Global Energy 2024

Preisträger des Global Energy Prize2024 bekannt gegeben

Montevideo, Uruguay (ots/PRNewswire)

Die Gewinner des Global Energy Prize 2024 wurden am 3. Juli bekannt gegeben. Die Gewinner waren Zi-Qiang Zhu, Leiter der Forschungsgruppe für elektrische Maschinen und Antriebe an der Universität Sheffield (UK), Héctor D. Abruña, Emile Chamot Professor für Chemie an der Cornell University (USA), und Minggao Ouyang, Professor an der Tsinghua University (China).

Zi-Qiang Zhu erhielt den Preis in der Kategorie Traditionelle Energie für seinen herausragenden Beitrag zur Elektrifizierung des Verkehrs, zur Verbesserung der Energieeffizienz von Haushaltsgeräten und zur Verringerung der Emissionen bei der Erzeugung und Nutzung von elektrischer Energie.

Héctor D. Abruña wurde in der Kategorie Nicht-traditionelle Energie für seine grundlegenden Beiträge in den Bereichen Elektrochemie, Batterien, Brennstoffzellen und molekulare Elektronik ausgezeichnet.

Minggao Ouyang wurde in der Kategorie Neue Wege der Energieanwendung für seine technische Führungsrolle bei der strategischen Planung, Forschung, Demonstration und Kommerzialisierung von Fahrzeugen mit neuen Energien ausgezeichnet, insbesondere für die Lösung der technischen Herausforderungen bei der Haltbarkeit von Wasserstoff-Brennstoffzellen, der Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien und der Interaktion zwischen Fahrzeug und Netz.

An der Zeremonie zur Bekanntgabe der Preisträger nahmen Friedensnobelpreisträger Rae Kwon Chung sowie die Mitglieder des internationalen Preiskomitees des Global Energy Prize William Byun, Liye Xiao und Dmitri Bessarabov teil.

Die Preisträger wurden von einem internationalen Preiskomitee ausgewählt, dem Wissenschaftler aus 13 Ländern angehören: Bolivien, China, Elfenbeinküste, Ungarn, Indien, Japan, Republik Korea, Russland, Singapur, Südafrika, Schweiz, VAE, USA.

„Der wachsende Anteil der Elektrizität am Primärenergieverbrauch ist einer der wichtigsten Trends der letzten Jahre im globalen Energiebereich. In dieser Hinsicht ist die Forschung der Preisträger heute mehr als relevant. Dies beweist einmal mehr, wie dünn die Grenze zwischen Grundlagenforschung und angewandter Wissenschaft ist", sagte Rae Kwon Chung, Nobelpreisträger und Vorsitzender des internationalen Preiskomitees für den Global Energy Prize.

Die Preisverleihung findet im September 2024 statt.

