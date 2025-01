ADS KING GmbH

Der Insolvenzwelle entgegenwirken: 5 günstige Neukunden-Booster für den Mittelstand

Gochsheim (ots)

Die wirtschaftliche Lage spitzt sich zu: Prognosen zufolge stieg die Zahl der Insolvenzen im Jahr 2024 um ganze 21 Prozent. Auch im neuen Jahr stehen viele Unternehmen vor großen Herausforderungen. Besonders betroffen sind mittelständische Betriebe, die sich in einem schwierigen Marktumfeld behaupten müssen. Doch es gibt Hoffnung: Andreas Bäuerlein, Experte für digitale Marketingstrategien, zeigt fünf kostengünstige Wege, wie der Mittelstand jetzt effektiv Neukunden gewinnen kann.

1. Social Media als Verkaufskanal nutzen

"Die sozialen Medien sind die Marktplätze von heute – und das Beste daran: Sie sind oft kostenlos oder sehr günstig zugänglich", sagt Bäuerlein. Unternehmen sollten auf Plattformen wie LinkedIn, Instagram oder Facebook gezielte Beiträge und Ads schalten, um ihre Zielgruppe direkt anzusprechen. Besonders hilfreich sind kurze Videos oder Erfolgsgeschichten, die die Glaubwürdigkeit erhöhen und eine emotionale Bindung schaffen. Mit einem Budget von nur 100 bis 200 Euro lassen sich bereits große Reichweiten erzielen.

2. Empfehlungsmarketing reaktivieren

In schwierigen Zeiten zählt Vertrauen mehr denn je. "Bestehende Kunden sind die besten Verkäufer für Ihr Unternehmen", erklärt Bäuerlein. Er empfiehlt, gezielt auf Empfehlungen zu setzen: "Bieten Sie Ihren Kunden kleine Incentives, wie Rabattcodes oder ein Dankeschön-Geschenk, wenn sie Sie weiterempfehlen." Tools wie Empfehlungsplattformen oder einfache E-mail-Kampagnen können diese Strategie mit minimalem Aufwand unterstützen.

3. Partnerschaften mit anderen Mittelständlern eingehen

"In der Krise geht es um Zusammenhalt", betont Bäuerlein. Eine strategische Partnerschaft mit anderen Unternehmen, die dieselbe Zielgruppe bedienen, aber nicht in direkter Konkurrenz stehen, kann Wunder wirken. Zum Beispiel könnte ein Restaurant mit einem lokalen Lieferdienst kooperieren oder ein IT-Unternehmen mit einem Anbieter für Büroausstattung. Solche Synergien stärken die Marktposition, ohne große Investitionen zu erfordern.

4. E-Mail-Marketing richtig einsetzen

Obwohl E-Mail-Marketing oft als altmodisch gilt, bleibt es eines der kosteneffizientesten Werkzeuge zur Neukundengewinnung. "Mit gut gestalteten Kampagnen können Sie potenzielle Kunden gezielt ansprechen und langfristig binden", sagt Bäuerlein. Der Schlüssel: personalisierte Inhalte und ein klarer Call-to-Action. Tools wie Mailchimp oder ActiveCampaign bieten kostengünstige Lösungen für Einsteiger.

5. Google My Business optimieren

Für lokale Unternehmen ist die Präsenz auf Google My Business ein Muss. "Viele unterschätzen die Kraft von lokalen Suchanfragen", so Bäuerlein. Mit einer optimierten Google-My-Business-Seite können Mittelständler schnell und kostenlos ihre Reichweite erhöhen. Positive Bewertungen und aktuelle Inhalte – wie Angebote oder Neuigkeiten – steigern die Sichtbarkeit und locken Neukunden an.

Fazit

Die Insolvenzwelle mag für viele Unternehmen beängstigend sein, doch mit klugen und kosteneffizienten Maßnahmen können Mittelständler ihre Position am Markt behaupten. Andreas Bäuerlein rät: "Die beste Strategie ist, auch in schwierigen Zeiten aktiv zu bleiben und in die Kundenbindung zu investieren. So sichern Sie nicht nur Ihre Zukunft, sondern bauen auch langfristig einen stabilen Kundenstamm auf." Bleiben Sie innovativ und denken Sie daran: Jede Krise birgt auch Chancen – nutzen Sie sie!

Über Andreas Bäuerlein:

Andreas Bäuerlein ist Online-Marketer mit langjähriger Erfahrung und der Geschäftsführer von ADS KING. Die Online-Marketing-Agentur unterstützt Dienstleister, Berater und Coaches dabei, ihr Business in der digitalen Welt mit gezielten Online-Marketing-Strategien und dem Einsatz künstlicher Intelligenz zu skalieren. Von der Kundengewinnung im Internet über Verkaufspsychologie, Performance Marketing, Vertriebsautomationen bis hin zu Web Analytics und Reporting bietet ADS KING eine ganzheitliche Herangehensweise. Weitere Informationen unter: https://www.ads-king.de/

