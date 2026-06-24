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DENIOS forciert mit neuer Marke den Ausbau von Gewerbe- und Großspeichern

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Bad Oeynhausen (ots)

Das Wachstum von Batteriespeichern für Gewerbe- und Industrieanwendungen hat in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich an Dynamik gewonnen. Mit DENIOS energy etabliert die DENIOS Gruppe mit Stammsitz in Bad Oeynhausen, NRW, nun eine eigenständige Marke für Batteriespeicherlösungen und erweitert ihr Portfolio um Batteriespeichermodule für Großspeicherprojekte. Unterstützt wird das neue Geschäftsmodell durch eine Allianz aus Partnern für Vertrieb, Technik und Service. Damit setzt das ostwestfälische Familienunternehmen ein klares Zeichen für die Energiewende und treibt die Transformation zu einer nachhaltigen Energieversorgung aktiv voran.

Branchenkenner übernimmt Führungsposition

Bereits seit 2018 gestaltet DENIOS die Entwicklung am Batteriespeichermarkt aktiv mit und bietet anschlussfertige, klimatisierte Batteriespeicherlösungen für eine intelligente Stromspeicherung in gewerblichen und industriellen Anwendungen an. Mit der Gründung des eigenständigen Geschäftsbereichs DENIOS energy wird das Geschäftsmodell nun unter Leitung von Dirk Willing zusammen mit seinem Team weiterentwickelt. Willing bringt mehr als 23 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Geschäftsentwicklung für erneuerbare Energien, Photovoltaik und Energiespeicher mit. In führenden Positionen bei Schoenergie, Intilion, Siemens, Mercedes-Benz Energy sowie RWE/Innogy hat er den Ausbau zukunftsweisender Energielösungen erfolgreich vorangetrieben.

Neuer Baustein für skalierbare Speicherlösungen

Mit POWER BASE erweitert DENIOS energy sein Portfolio um flexible und skalierbare Batteriespeichermodule sowohl für Großspeicheranwendungen als auch für die smarten Gewerbespeicher POWER SAFE und POWER STORE des Unternehmens. Als lokaler Inverkehrbringer und Ansprechpartner am Standort Deutschland übernimmt DENIOS energy für die Speichermodule Garantie- und Gewährleistungen nach europäischen Vorgaben. Zudem profitieren Kunden von der Internationalität der DENIOS Gruppe mit 24 Landesgesellschaften, die eine effiziente Beschaffung und Qualitätssicherung im Herstellland sicherstellen, insbesondere in China, Amerika und Europa.

Starke Marktdurchdringung durch Partnernetzwerk

DENIOS energy setzt konsequent auf Partnerschaften: Mit den "BESS-ERMACHERN" entsteht ein von DENIOS energy geführtes Netzwerk, das Vertrieb, Technik und Service im Markt für Batteriespeicher (BESS - Battery Energy Storage Systems) bündelt. Der breite Marktzugang der DENIOS Gruppe schafft dabei die Grundlage für signifikante Skalierungs- und Wachstumseffekte.

Im Herbst lädt das Unternehmen zur Auftaktveranstaltung am Standort Bad Oeynhausen ein und bringt potenzielle Partner erstmals zusammen. Damit legt DENIOS energy den Grundstein für ein skalierbares Geschäftsmodell in einem Zukunftsmarkt mit erheblichem Wachstumspotenzial.

Mehr Info: www.denios-energy.com

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