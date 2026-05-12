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Lombardía, hub industrial europeo: la nueva estrategia de la región

Para atraer inversiones extranjeras a un sistema integrado de cadenas productivas

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Milán (ots)

El objetivo es reforzar el papel de Lombardía en el mercado de las inversiones extranjeras directas, para transformar la Región en un polo europeo de competitividad industrial y tecnológica. La nueva estrategia regional para la atracción de inversiones, impulsada por el consejero regional de Desarrollo Económico de Lombardía, Guido Guidesi, marca un cambio de paradigma: de un enfoque predominantemente reactivo a una política industrial proactiva destinada a incrementar los flujos y atraer inversiones en sectores de alto valor añadido –desde las ciencias de la vida hasta la industria aeroespacial, desde la química hasta la electrónica–, reforzar las cadenas productivas y crear empleo cualificado. Esta estrategia se basa en la simplificación administrativa y el aprovechamiento de los ecosistemas ya existentes, para convertir el territorio en un sistema integrado de actividades productivas también a través de las Zonas de Innovación y Desarrollo (ZIS), concebidas para fortalecer polos de alta especialización y hacer más competitivos los asentamientos productivos y logísticos. En Italia, Lombardía se confirma como el principal motor económico, con un producto interior bruto equivalente a más del 23 % del PIB nacional. También en el ámbito de las inversiones extranjeras, la región está consolidando su liderazgo: entre 2021 y 2025 atrajo 448 proyectos de un total de 1158 en toda Italia. Entre 2023 y 2024, los flujos globales disminuyeron un 11 % y en Europa un 5 %, pero Lombardía registró un crecimiento del 6 %, también gracias a iniciativas como «Invest in Lombardy», mediante la cual la región ha apoyado a más de 1400 empresas extranjeras interesadas en invertir en el territorio mediante análisis de mercado, acceso a incentivos y apoyo en la elección de la ubicación. De ellas, solo en 2025, 34 ya han puesto en marcha o anunciado proyectos de inversión, con un impacto estimado de 2800 millones de euros en inversiones en activo fijo y 6200 nuevos puestos de trabajo.

En un contexto global cada vez más competitivo, Lombardía quiere convertirse en un ecosistema integrado y reconocible también a escala internacional. En este marco se inscribe asimismo el refuerzo de «Opportunity Lombardy», que pretende localizar y sacar provecho de las oportunidades disponibles en el territorio, también con el objetivo de reducir los plazos de implantación. Mediante el Plan Operativo 2026, con instrumentos medibles y objetivos de impacto, la nueva estrategia regional marca el paso definitivo de la planificación a la ejecución. El programa está estructurado en siete pilares que abarcan todo el ciclo de la inversión, desde la generación de oportunidades hasta los servicios de atención tras la implantación. «Y el enfoque internacional –subraya el director general de Promos Italia, Giovanni Rossi– se refuerza mediante actividades promocionales y presentaciones en los principales mercados extranjeros, con propuestas de valor centradas en sectores de alto valor añadido y apuntaladas por conocimientos especializados y análisis de datos globales».

«No podemos detenernos en el liderazgo nacional –explica Guido Guidesi, consejero de Desarrollo Económico de Lombardía, Guido Guidesi–, nos jugamos la partida de la atracción de inversiones en una competición más difícil y cada vez más exigente. Elevemos el nivel e intentemos mejorar: queremos ser un destino internacional y un centro neurálgico europeo».

Un modelo que acelere la toma de decisiones y refuerce la eficacia de la acción pública para transformar Lombardía «en una plataforma verdaderamente favorable a los inversores».

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