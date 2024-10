Matchday Nutrition GmbH

Wie MATCHDAY NUTRITION® die Ernährung von Fußballern nachhaltig verändert

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Egal, ob Profi- oder Amateurfußball - ein Spiel geht über 90 Minuten und wer seine volle Leistung abrufen möchte, braucht nicht nur ein intensives Training, sondern auch die optimale Ernährung. Um die Fußballer in Training und Spiel leistungsfähiger und weniger verletzungsanfällig zu machen, haben Stephan Berg und Felix von Zabiensky die Fußballernährung mit MATCHDAY NUTRITION® auf eine wissenschaftliche Grundlage gestellt. Was ihre Nahrungsergänzungsmittel ausmacht und warum sie den Fußball nachhaltig verändern, erfahren Sie hier.

Die meisten Fußballspieler sind sich darüber bewusst, dass ihre Leistungsfähigkeit mit ihrer Ernährung zusammenhängt. Doch gerade im Amateurbereich, wo es kaum Unterstützung durch Sportmediziner und Ernährungswissenschaftler gibt, halten die Spieler an alten Gewohnheiten fest, die sich längst als wenig wirksam erwiesen haben. Wer aber weiterhin auf Bananen, Energy-Drinks und Traubenzucker setzt, wird mit Energieverlust, Muskelschwäche und einer schnellen Ermüdung rechnen müssen. "Das Problem ist, dass Bananen, Energy-Drinks und Traubenzucker lediglich einen kurzfristigen Kick geben, auf den dann ein regelrechter Leistungseinbruch erfolgt", sagt Stephan Berg, Geschäftsführer von MATCHDAY NUTRITION®. "In der Folge nimmt nicht nur die Konzentrationsfähigkeit während des Spiels rapide ab, mit einer falschen Ernährung steigt außerdem das Verletzungsrisiko."

"Leistungsabfälle, Muskelermüdungen und Konzentrationsschwächen lassen sich vermeiden, wenn Nahrungsergänzungsmittel zum Einsatz kommen, die für die spezifischen Bedingungen eines Fußballspiels konzipiert wurden. Darüber hinaus geht es darum, die Fußballernährung ganzheitlich zu verstehen, um bereits im Training bessere Resultate zu erzielen und eine schnellere Regeneration zu ermöglichen", fügt sein Geschäftspartner Felix von Zabiensky hinzu. Mit MATCHDAY NUTRITION® stellen die beiden eine Produktpalette bereit, die als Fußball Booster für Profis und Amateure gleichermaßen geeignet ist, alle Phasen des Trainings abdeckt und dafür sorgt, dass die Fußballer ihre Leistung über 90 Minuten abrufen können. Um sicherzustellen, dass ihre Nahrungsergänzungsmittel exakt auf die Anforderungen im Fußball ausgerichtet sind, arbeiten Stephan Berg und Felix von Zabiensky bei der Entwicklung eng mit Ernährungswissenschaftlern und Sportmedizinern zusammen und setzen auf Inhaltsstoffe, deren Wirksamkeit durch Studien erwiesen wurde. MATCHDAY NUTRITION® steht für einen Bruch mit den falschen Gewohnheiten, die den Fußballer davon abhalten, seine volle Leistung auf den Platz zu bringen.

Profis aus der 1. und 2. Bundesliga setzen auf MATCHDAY NUTRITION®

Mehr als 60.000 Fußballer haben sich bereits für eine langfristige Nutzung der Produkte von MATCHDAY NUTRITION® entschieden, wobei unter ihnen auch Profis aus der 1. und 2. Bundesliga sind. "Wir bekommen zahlreiche Rückmeldungen, die bestätigen, dass wir genau das anbieten, was sich die Spieler schon lange wünschen", erzählt Stephan Berg. "Sie berichten von einem echten Leistungsschub auf dem Platz, aber auch von einer schnelleren Regeneration, die ein effektiveres Training ermöglicht."

Dass die Produkte gut ankommen, liegt zum einen an den Inhaltsstoffen, die in Zusammenstellung und Dosis genau auf das abgestimmt sind, was der Spieler zu einem bestimmten Zeitpunkt braucht. Zum anderen überzeugt die Fußballer aber auch die Alltagstauglichkeit. "Natürlich könnten wir unsere Mission auch mit einem Coaching verfolgen, das die Inhaltsstoffe in komplexe Ernährungspläne einbaut, doch damit würden wir deutlich weniger Spieler erreichen", erklärt Felix von Zabiensky. "Aus diesem Grund haben wir uns für Pulver, Kapseln und Riegel entschieden, die den praktischen Bedürfnissen der Fußballer viel besser entsprechen."

Bei MATCHDAY NUTRITION® gibt es für jede Situation ein passendes Produkt

Der ganzheitliche Ansatz von MATCHDAY NUTRITION® bringt es mit sich, dass Produkte entwickelt wurden, die für spezifische Einsatzgebiete geeignet sind. BOOST wird beispielsweise zur Einnahme kurz vor dem Training oder dem Spiel empfohlen, da es mehr Kraft, Explosivität und Ausdauer bringt. Dabei hält die Wirkung über einen langen Zeitraum an, weil der einfache Zucker durch Isomaltulose ersetzt wurde. Allein das schlägt klassische Energy-Drinks, Bananen und Traubenzucker mit ihren kurzfristigen Effekten um Längen. Einen besonderen Kick für das Spiel bietet die BOOST Energy Edition, die mit ihrem hohen Anteil an Koffein für anhaltende Konzentrationsfähigkeit sorgt.

REFUEL sollte dagegen direkt nach dem Training oder Spiel genutzt werden, um dem Körper schnell verfügbare Kohlenhydrate, hochfunktionale Aminosäuren und wichtige B-Vitamine zuzuführen. Der Speicher des Fußballers wird damit sofort wieder aufgefüllt, was die Regenerationszeit deutlich verkürzt. Ein weiteres beliebtes Produkt von MATCHDAY NUTRITION® ist STRONG, das in Form von Kapseln angeboten wird. STRONG dient dazu, Verletzungen an Muskeln, Gelenken und Bändern vorzubeugen - bereits nach vier bis acht Wochen sind hier erste Verbesserungen spürbar - und sorgt außerdem für eine schnellere Regeneration nach Verletzungen. Der anhaltende Schutz wird durch Inhaltsstoffe wie Kurkuma-, Weihrauch- und Pinienrindenextrakt ermöglicht. Zusätzlich enthält das Präparat Calcium, Bor und Mangan und wichtige Vitamine wie D3 und K2. "Da wir uns mit unseren Produkten um alle Phasen des Trainings und des Spiels kümmern, können die Spieler natürlich auch mit Synergieeffekten rechnen", betont Stephan Berg. "Wir haben uns vorgenommen, die Fußballernährung in ihrer Gesamtheit anzugehen, und damit können wir sie nachhaltig verändern."

Die Leistungsfähigkeit hängt zu 70 Prozent von der Ernährung ab

Diese Veränderung anzustoßen, lag Stephan Berg schon am Herzen, als er Teil des Trainerstabs der A-Jugend beim 1. FC Union Berlin e. V. war. Er studierte zudem Kommunikationsmanagement mit Schwerpunkt Sport und absolvierte eine Ausbildung zum diplomierten Ernährungscoach. Seine vierjährige Tätigkeit für die foodspring GmbH bestärkte ihn in seinem Wunsch, mit den alten Gewohnheiten bei der Ernährung im Fußball zu brechen, und ermöglichte ihm zugleich den Aufbau einer umfangreichen Expertise in Sachen Nahrungsergänzungsmittel und Leistungsoptimierung. So kam es schließlich zu der Idee für MATCHDAY NUTRITION®, das er gemeinsam mit dem Marketingexperten Felix von Zabiensky gründete. Die beiden möchten die Fußballernährung umfassend erneuern und damit auch im Amateurbereich auf eine wissenschaftliche Grundlage stellen. Für die Fußballer ist es an der Zeit zu verstehen, dass ihre Ernährung etwa 70 Prozent ihres Leistungsvermögens auf dem Platz ausmacht.

Sie sind Fußballer und möchten mit Ihrer Ernährung Ihre Leistungsfähigkeit verbessern, um Ihr gesamtes Potenzial auf dem Platz abrufen zu können? Dann besuchen Sie jetzt den Online-Shop von MATCHDAY NUTRITION® und bestellen Sie Ihr exklusives Probierpaket!

Original-Content von: Matchday Nutrition GmbH, übermittelt durch news aktuell