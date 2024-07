JoMedia GmbH

Onlinemarketing im Handwerk: Mit der JoMedia GmbH zu mehr Neukunden

Dossenheim (ots)

Kunden und Mitarbeiter sind die Kernfaktoren für erfolgreiches Wachstum von Handwerksbetrieben. Doch mit dem Kauf von Leads ist es nicht getan, denn die wenigsten Handwerker verfügen über ein Verkaufs-Mindset und sind in der Lage, die Kontakte erfolgreich in Mitarbeiter oder Kunden zu verwandeln. Mit der JoMedia GmbH hilft Dominik Ridinger Handwerksbetrieben daher nicht nur dabei, Mitarbeiter und Kunden über die sozialen Medien zu gewinnen, sondern unterstützt sie auch bei der Etablierung von Verkaufsprozessen und sinnvollen Strukturen. Warum Onlinemarketing mittlerweile auch im Handwerk essenziell ist, erfahren Sie hier.

Wenn lange Zeit der Fachkräftemangel das größte Problem für die Handwerksbranche war, wird es nun auch zunehmend wichtiger, qualifizierte Leads zu generieren und diese in Neukunden zu verwandeln. Schließlich sorgen Umstände wie die Baukrise und steigende Lebenshaltungskosten auf Kundenseite für veränderte Marktbedingungen. Um die Auftragslage trotz sinkenden Bedarfs auf hohem Niveau zu halten, braucht es kontinuierliche Kundenanfragen sowie systematische Verkaufsprozesse. Das Problem: Handwerker waren bisher nicht darauf angewiesen, aktiv zu verkaufen, da sie aus einer Vielzahl an Aufträgen frei wählen konnten. "Die Nachfrage nach Handwerksleistungen ist weiterhin hoch - daher ist es entscheidend, potenzielle Kunden davon zu überzeugen, der beste Anbieter zu sein", betont Dominik Ridinger, Gründer und Geschäftsführer der JoMedia GmbH. "Das Problem dabei: Die meisten Handwerker sind Macher, aber keine Verkäufer."

"Ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, ist das allerdings nicht. Schließlich gibt es eine Lösung für diese Herausforderung: der strategische Schritt in Richtung Digitalisierung" so der Unternehmer weiter. Mit seinem eigenen Handwerksbetrieb hat er die Wirksamkeit dieser Vorgehensweise bereits erfolgreich bewiesen: Indem er sich traute, neue Wege zu gehen, konnte sein Betrieb von einem einzelnen Mitarbeiter auf ein Team von über 50 hochqualifizierten Fachkräften wachsen sein Wissen und seine Erfahrungen gibt er nun als Geschäftsführer der JoMedia GmbH an andere Handwerksbetriebe weiter. Mit seiner Agentur hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Handwerksbetriebe mithilfe der sozialen Medien bei der Gewinnung von Mitarbeitern und Kunden zu unterstützen. Darüber hinaus helfen Dominik Ridinger und sein Team bei der Etablierung gleichbleibender Verkaufsprozesse sowie Systemen und Strukturen, die für Effizienz und Entlastung im Betrieb sorgen.

Mit Onlinemarketing, klaren Prozessen und festen Strukturen zu Effizienz und Wachstum

Der Schritt in Richtung Digitalität stellt für viele Handwerksbetriebe eine Herausforderung dar: Viele von ihnen scheuen sich, die Investition in ein ihnen unbekanntes Gebiet zu wagen. Um das Risiko in ihren Augen gering zu halten, betrauen viele von ihnen eigene Mitarbeiter mit dem Social-Media-Marketing - die erhofften Ergebnisse bleiben dann aber in der Regel aus. "Funktionierendes Onlinemarketing erfordert Erfahrung und ganzheitliche Strategien", erklärt Dominik Ridinger. "Wer auf die Expertise einer externen Agentur zurückgreift, kann sich auf gute Ergebnisse verlassen und spart am Ende noch Geld." Nach mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung aus dem eigenen Handwerksunternehmen verfügt Dominik Ridinger über große Marktnähe und ein tiefgreifendes Zielgruppenverständnis, wodurch die JoMedia GmbH anderen Agenturen einen bedeutenden Schritt voraus ist.

Das Angebot der JoMedia GmbH umfasst neben dem Onlinemarketing-Komplettprogramm und der Social-Media-Betreuung auch ein spezielles Coaching für Geschäftsführer, das ihnen dabei hilft, Prozesse und Systeme aufzubauen, die sie im Tagesgeschäft entlasten. Zu Beginn der Zusammenarbeit geht es immer um die Definition des persönlichen Zehnjahresziels. "Die langfristige Zielsetzung hilft dabei, unterbewusst Träume zu aktivieren und die Motivation für Veränderung zu schaffen", erklärt Dominik Ridinger. Parallel dazu nimmt der Geschäftsführer an einem Unternehmertag teil, um sich gedanklich aus dem Tagesgeschäft lösen zu können. Anschließend folgt eine Unternehmensanalyse, auf deren Basis schnell praktische Ansätze zur Zielerreichung definiert werden. Das Team der JoMedia GmbH steht den Kunden währenddessen jederzeit für Fragen zur Verfügung und unterstützt darüber hinaus bei Verkaufs- und Bewerbungsprozessen. Für den gegenseitigen Austausch findet alle acht Wochen ein Academy Day für alle Unternehmer aus dem Netzwerk statt.

Dominik Ridinger: Handwerker, Unternehmer und Social-Media-Experte

Als Gründer und Geschäftsführer der RDS GmbH, einem Elektrobetrieb für die Prüfung von elektrischen Geräten und Anlagen, kennt Dominik Ridinger die Herausforderungen der Branche gut. Nachdem er seinen Betrieb von 2012 bis 2019 mithilfe teurer Headhunter auf sechs Mitarbeiter skalieren konnte, begann er damit, Systeme und Prozesse zu etablieren und sich mit der Mitarbeitergewinnung über die sozialen Medien zu beschäftigen. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Durch die Onlinewerbung wuchs die RDS GmbH innerhalb kurzer Zeit auf 33 Mitarbeiter an. In den darauffolgenden Jahren baute Dominik Ridinger einen systematisierten Vertrieb auf, investierte viel Zeit in das Onlinemarketing und eignete sich mithilfe diverser Coachings umfangreiches externes Wissen an, bevor er schließlich seine eigene Social-Media-Agentur gründete.

Heute hilft er mit der unternehmenseigenen Agentur JoMedia GmbH anderen Handwerksbetrieben dabei, über die sozialen Medien Mitarbeiter und Kunden zu gewinnen und zeigt ihren Geschäftsführern im Coaching, mit welchen Strategien sie sich aus dem Tagesgeschäft lösen können, um mehr Zeit und Lebensqualität zu gewinnen. "Die Unterstützung der Handwerksbranche ist mir ein persönliches Anliegen", verrät Dominik Ridinger. "Denn für unsere Gesellschaft sind Handwerker enorm wichtig: Sie stellen einen Großteil des deutschen Mittelstands dar, bringen Wertschöpfung und tragen einen erheblichen Anteil zu den vereinnahmten Steuern bei." Deswegen verfolgt der Handwerker, Unternehmer und Social-Media-Experte die Mission, innerhalb der nächsten zehn Jahre 5.000 Handwerksbetrieben mit der JoMedia GmbH dabei zu helfen, ihr Geschäft rentabel und zukunftsorientiert zu führen.

Sie wünschen sich höhere Umsätze und Wachstum für Ihren Handwerksbetrieb und träumen gleichzeitig davon, sich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen und mehr Freiheit und Lebensqualität zu genießen? Dann melden Sie sich jetzt bei Dominik Ridinger von der JoMedia GmbH und vereinbaren Sie einen Beratungstermin!

Original-Content von: JoMedia GmbH, übermittelt durch news aktuell