TCL stellt die Zukunft der digitalen Kunst zu Hause vor: Vorstellung des allerersten TCL NXTFRAME TV mit „Audio by Bang & Olufsen" auf der IFA 2024

Definieren Sie Ihren Lebensraum mit Kunst und Technologie neu

TCL definiert das Konzept des Home Entertainment mit der Einführung seines allerersten TCL NXTFRAME TV auf der IFA 2024 neu. Dies ist mehr als nur Fernsehen; es ist die Zukunft der digitalen Kunst und Unterhaltung zu Hause. Zum ersten Mal werden Kunst, Design und Spitzentechnologie in einem einzigen, eleganten Paket vereint. Der TCL NXTFRAME TV ist nicht nur etwas, das Sie sich ansehen, sondern etwas, womit Sie leben. Mit seiner Anwesenheit können Sie Ihre eigene Atmosphäre schaffen, die sich nahtlos in Ihre Einrichtung einfügt, wie ein Meisterwerk, das Ihren Geschmack, Ihren Stil und Ihre Wünsche widerspiegelt.

Ein Fernseher kann ein Tor zu grenzenloser Unterhaltung und einer neuen Art von Kreativität sein. Das Besondere am TCL NXTFRAME TV ist seine Fähigkeit, Ihren Wohnraum in eine Galerie zu verwandeln, auch wenn er gerade nicht benutzt wird.

Für anspruchsvolle Benutzerinnen und Benutzer ist der TCL NXTFRAME TV mehr als nur ein Unterhaltungscenter, er ist ein vielseitiges Kunstwerk, das sich nahtlos in Ihre Einrichtung einfügt und diese aufwertet.

Menschen, deren Zimmer durch Kunst an der Wand vervollständigt werden, werden es lieben, wie der TCL NXTFRAME TV fortschrittliche Display-Technologie, Kunst und unbegrenzte Fantasie in einem superflachen All-In-One-Paket vereint.

Der TCL NXTFRAME TV ist mit einer Dicke von nur 27,9 mm der schlankste seiner Serie. Es verfügt über ein integriertes Gehäuse, das eine externe Anschlussbox überflüssig macht und so ein schlankes Design ohne Unterbrechungen ermöglicht.

Die Pro-Version des TCL NXTFRAME TV verfügt über „Audio by Bang & Olufsen" – das erste Produkt aus der Partnerschaft zwischen TCL und Bang & Olufsen. „Audio by Bang & Olufsen" garantiert, dass der Klang der Soundbar und des Subwoofers so abgestimmt und getestet wurde, dass er den Standards der weltbekannten Audiomarke entspricht. Die Soundbar und der Subwoofer für die Pro-Version des TCL NXTFRAME TV werden von denselben erfahrenen Toningenieuren abgestimmt, die auch einige der bekanntesten Lautsprecher-Ikonen der Welt perfektioniert haben.

„Diese Partnerschaft eröffnet für beide Marken wichtige Möglichkeiten. Durch unsere Zusammenarbeit können wir Kundinnen und Kunden von TCL ein solides Erlebnis bieten, das das gesamte Produkterlebnis verbessert", sagt Duncan McCue, Vice President of Business Development and Strategic Partnerships. „Gleichzeitig ist dies ein weiterer Beweis für unser Engagement, unser Geschäft mit Lizenzpartnerschaften auszubauen."

„Wir sind begeistert von dem Potenzial dieser Partnerschaft " , , sagte Stefan Streit, CMO von TCL Europe, „Durch die weitere Integration des Know-hows von Bang & Olufsen hoffen wir, die Grenzen des Home Entertainments zu erweitern und möglicherweise noch fortschrittlichere Soundsysteme und innovative Funktionen zu erforschen, die unseren Nutzerinnen und Nutzern ein noch besseres Erlebnis bieten. Wir bei TCL sind bestrebt, uns weiterzuentwickeln und unseren Kundinnen und Kunden das Beste an Technologie und Design zu bieten."

Die TCL NXTFRAME TV-Serie ist in ausgewählten europäischen Märkten ab Ende 2024 in verschiedenen Größen bis 75 Zoll erhältlich.

Verschönern Sie Ihr Zuhause mit lebendiger Kunst

Stellen Sie sich vor, Sie betreten Ihr Wohnzimmer und verspüren sofort ein Gefühl der Ruhe und Inspiration, als wären Sie in eine nach Ihren Vorstellungen erstellte Galerie eingetreten.

Der TCL NXTFRAME-Fernseher ist mehr als nur ein Bildschirm – er ist ein Ausdruck von Kreativität. Mit den anpassbaren Magnetrahmen in den Farben Dawn Birch, Twilight Elm und Vernal Mint können Sie Ihren Fernseher mühelos an die Ästhetik Ihres Zimmers anpassen und ihm sowohl Schönheit als auch Funktionalität verleihen. Die mitgelieferten magnetischen Snap-on-Rahmen ermöglichen einen einfachen Stilwechsel und sorgen dafür, dass Ihr Wohnbereich immer Ihren persönlichen Geschmack widerspiegelt.

Der TCL NXTFRAME TV verwendet den matten, entspiegelten Bildschirm von TCL mit mehreren softwareaktivierten matten Texturen, aus denen Sie wählen können, damit er genauso aussieht, wie Sie es wünschen.

Kunst auswählen war noch nie so einfach. Der NXTFRAME TV von TCL wird mit einer kostenlosen, kuratierten Kunstbibliothek geliefert, und Sie können online auf eine noch größere Auswahl an Sammlungen zugreifen. Sie können Ihre persönliche Kunstsammlung auch drahtlos oder über USB anzeigen. Durch die Partnerschaft mit der National Gallery, London, verwandelt die Art Library Wohnräume mühelos in persönliche Ateliers mit wechselnden Kunstwerken, darunter Gemälde, Fotografien, Zeichnungen und Street Art.

Immersiver Klang, aufgewertet durch Design

Die Pro-Version des TCL NXTFRAME TV ist ein integriertes System, das mit einer passenden kabellosen 3.1.2-Soundbar und einem kabellosen Subwoofer geliefert wird, die gemeinsam von den Akustik-Teams von TCL und Bang & Olufsen entwickelt wurden, um ein beeindruckendes audiovisuelles Erlebnis zu schaffen.

Das Team von Bang & Olufsen hat während der gesamten Produktentwicklung eng mit den Akustikdesignern von TCL zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass jeder einzelne Ton so sauber und rein wie möglich ist – genau so, wie es der Künstler beabsichtigt hat. Ob bei Filmen, Spielen oder Musik, Verbraucherinnen und Verbraucher können ihr immersives Erlebnis maximieren und verpassen nie ein Wort des Dialogs, ein Detail der Action oder einen Takt einer entspannenden Klanglandschaft.

Um diesen wunderbaren Klang zu liefern, wurde das endgültige Klangerlebnis von denselben Akustikern getestet, abgestimmt und genehmigt, die auch für die Entwicklung der weltberühmten Bang & Olufsen-Produkte bekannt sind. Dieses Audiosystem verfügt außerdem über den Enhanced Dialogue Mode und die BeoSonic-Technologie, mit der Benutzerinnen und Benutzer ihre Klangprofile für jeden Inhaltstyp anpassen können.

Diese Partnerschaft ist der erste Schritt in einer langfristigen Zusammenarbeit, um das Audioerlebnis im gesamten TCL-Portfolio zu verbessern.

Flexibel aufgestellt, perfekt positioniert

TCL NXTFRAME TV lässt sich wie ein normaler Fernseher befestigen, nur dass Sie die Halterung nicht selbst auswählen müssen. Eine Wandhalterung zur bündigen Montage ist im Lieferumfang enthalten und hilft, den Fernseher wie ein Gemälde an der Wand zu befestigen.

Auch die Vielseitigkeit ist ein wichtiger Aspekt. Es gibt den beweglichen Bodenständer von TCL, der exklusiv für die TCL NXTFRAME TV-Serie erhältlich ist. Das elegante Design im Stil einer Staffelei umfasst abnehmbare Räder, mit denen Sie das Gerät überall in Ihrem Heim aufstellen können. Der optionale Ständer verfügt außerdem über eine praktische Ablage, Kabelmanagement und eine dekorative Abdeckung auf der Rückseite, die sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite für ein ansprechendes Erscheinungsbild sorgt.

Elegantes Design trifft auf überragende Leistung

Wenn Sie sich einen großartigen Fernseher und ein schönes Kunstwerk wünschen, müssen Sie keine Kompromisse eingehen.

Der TCL NXTFRAME TV wurde sorgfältig entworfen, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Ästhetik und Leistung zu bieten. Mit einer VRR-Bildwiederholfrequenz von 120 Hz/144 Hz und MEMC, das mehrere Technologien zur Bewegungsverbesserung kombiniert, erfüllt er die Anforderungen und hohen Ansprüche von Spielern, Sportlern und Action-Filmliebhabern und sorgt für eine erstklassige Bildqualität.

Darüber hinaus sorgen der 240-Hz-Game Accelerator mit Auto Game Mode und AMD FreeSync Premium für ein reaktionsschnelleres Gameplay und ultraschnelles 240 VRR-Gaming, das Spielerinnen Spieler an die Spitze jeder Rangliste bringt.

TCL kombiniert den beeindruckenden Bildschirm mit beeindruckendem Sound und bietet mit Dolby Atmos, DTS und DTS Virtual sowie dem Enhanced Dialogue Mode ein komplettes Audiopaket, das sowohl beeindruckend als auch klar ist.

Die „PRO-Version"' des TCL NXTFRAME TV verfügt über eine 3.1.2 Wireless Soundbar und einen Subwoofer mit 230 W maximaler Soundleistung.

Der TCL NXTFRAME TV A300W (ohne die kabellose Soundbar und ohne den kabellosen Subwoofer) ist mit Dolby Atmos 2.0 und DTS kompatibel.

Der TCL NXTFRAME TV verkörpert das unermüdliche Engagement von TCL für Innovation. Die Fernbedienung auf der Basis von recyceltem Tee spiegelt das herausragende Umweltdesign wider, bei dem nachhaltige Materialien verwendet werden, um Abfall zu reduzieren und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, ohne dabei Kompromisse bei Stil oder Funktionalität einzugehen. Als stilvolle und funktionale Lösung für moderne Wohnräume ist dieses Modell nicht nur ein Fernseher, sondern ein integraler Bestandteil der Wohnungseinrichtung und bietet eine Mischung aus fortschrittlicher Technologie und ästhetischem Reiz.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unterhaltungselektronik-Unternehmen und ein führender Akteur in der weltweiten TV-Branche. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronikprodukten spezialisiert, die von Fernsehern über Audio- bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten reichen. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com.

Informationen zu Bang & Olufsen

Bang & Olufsen ist eine Luxus-Audiomarke, die 1925 im dänischen Struer von Peter Bang und Svend Olufsen gegründet wurde, deren Hingabe und Vision bis heute das Fundament des Unternehmens bilden. Seit fast einem Jahrhundert setzt Bang & Olufsen neue Maßstäbe in der Audiotechnologie, und das Unternehmen steht auch weiterhin an der Spitze der akustischen Innovation.

Bis heute zeichnet sich jedes Bang & Olufsen Produkt durch die einzigartige Kombination aus wunderschönem Klang, zeitlosem Design und unübertroffener Handwerkskunst aus. Die innovativen und fortschrittlichen Produkte des Unternehmens werden weltweit in Bang & Olufsen Geschäften, auf bang-olufsen.com und in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften verkauft. Das Unternehmen beschäftigt rund 1100 Mitarbeitende und ist in mehr als 70 Märkten präsent. Die Aktien von Bang & Olufsen sind an der NASDAQ Copenhagen A/S notiert.

