kunden, was zahlreiche Unternehmen vor große Herausforderungen stellt. Vor allem Anbieter aus der Energie- und Telekommunikationsbranche spüren die Auswirkungen: Verträge werden nicht nur häufiger widerrufen, sondern in vielen Fällen gar nicht erst unterzeichnet – ein Umstand, der den Vertriebsprozess erheblich erschwert. Das führt nicht nur zu spürbaren Umsatzeinbußen, sondern auch zu ineffizienten Abläufen, die Personalressourcen binden und die Kosten pro Abschluss in die Höhe treiben. "Viele Anbieter unterschätzen, wie stark steigende Stornoquoten ihre langfristige Planung beeinträchtigen", erklärt Florian Sommer von der ELDOORADO GmbH. "Ohne verlässliche Vertragsabschlüsse wird nicht nur der Vertrieb instabil – auch Investitionsentscheidungen und Wachstumsstrategien geraten ins Wanken. Ohne gezielte Qualitätssicherungsmaßnahmen wird es immer herausfordernder, Verbraucher langfristig zu binden."

"Wir setzen auf strukturierte Prozesse und gezielte Nachbetreuung, um Kunden von Anfang an bestmöglich zu begleiten", fährt der Experte fort. "Dazu gehören auch regelmäßige Quality Calls, in denen wir aktiv nachfragen, ob Kunden mit ihrer Entscheidung zufrieden sind, mögliche Unsicherheiten klären und sicherstellen, dass alle offenen Fragen beantwortet sind. Dieses proaktive Vorgehen steigert die Kundenzufriedenheit und reduziert Stornos nachhaltig. Indem wir offene Fragen klären, den gesamten Ablauf möglichst transparent gestalten und eventuelle Unsicherheiten ausräumen, reduzieren wir Stornos und steigern die Zufriedenheit." Dank dieser Strategie profitieren Unternehmen von stabileren Umsätzen und einer höheren Kundenzufriedenheit. Ein klar definiertes Vertriebskonzept sorgt nicht nur für überzeugte Interessenten, sondern stellt auch sicher, dass sie sich über den Vertragsabschluss hinaus gut betreut fühlen – eine Herangehensweise, die mehr Abschlüsse generiert, Stornoquoten senkt und nachhaltige Erfolge sichert. Als spezialisierter Ansprechpartner für Strom-, Gas- und Glasfaseranbieter übernimmt die ELDOORADO GmbH den offiziellen Außendienst im Door-to-Door-Vertrieb. Mit ihrem Qualitätsanspruch setzt die ELDOORADO GmbH nicht nur neue Maßstäbe in der Branche, sondern schafft auch echten Mehrwert für Auftraggeber und die Endverbraucher.

Nachhaltige Kundenbindung durch strukturierte Prozesse

"Gerade in Phasen hoher Stornoquoten kann eine starke Agentur den Unterschied zwischen Umsatzrückgang und stabiler Kundenbindung ausmachen", sagt Florian Sommer. "Wir setzen genau hier an: Mit einem klaren Vertriebskonzept, internen Quality Calls und einer durchdachten Nachbetreuung stellen wir sicher, dass Kunden umfassend informiert sind, sich gut aufgehoben fühlen und langfristig gebunden werden." Das Ergebnis: eine niedrigere Stornoquote und eine hohe Kundenzufriedenheit.

Obwohl die Stornoquote in den letzten Jahren gestiegen ist, gelingt es der ELDOORADO GmbH durch gezielte Qualitätssicherung und fundierte Mitarbeiterschulung, Widerrufe deutlich zu reduzieren. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist auch die Schulung der Kunden selbst: Sie erhalten eine strukturierte Einführung in das Produkt und seine Funktionsweise. So werden Missverständnisse vermieden und eine fundierte Entscheidung sichergestellt, die später nicht mehr widerrufen wird. Ihr siebenstufiges Vertriebskonzept stellt damit nicht nur den Verkaufsabschluss in den Mittelpunkt, sondern legt auch besonderen Wert auf langfristige Kundenbindung. Ein klar strukturierter Pitch informiert potenzielle Kunden nicht nur umfassend – er geht zudem von Anfang an auf ihre Fragen ein. Anschließend werden mögliche Einwände aktiv angesprochen, um durch eine offene und ehrliche Kommunikation Vertrauen zu schaffen. Eine persönliche Gesprächsführung mit gezieltem Small Talk stärkt zusätzlich die Beziehung zwischen Berater und Kunden. Erst danach erfolgt die Datenaufnahme sowie eine Produktauswahl, die individuell auf den Bedarf des Kunden abgestimmt ist.

Qualitätssicherung als Schlüssel zum Vertriebserfolg

Die ELDOORADO GmbH geht für ihre Kunden und Auftraggeber jedoch noch einen Schritt weiter, indem sie nicht nur Abschlüsse sichert, sondern auch auf nachhaltige Kundenbeziehungen setzt. Ein besonderer Fokus liegt auf der Nachbearbeitung und Problemlösung: Durch regelmäßige Quality Calls wird sichergestellt, dass der Kunde mit seiner Entscheidung zufrieden ist und zudem den bestmöglichen Service genießt, falls wider Erwarten Probleme auftreten. Diese proaktive Betreuung minimiert nicht nur Widerrufe, sondern stärkt auch die Bindung zwischen Kunden und Produkt.

Dank konsequenter Qualitätssicherung ist die ELDOORADO GmbH ein gefragter Ansprechpartner für Produktgeber aus verschiedenen Branchen – von Energieversorgern bis hin zu Telekommunikationsunternehmen. Während viele Anbieter mit hohen Widerrufsquoten kämpfen, zeigt sich ELDOORADO im Branchenvergleich überlegen: Durch gezielte Qualitätssicherung und eine fundierte Schulung der Kunden hält das Unternehmen seine Stornoquote deutlich unter dem Branchenschnitt. Wer mit dem Unternehmen zusammenarbeitet, kann sich darauf verlassen, dass nicht nur Abschlüsse erzielt werden, sondern dass diese auch nachhaltig Bestand haben. "Gerade in Zeiten steigender Stornoquoten bietet unser Ansatz Produktgebern einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil", sagt Florian Sommer. "Unternehmen, die langfristige Kundenbindung und hochwertige Vertriebsprozesse anstreben, finden in uns einen Partner, der konsequent auf Qualität setzt."

Sie möchten Ihre Stornoquote senken und Kunden langfristig binden? Dann kontaktieren Sie die ELDOORADO GmbH für eine individuelle Projektanfrage.

Original-Content von: ELDOORADO GmbH, übermittelt durch news aktuell