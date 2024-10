Smart Trading Gains e.U.

Thomas Wabnig: Wie man sich durch Trading unabhängig für die Zukunft aufstellt

Graz

Die letzten Jahre waren politisch von großen Herausforderungen geprägt. Immer mehr Menschen fragen sich angesichts der Unsicherheiten der Zukunft, wie sie finanzielle Unabhängigkeit erlangen können. Als Trading-Experte bietet Thomas Wabnig seinen Teilnehmern genau das: Mit Smart Trading Gains hat er eine effektive Trading-Ausbildung entwickelt, die es selbst absoluten Laien ermöglicht, innerhalb weniger Monate zu erfolgreichen Tradern zu werden. Wie man sich durch Trading unabhängig für die Zukunft aufstellen kann, erfahren Sie im Folgenden.

Die Coronakrise, der Krieg in der Ukraine und die Inflation haben das Leben und die Wirtschaft in Deutschland grundlegend verändert. Immer mehr Menschen sorgen sich um ihre Zukunft, ihre Sicherheit und ihre Finanzen. Angesichts dieser Entwicklung suchen sie nach Möglichkeiten, sich ein zusätzliches Einkommen zu sichern, um ohne viel Zeitaufwand finanziell unabhängig zu werden. Der Handel mit Wertpapieren soll sie diesem Ziel näherbringen. Doch obwohl es sich dabei um ein attraktives Geschäftsmodell handelt, stehen Gewinn und Verlust an der Börse oft eng beieinander. Nicht selten erleben unerfahrene Trader in der Folge eine bittere Enttäuschung. "Der Trading-Markt ist kein einfacher - schon winzige Nuancen entscheiden hier über Erfolg oder Niederlage", erklärt Thomas Wabnig, Geschäftsführer von Smart Trading Gains. "Kaum ein Anfänger schafft es auf eigene Faust, die Kluft zwischen Theorie und Praxis zu überbrücken."

"Die Folge sind Zeit- und Geldverluste", fährt der Trading-Experte fort. "So wird der große Traum vom Trading-Erfolg schnell zur gefährlichen Stolperfalle." Mit Smart Trading Gains hat es sich Thomas Wabnig zur Aufgabe gemacht, Trading-Anfängern die Grundlagen des Tradings zu vermitteln, damit sie in kurzer Zeit zu erfolgreichen Tradern werden können, ohne dabei gravierende Fehler zu machen. Damit das gelingt, bietet die Trading-Ausbildung eine optimale Kombination aus Theorie und Praxis. Das erprobte System und die intensive Betreuung sorgen derweil für schnelle Ergebnisse. Als erstes zertifiziertes Trading-Ausbildungszentrum aus Graz/Österreich hebt sich Smart Trading Gains sowohl hinsichtlich der Qualität als auch bezüglich der Ergebnisse deutlich von seinen Mitbewerbern ab.

Deshalb gehört Trading zu den attraktivsten Geschäftsmodellen

"Angesichts der aktuellen politischen Lage machen sich immer mehr Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz große Sorgen um ihre wirtschaftliche Situation", berichtet Thomas Wabnig. "In Zeiten, in denen der Pessimismus so stark wie nie zuvor zu sein scheint, sorgt der Blick auf den eigenen Kontostand zunehmend für Unbehagen. In der Folge suchen mehr und mehr Menschen nach Wegen, für ihre Zukunft vorzusorgen. Sie streben nach Sicherheit, finanzieller Freiheit und Unabhängigkeit. Zugleich träumen sie davon, endlich aus ihrem Hamsterrad auszubrechen. Trading kann hier eine vielversprechende Lösung sein."

Der Vorteil des Tradings liegt darin, dass man keine Ressourcen wie Mitarbeiter, Waren, Gebäude oder Maschinen benötigt. Es genügt, einmal das Handwerk zu erlernen, um dieses Wissen ein Leben lang anwenden zu können, denn die Prinzipien des Tradings bleiben konstant. Darüber hinaus ermöglicht Trading vollkommene örtliche und zeitliche Unabhängigkeit. Die Freiheit, die eigene Zeit einzuteilen, eröffnet ganz neue Möglichkeiten, das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Diese Flexibilität macht Trading zu einem der flexibelsten und attraktivsten Geschäftsmodelle der Welt.

Der Schlüssel zum Trading-Erfolg

Der erste und wichtigste Schritt auf dem Weg zum erfolgreichen Trading besteht darin, praktisches Wissen aufzubauen, ohne sich in unnötiger Theorie zu verlieren. Trader müssen lernen, mit der Volatilität der Märkte umzugehen. Dabei ist es wichtig, die Funktionsweise, die verschiedenen Akteure und die Handelszeiten zu verstehen, um kluge Handelsentscheidungen treffen zu können. Zusätzlich sollten Trading-Anfänger lernen, regelmäßige Marktanalysen durchzuführen und Daten zu sammeln, um Trends und Entwicklungen frühzeitig erkennen zu können. Auch die eigenen Handelsstrategien sollten kontinuierlich auf ihren Erfolg hin überprüft werden. Bevor Trader mit echtem Geld handeln, sollten sie zunächst im Demohandel Erfahrungen sammeln, der es ihnen erlaubt, in einer simulierten Umgebung Fehler ohne große Konsequenzen zu machen. Erst dann ist es an der Zeit, in den Livehandel überzugehen.

Unterstützung auf dem Weg zum erfolgreichen Trader

Wichtig ist auch, nicht einfach auf eigene Faust mit dem Trading zu beginnen, denn wer alleine im Trading unterwegs ist, läuft Gefahr, abzudriften, ohne es zu merken. Stattdessen sollten Trading-Anfänger unbedingt professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen - so zum Beispiel die Hilfe von Thomas Wabnig. Als erster Anbieter aus Graz/Österreich kann sein Trading-Ausbildungszentrum eine Zertifizierung nach ISO 9001 vorweisen, die hohe Qualität, systematisierte Prozesse und stetige Optimierungen garantiert. Dazu unterzieht sich Smart Trading Gains jährlichen Audits und kontinuierlicher Verbesserung.

"In meiner intensiv betreuten Trading-Ausbildung bringe ich meinen Teilnehmern alles bei, was sie benötigen, um ein konstantes Einkommen durch Trading zu erzielen", betont Thomas Wabnig. Weil reine Videokurse seiner Erfahrung nach nicht funktionieren, zeichnet sich sein Angebot durch eine intensive Betreuung aus, dank der die Teilnehmer durch Marktverständnis und Praxiserfahrung das Handwerk des Tradings erlernen. Die Trading-Ausbildung dauert sechs Monate und umfasst mehrere Schritte: Zuerst wird wertvolles Marktwissen vermittelt, dann folgen Marktanalysen, Trading-Strategien und der Demohandel. Zusätzlich finden regelmäßige Live- und Service-Calls statt, damit die Teilnehmer sich zu keiner Zeit alleine gelassen fühlen - auch offene Fragen werden jederzeit über den Live-Support beantwortet. "Mein Ziel ist es, die Ergebnisse meiner Teilnehmer stetig zu verbessern, damit sie innerhalb von sechs Monaten vom Trading leben können", so Thomas Wabnig abschließend.

