TCL sorgt für Premium-Entertainment und macht die neueste Generation der QD-Mini-LED-Technologie für mehr Haushalte zur Realität

In diesem Frühjahr bringt TCL in Europa High-End-Unterhaltungstechnologie in mehr Haushalte durch die Demokratisierung QD-Mini-LED in seinen Fernsehern der C-Serie.

Die Modelle C6K, C7K, C8K und C9K mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 115 Zoll bieten ein kinoreifes Seherlebnis mit modernster QD-Mini-LED-Technologie der neuesten Generation. QD-Mini-LED-Technologie, AiPQ-Verarbeitung und hohen Bildwiederholraten - alles für eine atemberaubende Bildqualität, flüssige Bewegungen und einen immersiven Sound.

Die weltweite Nr. 1 der ultragroßen Mini-LED- und Google-TV-Marke bringt das proprietäre Halo-Kontrollsystem auf den Markt. Die neue C-Serie optimiert jede Szene durch einen stärkeren Kontrast, sattere Farben und flüssige Bewegungen. Ob Blockbuster, Live-Sport oder Spiele - die C-Serie bietet ein herausragendes Unterhaltungserlebnis für jedes Zuhause.

Bildqualität der nächsten Generation: Eine neue Ära der Heimunterhaltung

Die neueste C-Serie von TCL stellt einen bedeutenden Fortschritt in der TV-Technologie dar und macht QD-Mini-LEDs einem breiteren Publikum zugänglich. Herkömmliche LED-Fernseher sind auf eine Hintergrundbeleuchtung angewiesen, die nur schwer einen tiefen Kontrast und eine große Helligkeit liefern kann. Die fortschrittliche QD-Mini-LED-Technologie von TCL hingegen bietet eine präzise Lichtsteuerung, ultrahelle Glanzlichter und tiefere Schwarztöne für einen bisher unerreichten Realismus.

Durch die Integration der kondensierten Mikrolinsentechnologie verbessert die C-Serie die Helligkeit, reduziert den Stromverbrauch und optimiert den Kontrast, wodurch lebendige Farben und eine unglaubliche Tiefe gewährleistet werden. Das Ergebnis ist ein atemberaubendes Bild, eine bessere Lichtverteilung und ein schärferer Kontrast - ein erstklassiges Heimkinoerlebnis zu einem günstigen Preis. Durch die Mini-LED-Technologie werden auch häufige Probleme wie Halo-Effekte und ungleichmäßige Beleuchtung deutlich reduziert, so dass jedes Bild scharf und detailliert aussieht. Ganz gleich, ob Sie sich eine explosive Actionszene oder einen schattigen Thriller ansehen, die Precise-Dimming-Serie sorgt für mehr realistische Tiefe und Kontrast.

Das Herzstück der branchenführenden Leistung der C-Serie ist der AiPQ-Prozessor von TCL, eine KI-gesteuerte Bild-Engine, die Klarheit, Helligkeit und Farbbalance kontinuierlich in Echtzeit verbessert. Die intelligente Szenenerkennung von AiPQ passt den Kontrast dynamisch an, so dass die hellen Bereiche heller und eindrucksvoller werden, während die Details in dunkleren Bereichen erhalten bleiben, so dass die Schärfe von Gesichtern und Landschaften für Sie erhalten bleibt. Die Szenenerkannung verbessert auch die Bewegungsglätte, indem sie Unschärfe und Ruckeln reduziert und so glatte und naturgetreue Bewegungen ermöglicht. Dies ist vor allem für Sportfans und Gamer von Vorteil, da selbst die schnellsten Aktionen auf dem Bildschirm gestochen scharf und klar bleiben. Diese intelligente Engine sorgt für einen dynamischen Ausgleich des Stromverbrauchs bei gleichzeitiger Optimierung von Helligkeit und Kontrast und gewährleistet so ein hervorragendes Seherlebnis, ohne dass Sie sich über einen übermäßigen Stromverbrauch Gedanken machen müssen.

Die Produktreihe C: Modernste Funktionen für jedes Heim

C6K: Der Einstieg in die QD-Mini-LED-Exzellenz

Das Herzstück der C-Serie ist der TCL C6K, eine ideale Wahl für Familien, die von älteren LED-Fernsehern aufrüsten und ein zuverlässiges, funktionsreiches Heimunterhaltungssystem suchen.

Der TCL C6K bietet Mini-LED-Technologie für jeden Geldbeutel, mit präziser Steuerung der Hintergrundbeleuchtung, tiefen Schwarztönen und ultrapräziser Beleuchtung. Die 144Hz Motion Clarity Pro sorgt für eine äußerst flüssige Bildwiedergabe und reduziert Bewegungsunschärfen bei Sport, Filmen und Spielen in hoher Geschwindigkeit. Für Gamer sorgt der Game Master Pro mit FreeSync Premium Pro für eine besonders reaktionsschnelle, ruckelfreie Leistung, die ein verzögerungsfreies und nahtloses Gameplay ermöglicht.

Dank der Unterstützung von Dolby Vision IQ und HDR10+ passt der Fernseher Helligkeit und Kontrast automatisch an die Raumbeleuchtung an und sorgt so für ein durchgehend optimiertes Bild. Das Onkyo 2.1-Soundsystem mit Dolby Atmos auf den 55- bis 98-Zoll-Bildschirmen stellt einen satten, raumfüllenden Klang bereit, der Filme, Sport und Spiele untermalt. Die Google-TV™-Integration bietet nahtlosen Zugriff auf Streaming-Dienste, freihändige Sprachsteuerung und ein personalisiertes Unterhaltungserlebnis.

C7K: Heimunterhaltung der Extraklasse mit Premium Mini-LED-Leistung

Für diejenigen, die mehr fortschrittliche Funktionen suchen, bietet der TCL C7K zusätzliche Helligkeit, besseren Sound und eine präzisere Lichtsteuerung. Der C7K liefert einen stärkeren Kontrast und eine höhere Helligkeit. Sein CrystGlow HVA-Panel reduziert Reflexionen und verbessert die Bildtiefe.

Beim Sport und beim Gaming eliminiert das native 144Hz-Display Bewegungsunschärfen, und HDR Premium 3000 sorgt für tiefere Schwarztöne und ein breiteres Farbspektrum.

Die Audioqualität ist ebenso beeindruckend: Audio von Bang & Olufsen in den 50"-98"-Produkten bietet ein reichhaltiges, kinoreifes Hörerlebnis.

C8K: Mehr QD-Mini-LED-Brillanz

Für diejenigen, die ein intensiveres Seherlebnis wünschen, verbessert der TCL C8K sowohl die Bildqualität als auch die Spieleleistung. Mit erhöhter Helligkeit, überragendem Kontrast, tieferen Schwarztönen und beeindruckender Lichtkontrolle.

Das CrystGlow WHVA-Panel erhöht den Kontrast und reduziert gleichzeitig Reflexionen, so dass die Bilder auch in hellen Räumen scharf und lebendig bleiben. Die native Bildwiederholfrequenz von 144 Hz sorgt für flüssige, lebensechte Bewegungen bei Sport und actiongeladenen Inhalten, während der Game Accelerator 288 Hz die Spieleleistung auf ein neues Niveau hebt und ein extrem reaktionsschnelles Gameplay mit geringer Latenz ermöglicht. Die Audioqualität ist ebenso beeindruckend: Audio by Bang & Olufsen sorgt für ein sattes, kinoreifes Klangbild, das von Blockbuster-Filmen bis hin zu anspruchsvollen Spielen alles unterstreicht.

C9K: Das Flaggschiff der QD-Mini-LED-Innovation

Der TCL C9K ist die Krönung der Mini-LED-Produktreihe von TCL und die ultimative Wahl für Heimkino-Enthusiasten. Er kombiniert Spitzenhelligkeit, Mini-LED-Präzision der nächsten Generation und branchenführende KI-Verarbeitung. Mit einer Spitzenhelligkeit von über 6000 nits liefert der C9K einen lebensechten Kontrast und eine präzise Beleuchtung, die in seiner Klasse ihresgleichen sucht.

Dank der TCL AiPQ-Pro-Verarbeitung verbessert der C9K die Bildqualität auf intelligente Weise in Echtzeit und optimiert Helligkeit, Schärfe und Tiefe für ein unglaublich realistisches Seherlebnis. Das CrystGlow-WHVA-Panel minimiert die Blendwirkung und sorgt gleichzeitig für einen hohen Kontrast und extrem flüssige Bewegungen.

Für Gamer und Sportfans sorgen die native Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und der Game Accelerator 288 Hz-Modus für flüssige Bewegungen, während HDMI 2.1 mit Low-Latency-Funktionen ein extrem reaktionsschnelles Gameplay gewährleistet.

Ergänzend zu seiner branchenführenden Bildqualität bietet der C9K mit Audio by Bang & Olufsen ein beeindruckendes High-Fidelity-Klangerlebnis, das jede Szene zum Leben erweckt. Von atemberaubenden Bildern bis hin zu raumfüllendem Klang - der C9K ist TCLs ultimativer Ausdruck der QD-Mini-LED-Innovation.

TCL C-Serie: Heimunterhaltung der Spitzenklasse in jeder Preisklasse

Mit modernster Display-Technologie, intelligenter Bildoptimierung und hervorragendem Audio bietet die TCL C-Serie für jeden etwas - vom Mini-LED-Einsteiger bis hin zum Enthusiasten, der eine Leistung auf Flaggschiff-Niveau sucht.

