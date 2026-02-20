PLAN-B NET ZERO

Saubere Energie braucht einen sauberen Planeten: PLAN-B NET ZERO und everwave starten gemeinsame Initiative

Guter Start im Jahr 2026. PLAN-B NET ZERO geht eine Partnerschaft mit dem Aachener Umwelt-Scale-up everwave ein. Unter dem Motto „1 Euro = 1 Kilogramm Müll“ konnten gemeinsam in Kambodscha zum Start bereits 10.000 Kilogramm Abfall aus Flüssen geborgen werden.

Jedes Jahr gelangen rund 11 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Ozeane. Ohne wirksame Gegenmaßnahmen könnte sich diese Menge bis 2040 nahezu verdreifachen. Studien belegen, dass etwa 80 Prozent des Plastikmülls im Meer über rund 1.656 Flüsse weltweit eingetragen werden. Bis heute hat everwave in Kambodscha, Albanien und Thailand bereits mehr als 2,4 Millionen Kilogramm Plastik aus Flüssen entfernt. Das Unternehmen nutzt Müllsammelboote, Barrieren und händische Cleanups, um Plastik zu stoppen, bevor es die Ozeane erreicht. Gleichzeitig werden mobile Sortier- und Recyclinglösungen eingesetzt, um Materialien effizient wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Mit der Unterstützung durch KI werden Sammelrouten optimiert, um möglichst viele Gewässer nachhaltig zu reinigen.

Die Partnerschaft startete in Kambodscha, wo die Müllsammelboote der Initiative in Flüssen und Kanälen rund um Städte eingesetzt werden. Mit der Aktion möchten PLAN-B NET ZERO und everwave zusammen ihre Vision einer sauberen und nachhaltigen Zukunft vorantreiben.

„Zusammen mit everwave haben wir in Kambodscha bereits 10.000 Kilogramm Müll aus Flüssen entfernt. Wir möchten unsere gute Energie bestmöglich nutzen, denn ohne einen sauberen Planeten hilft auch keine saubere Energie“, sagt Julia Schnitger, Head of Marketing von PLAN-B NET ZERO.“

everwave setzt Cleanup’s direkt vor Ort um und arbeitet eng mit lokalen Behörden und Partnern zusammen. Diese Struktur verankert die Maßnahmen langfristig in den Regionen und schafft messbaren Impact. (everwave verlinken).

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Scale-Up mit Sitz in Zug, Schweiz. Gegründet im April 2023 von Bradley Mundt als Pionier der neuen Industrie-Kategorie Neo Energy.

Wir verwandeln 100% nachhaltige Energie von einer Commodity in ein Lifestyle-Produkt. Unsere Plattform erweitert Energieversorgung um digitale und servicebasierte Angebote, sowie Software und Licensing. Durch datenbasierte Optimierung, nutzerorientierte Funktionen und zusätzliche Leistungen jenseits der reinen Energiebelieferung entsteht ein neues integriertes Nutzungserlebnis.

