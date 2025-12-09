Petromax GmbH

Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther werden Markenbotschafter von Petromax

Outdoor-Marke gewinnt die befreundeten Spitzensportler als Testimonials

Magdeburg (ots)

Petromax, der Hersteller echter Ausrüstung fürs Draußen, startet das Outdoor- und Sportjahr 2026 mit einem ganz besonderen Highlight: Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther werden die offiziellen Markenbotschafter des Outdoor-Ausrüsters. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit den beiden outdoor-affinen Spitzensportlern steht die Markenkampagne "Erlebe dein Draußen", die im März 2026 Premiere feiert.

Die Kampagne zeigt, was Petromax seit über 100 Jahren ausmacht: robuste, zuverlässige Ausrüstung für alles, was draußen zählt - von Lampen über Kochausrüstung und Feuerstellen bis hin zu vielseitigem Outdoor-Equipment. Feuer, Licht, Kochen und Kühlen - alles aus einer Hand für echte Outdoor-Erlebnisse. Petromax inspiriert Menschen dazu, eine Pause von der digitalen Welt zu machen und gemeinsam nach draußen zu gehen.

Echte Freunde. Echtes Draußen. Echte Erlebnisse.

Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther sind outdoor-begeisterte Freunde seit Kindheitstagen. Der eine auf dem Fußballplatz, der andere auf der Skipiste - beide gehören zu den ganz Großen ihrer Disziplin. Die beiden Legenden ihrer Sportarten - Fußballikone Bastian Schweinsteiger und der ehemaliger Weltklasse-Skifahrer Felix Neureuther - verbindet jedoch mehr als ihre sportlichen Erfolge. Sportplätze, Skipisten und die oberbayerische Natur - die Freundschaft der beiden ist seit ihrer Kindheit draußen gewachsen. Bis heute sind sie gern zusammen in der Natur unterwegs und erleben die gemeinsame Draußen-Zeit als Kraftquelle und Ausgleich zum Trubel des Profisports. Damit verkörpern sie den Petromax-Lifestyle auf authentische Weise.

Bastian Schweinsteiger erklärt, warum die Partnerschaft mit Petromax so gut passt: "Mit Petromax verbindet uns die Liebe zum Draußensein. Wir sind einfach Freunde, die gern in der Natur unterwegs sind. Das sind echte Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben - gerade heute, wo so viel vor Bildschirmen abläuft."

Felix Neureuther ergänzt: "Mein Draußen, das ist in den Bergen. Da fühle ich mich zu Hause und kann gut abschalten. Auszeiten sind wichtig. Wenn die Zeit für die Berge fehlt, eben einfach zuhause im Garten. Gemeinsame Zeit mit Freunden ist einfach unbezahlbar. Ein Abend mit Basti am Feuer - da lade ich meine Akkus auf."

Frank Rommersbach, Geschäftsführer von Petromax, erklärt: "Mit Basti Schweinsteiger und Felix Neureuther haben wir echte Draußen-Menschen gefunden, die lange befreundet sind. Die beiden sind genau die richtigen Partner, um das Gefühl von Quality-Time unter freiem Himmel und Spaß an gemeinsamen Outdoor-Erlebnissen zu vermitteln. Bei uns geht es nicht um Inszenierung, sondern um das echte Draußen. Das verbindet uns mit Bastian und Felix. Draußen sein verbindet Menschen und genau das will Petromax fördern."

Omnichannel-Kampagne "Erlebe Dein Draußen."

Im März 2026 startet Petromax die nächste Stufe der Markenoffensive: Mit der Omnichannel-Kampagne "Erlebe Dein Draußen" rückt der Outdoor-Ausrüster die Freude an echten Erlebnissen im Freien in den Mittelpunkt. Die 360-Grad-Kampagne wird digital über CTV, Social Media, Digital Video und Programmatic Display Advertising ausgespielt, um Markenbekanntheit und Präferenz im hart umkämpften Outdoor-Markt zu stärken.

Herzstück der Kampagne ist ein 20-Sekunden-Spot mit den Testimonials Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther, die die Leitidee der Marke "Echtes Draußen. Echt erlebt" authentisch verkörpern. Ob beim Holzhacken, Wandern oder Kochen am Feuer - der Spot zeigt, wie Outdoor-Momente Freundschaften vertiefen und bleibende Erinnerungen schaffen.

Ergänzend zur Awareness-Kommunikation setzt Petromax auf Produktkampagnen im Handel: Kundinnen und Kunden erhalten beim Kauf ausgewählter Produkte eine hochwertige exklusive Gratiszugabe. So werden emotionale Markenerlebnisse direkt mit der Produkterfahrung verbunden.

Begleitend zur Kampagne wird die Präsenz der Markenbotschafter am Point-of-Experience im stationären Handel deutlich ausgebaut. Mit "Erlebe dein Draußen" setzt der Ausrüster Petromax einen der bislang kraftvollsten und mediastärksten Markteintritte in seiner Markenkommunikation um.

Petromax. Erlebe Dein Draußen.

Petromax zählt zu den führenden Outdoor-Marken Europas und steht seit über 100 Jahren für robuste Ausrüstung fürs Draußen. Die Marke entwickelt in Deutschland Produkte, die im echten Einsatz überzeugen. Feuerstellen, Kochgeräte, Licht und Kühltechnik machen jedes Draußen-Erlebnis möglich. Ob im Wald, am See oder im eigenen Garten. Petromax setzt auf Langlebigkeit, Funktion und klare Form. Die Ausrüstung hält, was sie verspricht, und begleitet Menschen überall dort, wo sie ihr Draußen erleben.

www.petromax.de

