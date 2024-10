Matchday Nutrition GmbH

Mit der richtigen Ernährung zu mehr Leistung: MATCHDAY NUTRITION® hilft Fußballern im Profi- und Amateurbereich

Leistungseinbrüche in der zweiten Halbzeit und gesteigerte Verletzungsanfälligkeit: Herausforderungen, mit denen Fußballer regelmäßig konfrontiert sind - besonders im Amateurbereich, wo eine umfassende Ernährungsunterstützung oft fehlt. Stephan Berg und Felix von Zabiensky, Geschäftsführer von MATCHDAY NUTRITION®, bieten eine wissenschaftlich fundierte Produktpalette an, die Fußballern dabei hilft, ihre Leistung über 90 Minuten konstant zu halten, Verletzungen vorzubeugen und schneller zu regenerieren. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Zwar sind sich Fußballer der Bedeutung von Ernährung für ihre Leistungsfähigkeit zunehmend bewusst. Dennoch greifen viele von ihnen, besonders im Amateurbereich, auf veraltete Ernährungsgewohnheiten zurück, die nicht den Anforderungen eines intensiven Trainings und Spiels gerecht werden. Dabei möchten sie einerseits ihre Leistung über 90 Minuten konstant halten, schneller regenerieren und Verletzungen vermeiden. Doch der Mangel an professioneller Ernährungsberatung und die Verlockung kurzfristiger Energieschübe durch Bananen, Energy-Drinks und Traubenzucker erschweren es ihnen andererseits, diese Ziele zu erreichen. "Tatsächlich ist es so: Wer weiterhin auf kurzfristige Energielieferanten setzt, riskiert nicht nur einen raschen Leistungsabfall während des Spiels", verrät Stephan Berg, Geschäftsführer von MATCHDAY NUTRITION®. "Ohne die richtige Ernährung steigt nämlich vor allem das Risiko für Verletzungen deutlich."

"Mit einer wissenschaftlich fundierten Ernährung, die exakt auf die Bedürfnisse von Fußballern abgestimmt ist, können sie ihre Leistungsfähigkeit hingegen über das gesamte Spiel hinweg aufrechterhalten und Verletzungen vermeiden", fügt sein Geschäftspartner Felix von Zabiensky hinzu. Stephan Berg, der als Teil des Trainerstabs der A-Jugend des 1. FC Union Berlin und in seiner Funktion als diplomierter Ernährungscoach umfangreiche Erfahrung sammeln konnte, erkannte früh die Defizite in der Fußballernährung. Gemeinsam mit Felix von Zabiensky gründete er deshalb MATCHDAY NUTRITION® und entwickelte Produkte, die sowohl Profis als auch Amateuren helfen, sich optimal zu ernähren. Durch die gezielte Unterstützung der Spieler konnten diese ihre Regenerationszeiten verkürzen, ihre Konzentrationsfähigkeit verbessern und insgesamt konstanter auf dem Platz agieren.

Ernährung als Basis für Leistung und Gesundheit: Warum Fußballer sich unbedingt damit auseinandersetzen sollten

"Die Ernährung macht etwa 70 Prozent des Leistungsvermögens eines Fußballers aus", erklärt Stephan Berg. Dieser Zusammenhang wird oftmals unterschätzt, obwohl er maßgeblich darüber entscheidet, wie konstant Fußballer ihre Leistung über die volle Spieldauer hinweg abrufen können. So versorgt eine ausgewogene Ernährung den Körper nicht nur mit der nötigen Energie, sondern unterstützt auch die Regeneration, fördert die Konzentrationsfähigkeit und reduziert das Verletzungsrisiko.

Besonders im intensiven Wettkampf ist der Körper hohen Belastungen ausgesetzt, die durch eine falsche Ernährung verstärkt werden können. Kurzfristige Energielieferanten wie Traubenzucker oder Energy-Drinks bewirken lediglich einen schnellen Anstieg des Blutzuckerspiegels - gefolgt von einem ebenso schnellen Leistungsabfall. Eine langfristige Leistungssteigerung erfordert hingegen eine durchdachte und auf das Training abgestimmte Ernährung. "Nur Fußballer, die ihre Ernährung optimieren, schaffen die Grundlage für anhaltende Höchstleistungen auf dem Platz und schützen gleichzeitig ihre Gesundheit vor unnötigen Belastungen", betont Felix von Zabiensky hierzu.

Breite Produktpalette für jegliche Bedürfnisse: So setzt sich das Angebot von MATCHDAY NUTRITION® zusammen

"Unsere Produktpalette deckt alle Phasen des Trainings ab und unterstützt Fußballer gezielt - vor, während und nach dem Spiel", so Stephan Berg. Das Sortiment von MATCHDAY NUTRITION® ist demnach darauf ausgelegt, die spezifischen Bedürfnisse von Fußballern abzudecken - von der Vorbereitung bis zur Regeneration. Für den optimalen Start ins Training oder Spiel sorgt beispielsweise der BOOST, der durch den Einsatz des Kohlenhydrats Isomaltulose den Blutzuckerspiegel stabilisiert und so eine langanhaltende Energieversorgung ermöglicht. Zusätzlich enthält er die beiden Inhaltsstoffe Beta-Alanin und Creatin - diese sorgen für eine verzögerte Laktatbildung und fördern die ATP-Produktion im Körper. ATP, der wichtigste Energielieferant im Körper, hilft dann zum Beispiel bei schnellen explosiven Sprints auf dem Fußballplatz! Die BOOST Energy Edition enthält zusätzlich Koffein, um die Konzentrationsfähigkeit über die gesamte Spieldauer hinweg zu sichern.

Nach dem Spiel oder Training bietet sich REFUEL an, um die erschöpften Energiespeicher schnell wieder aufzufüllen und die Regeneration mit Aminosäuren und wichtigen Vitaminen zu fördern. Zur Vorbeugung von Verletzungen und zur Unterstützung der Regeneration dient darüber hinaus STRONG, das mit Kurkuma und Weihrauchextrakt muskuläre und gelenkbedingte Beschwerden lindert. "Durch unsere ganzheitliche Herangehensweise können wir Fußballern in jeder Phase ihres Trainings entscheidende Vorteile verschaffen", fasst Felix von Zabiensky zusammen.

