Smart Trading Gains e.U.

Thomas Wabnig: So verläuft die Ausbildung bei Smart Trading Gains

Bild-Infos

Download

Graz (ots)

Der Handel auf dem Finanzmarkt ist alles andere als einfach - selbst kleinste Nuancen können den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Dadurch wird der Weg zum Trading-Erfolg für Anfänger schnell zu einer Herausforderung. Als Trading-Experte kennt Thomas Wabnig die Hürden und Erfolgsstrategien des Marktes genau. Mit Smart Trading Gains hat er eine exklusive Trading-Ausbildung entwickelt, die es selbst absoluten Einsteigern ermöglicht, innerhalb weniger Monate zum erfolgreichen Trader zu werden. Wie die Ausbildung bei Smart Trading Gains verläuft, erfahren Sie hier.

Viele Menschen streben danach, in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Trading scheint diesen Traum greifbar zu machen: Dank des Internets können heute auch private Anleger in Sekundenschnelle Aktien und Finanzprodukte über Broker erwerben. Das Ziel ist es, diese Produkte mit Gewinn wieder zu verkaufen. Doch obwohl der Handel auf den ersten Blick einfach erscheinen mag, erfordert er neben einer großen Ausdauer auch das entsprechende Wissen, um langfristig damit Geld verdienen zu können. "Wer ohne Expertise auf diesem Markt startet, riskiert, nur Verluste zu erleiden", warnt Thomas Wabnig, Geschäftsführer von Smart Trading Gains. "Anfänger, die sich ohne ausreichende Vorbereitung und professionelle Unterstützung ins Trading stürzen, erleben daher nicht selten enttäuschende Ergebnisse."

"Kaum ein Anfänger schafft es aus eigener Kraft, die Kluft zwischen Theorie und Praxis erfolgreich zu schließen", fährt der Trading-Experte fort. "Stattdessen verlieren Neulinge Zeit und Geld, sodass der große Traum vom Trading-Erfolg schnell zum Albtraum wird." Mit Smart Trading Gains, dem ersten TÜV-zertifizierten Trading-Ausbildungszentrum aus Graz/Österreich, möchte Thomas Wabnig das ändern: Als Trading-Experte hilft er Anfängern dabei, in kurzer Zeit zum erfolgreichen Trader zu werden, ohne auf dem Weg dorthin gravierende Fehler zu machen. Seine hochwertige Trading-Ausbildung bietet eine optimale Kombination aus Theorie und Praxis, sodass die Teilnehmer das Handwerk des Tradings von Grund auf erlernen - und durch fundiertes Marktverständnis ein stabiles fünfstelliges Einkommen generieren können. Erprobte Systeme und intensive Betreuungsmaßnahmen während der Umsetzung sorgen nicht nur für schnelle Ergebnisse, sondern tragen auch dazu bei, dass die Teilnehmer des Ausbildungsprogramms viel Zeit und Geld sparen können.

Die Zielgruppe von Smart Trading Gains

"Die Teilnehmer meines Ausbildungsprogramms sind überwiegend Berufstätige, die bereits fest im Leben stehen", berichtet Thomas Wabnig. "Sie haben einen Job, ein Zuhause und eine Familie. Mit meiner Trading-Ausbildung streben sie danach, ihr Leben auf ein neues Niveau zu heben. Ihr Ziel ist es, finanzielle Freiheit zu erlangen, mehr Zeit für die Familie zu haben und sich für die Zukunft abzusichern. Mit Smart Trading Gains stelle ich diesen Menschen alles zur Verfügung, was sie benötigen, um durch Trading ein konstantes und ortsunabhängiges Einkommen zu erzielen."

Das Ausbildungsprogramm zeichnet sich vor allem durch seine intensive Betreuung aus, bei der die Teilnehmer durch Marktverständnis und Praxiserfahrung das Handwerk des Tradings erlernen. Die Zertifizierung nach ISO 9001, über die bislang kein anderes Trading-Ausbildungszentrum aus Graz/Österreich verfügt, gewährleistet zudem systematische Prozesse, eine gleichbleibend hohe Qualität und kontinuierliche Verbesserungen.

In vier Schritten zum erfolgreichen Trader

Die Trading-Ausbildung geht über sechs Monate und besteht aus mehreren Schritten, wobei in jeder Phase eine umfassende Betreuung gewährleistet ist. Dabei können sich die Teilnehmer darauf verlassen, dass alle Schritte effektiv und zielgerichtet umgesetzt werden. Im ersten Schritt beginnen die Teilnehmer mit einem prägnanten fünfstündigen Videokurs, in dem wertvolles Marktwissen vermittelt wird, um eine solide Grundlage zu schaffen. Ergänzt werden die Videoinhalte durch verschiedene Aufgaben, die direkt durch Thomas Wabnig und sein Team beurteilt werden.

Der zweite Schritt widmet sich der praktischen Anwendung des erlernten Wissens auf die Marktanalyse. Das heißt, die Teilnehmer erarbeiten und verfeinern Trading-Strategien, um so ein solides Fundament zu legen. Zeitgleich finden regelmäßige Live-Calls statt, um Fehler und Abweichungen in der Handelsstrategie zeitnah zu identifizieren und zu korrigieren.

Im dritten Schritt setzen die Teilnehmer das erlernte Wissen im Demohandel um, um praktische Erfahrungen zu sammeln. In dieser risikofreien Umgebung werden die Strategien kontinuierlich getestet und optimiert.

Der letzte Schritt schließlich beinhaltet den Übergang zum Live-Handel, bei dem im Unterschied zum Demohandel echtes Geld (Prop-Trading) investiert wird. Die Teilnehmer wenden ihre erlernten Strategien also in der Praxis an. Monatliche Service-Calls und wöchentliche Live-Calls ermöglichen es, die Handelsstrategien regelmäßig zu überprüfen und anzupassen. Zusätzlich steht jederzeit ein Support-Team zur Verfügung, das die Teilnehmer unterstützt.

Die Mission von Smart Trading Gains

Die Zusammenarbeit mit Smart Trading Gains ist auf mittel- bis langfristige Erfolge ausgelegt. Teilnehmer können von Montag bis Sonntag rund um die Uhr direkte Unterstützung erhalten, um Fragen und Unklarheiten umgehend zu klären. Außerdem verfügt das Trading-Ausbildungszentrum über einige interne Tools wie der STG-Trader, ein Aufsatzprogramm, das die Handelsplattform optimiert und die Handhabung erleichtert. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung haben die Teilnehmer die Möglichkeit, eine Jahresmitgliedschaft abzuschließen, um von der starken Community, der "STG-Familie", zu profitieren. Diese Gemeinschaft sorgt nicht nur für einen motivierenden Online-Austausch, sondern besticht auch durch jährliche Live-Events, bei denen sich die Teilnehmer treffen und vernetzen, um gemeinsam an ihrem Fortschritt zu arbeiten.

"Mein Ziel ist es, die Ergebnisse meiner Kunden bei Smart Trading Gains kontinuierlich zu verbessern", betont Thomas Wabnig schließend. "In den kommenden Jahren strebe ich an, als qualitativer Marktführer anerkannt zu werden. Doch auch unabhängig von der weiteren Entwicklung von Smart Trading Gains wird die persönliche und intensive Betreuung meiner Kunden immer oberste Priorität haben."

Sie wollen das Handwerk des Tradings erlernen, um ein konstantes, unabhängiges und lukratives Einkommen an der Börse zu erzielen? Dann melden Sie sich jetzt bei Thomas Wabnig von Smart Trading Gains und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!

Original-Content von: Smart Trading Gains e.U., übermittelt durch news aktuell