Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico

Automotive - Das wissenschaftliche Manifest der Lombardei für erneuerbare Kraftstoffe

Vorgestellt in Brüssel für technologische Neutralität ohne Bußgelder

Bild-Infos

Download

Mailand (ots)

Die erneuerbaren Kraftstoffe als Weg in die Zukunft, der den ökologischen Wandel und gleichzeitig den Erhalt des Automobils ermöglicht. Die Region Lombardei kämpft weiter für den Schutz des Automobilsektors und seiner Zulieferer und setzt sich zugleich für umweltverträgliche Alternativen zum Elektromotor ein. Zu diesem Zweck wurde das neue Manifest Erneuerbare Kraftstoffe für die Produktionsketten der Mobilität in der Lombardei von den wichtigsten Akteuren und Wirtschaftsverbänden unterzeichnet und in Brüssel am Sitz des Europäischen Parlaments vom lombardischen Regionalrat für Wirtschaftliche Entwicklung und dem Präsidenten der Allianz der Automobilregionen (ARA), Guido Guidesi, vorgestellt.

Ziel ist die Unterstützung der „technologischen Neutralität“ durch dieses politische und wissenschaftliche Dokument, um so die lombardische und europäische Industrie, die sich beide auf den Verbrennungsmotor stützen, „weltweit wettbewerbsfähig zu erhalten“.

Allein in der Lombardei zählt der Automobilsektor mehr als 30.000 Unternehmen und 100.000 Beschäftigte mit einem Gesamtumsatz von 40 Milliarden Euro. Guidesi hebt dabei hervor, „dass die EU die schwerwiegenden Fehler korrigieren muss, von denen vor allem die chinesischen Konkurrenten profitiert haben; eine paradoxe Situation, die ohne Korrekturmaßnahmen den „größten wirtschaftlichen Selbstmord der Geschichte zur Folge“ hätte; es genügt zu bedenken, dass derzeit 75 % der potenziellen Produktion in Europa stillstehen“, und selbst die Verhandlungsbereitschaft der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen „muss unverzüglich in konkrete Korrekturmaßnahmen übergehen.“ Die Krise in der kontinentalen Automobilindustrie riskiert die Schließung mehrerer Werke in der Zulieferkette: In Italien lag die Zahl der produzierten Fahrzeuge 2024 um 20 % unter dem Niveau von 2019 – bei den Zulieferern betrug der Rückgang sogar bis zu 30 %. Auch die Aussichten für 2025 bleiben negativ. Nach Ansicht von Guidesi „muss die EU einen gewissen Spielraum bei der Art und Weise lassen, wie diese Umweltziele erreicht werden.“ Die Wette auf erneuerbare Kraftstoffe bedeutet in der Tat „einen Weg des vernünftigen ökologischen Übergangs“, der die Erreichung von Umweltzielen mit dem Schutz der Industrie vereinen kann. Mit technischen und wissenschaftlichen Beiträgen aktualisiert das neue Manifest für erneuerbare Kraftstoffe die Fassung von 2022. Enthalten im Manifest ist die Notwendigkeit, den Beitrag von Biokraftstoffen zur Dekarbonisierung des Verkehrs anzuerkennen und allen Antriebsarten die gleiche Berechtigung und Unterstützung zu gewähren. Bei der Anwendung von Sanktionen auf Fahrzeughersteller im Hinblick auf Emissionsziele sei zu überprüfen, einen „CO₂-Korrekturfaktor“ einzuführen, der die Emissionseinsparungen von Fahrzeugen berücksichtigt, die erneuerbare Kraftstoffe verwenden. Dieses würde den Zeitrahmen für die Umstellung der gesamten Branche „realistisch“ gestalten. „Wir müssen einen wirtschaftlichen Selbstmord abwenden“, schloss Guidesi, „und die EU dazu bringen, bestimmte Entscheidungen zu überdenken, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigung in Europa zu schützen. Bevor es zu spät ist.“

Original-Content von: Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico, übermittelt durch news aktuell