Wie Coca-Cola den Weihnachtsmann erfand – Andreas Bäuerlein von der ADS KING GmbH zeigt, was Marken daraus lernen können

Marketing ist eine der wichtigsten Triebfedern für den Erfolg eines Unternehmens. Schließlich wird nur ein bekanntes Produkt auch gekauft. Andreas Bäuerlein, Gründer und Geschäftsführer der ADS KING GmbH, kennt die Bedeutung einer durchdachten Marketingstrategie genau. Mit seinem Unternehmen hat er es sich zur Aufgabe gemacht, kleinen und mittelständischen Unternehmen in ganz Europa den Einstieg in die digitale Welt zu erleichtern. Wie entscheidend eine starke Marketingstrategie sein kann, erfahren Sie im Folgenden am Beispiel von Coca-Cola.

Viele Unternehmen kämpfen damit, eine starke Marke zu schaffen, die wirklich aus der Masse heraussticht. Es fällt ihnen schwer, ihre Zielgruppe zu erreichen, ihre Alleinstellungsmerkmale klar zu zeigen und ihre Werte zu vermitteln. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen geraten dabei schnell ins Straucheln: Ohne klare Vision oder ausreichend Ressourcen wirkt ihre Außenwahrnehmung oft blass und beliebig. Das Problem: Ohne eine klare Markenidentität verlieren Unternehmen nicht nur potenzielle Verkäufer, sondern auch die Chance, langfristiges Vertrauen und echte Kundenbeziehungen aufzubauen. „Eine starke Marke ist kein Luxus, sondern die Grundlage für nachhaltigen Erfolg“, betont Andreas Bäuerlein von der ADS KING GmbH. „Unternehmen, die diese Aufgabe auf die lange Bank schieben, riskieren, in einem hart umkämpften Markt den Anschluss zu verlieren.“

„Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Markenidentität liegt darin, die eigenen Werte klar zu definieren und konsequent zu kommunizieren“, fährt der Online-Marketing-Experte fort. „Unternehmen, die es schaffen, klar und authentisch aufzutreten, sichern sich das Vertrauen ihrer Kunden.“ Mit der ADS KING GmbH unterstützt Andreas Bäuerlein kleine und mittelständische Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen beim Einstieg in die digitale Welt – so zum Beispiel, indem er ihnen zeigt, wie sie digitale Kunden- und Mitarbeitergewinnungssysteme implementieren können. Zusätzlich legen Andreas Bäuerlein und sein Team großen Wert darauf, ihren Kunden das nötige Wissen für fundierte Entscheidungen zur Marketingstrategie zu vermitteln. Ein anschauliches Beispiel für einen gelungenen Marketingeinsatz ist Coca-Cola. Durch die Erfindung des modernen Weihnachtsmanns verdeutlichte das Unternehmen eindrucksvoll, wie eine klare Markenidentität zum unverwechselbaren Erkennungsmerkmal werden kann.

Die Erfindung des Weihnachtsmanns

„Nur wenige Menschen wissen, dass Coca-Cola einen der wohl besten Marketingcoups aller Zeiten landete“, sagt Andreas Bäuerlein von der ADS KING GmbH. „Die Marke schrieb Geschichte, als sie im Jahr 1931 den Weihnachtsmann in seiner heutigen Form populär machte.“ Zwar gab es die Figur des Weihnachtsmanns schon lange vor Coca-Cola – so zum Beispiel in der Gestalt des europäischen Nikolaus, eines Bischofs aus dem 4. Jahrhundert. Im Laufe der Zeit entwickelten sich daraus verschiedene Figuren wie der niederländische Sinterklaas, die letztendlich die Grundlage für den Weihnachtsmann bildeten, wie wir ihn heute kennen.

Allerdings setzte Coca-Cola einen entscheidenden Impuls: Das Unternehmen beauftragte den Künstler Haddon Sundblom, eine ikonische Figur zu schaffen, die Wärme, Freude und Großzügigkeit verkörpert. Die rot-weiße Kleidung des Weihnachtsmanns, die perfekt zu den Markenfarben von Coca-Cola passt, wurde dadurch zum weltweiten Standard. Dieser gezielte Einsatz von Markenfarben war kein Zufall, sondern pure Strategie – und damit wohl einer der cleversten Marketingstunts aller Zeiten.

Lektionen aus Coca-Colas Markenstrategie

Das Beispiel von Coca-Cola verdeutlicht, wie Unternehmen eine starke Markenidentität aufbauen können. Die Marke hat es geschafft, den Weihnachtsmann mit ihren Farben und ihrer Botschaft zu verbinden. Daraus können Unternehmen lernen, wie wichtig es ist, klar und wiedererkennbar zu bleiben. Werte und Botschaften müssen konsistent und unverwechselbar sein. So können Unternehmen zum Beispiel wie Coca-Cola eine Figur oder ein Symbol schaffen, mit dem sich die Menschen identifizieren können.

Ein weiteres entscheidendes Element einer erfolgreichen Markenstrategie ist die emotionale Ansprache der Zielgruppe. Der Weihnachtsmann steht für Freude, Familie und Tradition – Werte, die perfekt zu Coca-Cola passen. Dadurch ist es der Marke gelungen, ein Gefühl zu vermitteln, das tief mit den Kunden resoniert. Unternehmen können daraus lernen, wie wichtig es ist, emotionale Werte in ihr Marketing einzubinden. Es geht darum, eine Verbindung zwischen dem Problem der Zielgruppe und der Lösung, die das Unternehmen anbietet, herzustellen.

Kreativität als weiterer Erfolgsfaktor

Zudem sollten Unternehmen die Macht der Kreativität nicht unterschätzen. Coca-Cola eroberte mit einem mutigen und kreativen Schritt die Herzen der Menschen weltweit. Dadurch bewies die Marke eindrucksvoll, wie wichtig es ist, groß zu denken und innovativ zu sein. Daraus können Unternehmen lernen, dass Kreativität oft der entscheidende Faktor ist, um sich von der Konkurrenz abzuheben. In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz und digitale Tools allgegenwärtig sind, bleibt es der menschliche Faktor, der Kunden zum Kauf bewegt. Das Wichtigste dabei: Es geht nicht immer darum, besser als andere Anbieter zu sein – wichtig ist vor allem, anders zu sein. Kreative Ansätze und unkonventionelle Ideen helfen Unternehmen dabei, sich in einem überfüllten Markt von der Masse abzuheben.

Zusammenfassend zeigt das Beispiel von Coca-Cola, wie eine kreative Marketingstrategie eine Marke weltweit unvergesslich machen kann. Indem das Unternehmen den Weihnachtsmann mit seinen eigenen Werten verknüpfte, schuf es ein Symbol, das heute unverwechselbar ist. „Unternehmen, die ihre Markenidentität genauso konsequent und authentisch entwickeln und kommunizieren, können langfristigen Erfolg erzielen und ihre Kundenbindung stärken“, sagt Andreas Bäuerlein abschließend. „Wer sich von der Masse abheben möchte, sollte mutig und kreativ sein – genau wie Coca-Cola.“

