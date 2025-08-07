LumenHaus

LumenHaus wird offizieller Premium-Partner von Bayer 04 Leverkusen

Düsseldorf/Leverkusen (ots)

Die LumenHaus GmbH aus Düsseldorf - ein führender Anbieter vernetzter Home-Energy-Lösungen mit Fokus auf Photovoltaik, Stromspeicher und Wärmepumpen - geht zur Saison 2025/26 eine strategische Partnerschaft mit dem Bundesliga-Spitzenklub Bayer 04 Leverkusen ein. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird LumenHaus offizieller Premium-Partner des Vereins.

Die offizielle Partnerschaft wurde am 30. Juli 2025 in der BayArena gezeichnet und von führenden Vertretern beider Organisationen begleitet, darunter LumenHaus-Vorstandsvorsitzender Liu Derek, Mitbegründer und CEO Dr. Wang Dai und Marketingdirektor Adrian Bühler sowie Bayer 04-CEO Fernando Carro und CMO Markus Breglec.

Bei der Veranstaltung erklärte Dr. Wang Dai, Mitbegründer und CEO von LumenHaus: "Wir fühlen uns sehr geehrt, diese Partnerschaft mit Bayer 04 Leverkusen eingehen zu dürfen. Mit seiner mehr als hundertjährigen Tradition und seinen Erfolgen verkörpert Bayer Leverkusen das Streben nach Exzellenz, Ehrgeiz und Innovation, dass auch das Herzstück der Marke LumenHaus bildet. Diese Zusammenarbeit ist weit mehr als eine Markenallianz - sie ist eine bedeutungsvolle Verbindung von Fußballkultur, zukunftsorientiertem Design und gesellschaftlichem Engagement. Durch die mediale Reichweite der Bundesliga und mit der begeisternden Werkself wollen wir unsere Markenpräsenz in Deutschland stärken, unsere Vision der StromFamilie als intelligenter Begleiter für ein besseres Leben teilen und echte, emotionale Verbindungen zu unseren Stakeholdern aufbauen. Gemeinsam freuen wir uns darauf, spannende Geschichten rund um smartes Wohnen, Nachhaltigkeit und Fankultur zu erzählen und eine Zukunft zu gestalten, die grüner, kostengünstiger und vertrauenswürdiger ist."

Fernando Carro, Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen, zeigte sich ebenfalls begeistert über die Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr, LumenHaus als Premium-Partner für die neue Saison begrüßen zu dürfen. Ihr zukunftsorientierter Technologieansatz passt perfekt zu unseren Grundwerten Innovation, Leidenschaft und Verantwortung. Es ist eine Partnerschaft, die auf gemeinsamen Ambitionen und einem langfristigen Engagement für nachhaltigen Fortschritt basiert."

Über LumenHaus

LumenHaus ist die prämierte All-in-One Energielösung für dein Zuhause. LumenHaus entwickelt und produziert seine eigenen Photovoltaikmodule, Energiespeicherbatterien, Wärmepumpen und EV-Ladegeräte. Durch die nahtlose Integration von Hard- und Software ist diese einzigartige ProduktFamilie über eine intelligente Plattform miteinander verbunden. Eine einfache Überwachung und Steuerung des Energiesystems wird über eine einzige, kostenfreie mobile App ermöglicht. Die eigens entwickelte intelligente Software von LumenHaus optimiert die Energienutzung und den Energiefluss mithilfe von KI-Algorithmen und hilft den Nutzern, ihre Energiekosten zu senken. Als Direktvertriebsmarke umgehen wir die Zwischenhändler und bieten den Endverbrauchern eine Lösung aus einer Hand, die das nachhaltige Leben intelligenter, weil einfacher und nachhaltiger macht. Strom von der Sonne. Lächeln von LumenHaus - Deine StromFamilie.

Über Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen wurde 1904 gegründet und ist einer der bekanntesten Fußballvereine Deutschlands, der für seine Leistung, Innovation und Integrität bekannt ist. Seit dem Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 1979 ist die "Werkself" eine feste Größe im Spitzenfußball und debütierte 1986 in europäischen Wettbewerben. Bekannt für seine zukunftsorientierte Denkweise sowohl auf als auch neben dem Platz, setzt Leverkusen weiterhin neue Maßstäbe in der Welt des Profifußballs.

