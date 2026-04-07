ONE-Dyas B.V.

Gasförderung in der Nordsee weiter ausgebaut: Zweite Förderbohrung Plattform N05-A gestartet

Bild-Infos

Download

Amsterdam (ots)

ONE-Dyas fördert nun auch Gas aus der zweiten Bohrung der Nordsee-Plattform N05-A. Dadurch steigt die jährliche Produktion dort auf 1 Milliarde Kubikmeter. Die Plattform trägt aktuell wesentlich zur Gasversorgung sowohl der Niederlande als auch Deutschlands bei, besonders in einer Zeit, in der Energiesicherheit und geopolitische Stabilität von großer Bedeutung sind.

Bisher lag die jährliche Gasproduktion der ersten Förderbohrung von N05-A bei rund 700 Millionen Kubikmetern. Mit der Inbetriebnahme der zweiten Bohrung ist die Produktion nun auf etwa 1 Milliarde Kubikmeter pro Jahr gestiegen. Damit wurde ein weiterer Schritt zur vollständigen Ausschöpfung der Plattformkapazität von 2 Milliarden Kubikmetern pro Jahr gemacht.

Dies entspricht 7 % des aktuellen Gasbedarfs der Niederlande und 2,5 % des deutschen Gasbedarfs. Bei den derzeitigen Bohraktivitäten wird erwartet, dass diese maximale Fördermenge im vierten Quartal, noch vor Beginn des Winters, erreicht wird. Das größere grenzüberschreitende GEMS-Gebiet, in dem sich N05-A befindet, verfügt über ein geschätztes Potenzial von rund 50 Milliarden Kubikmetern Erdgas, das aus mehreren kleineren Feldern stammt und gemeinsam zu einer stabilen Energieversorgung beider Länder beiträgt.

Chris de Ruyter van Steveninck, CEO von ONE-Dyas: "Mit der Ausweitung der Produktion aus N05-A erhöhen wir die Versorgung mit lokal gefördertem Erdgas mit den geringsten Emissionen. Dies entspricht dem Ziel der niederländischen Politik für kleine Felder: Die bestehende Nachfrage soll so weit wie möglich mit heimischem Erdgas gedeckt werden. Verantwortungsbewusst, zuverlässig und als wichtige Grundlage für die Energiewende

Zusätzliches Gas aus der eigenen Region

Mit der Inbetriebnahme der zweiten Bohrung erfolgt der Übergang von der Anlaufphase zur erweiterten Produktion. Das zusätzliche Gas aus heimischer Förderung bringt folgende Vorteile:

Reduzierung der Abhängigkeit von importiertem Erdgas;

ein verlässlicher Beitrag zur Energieversorgung während der Energiewende;

die Nutzung der bestehenden Nordsee-Infrastruktur unter Einhaltung der geltenden Umwelt- und Sicherheitsstandards.

Die Plattform N05-A produziert Erdgas nahezu ohne CO2-Emissionen, da sie vollständig mit Strom aus dem nahegelegenen deutschen Offshore-Windpark Riffgat betrieben wird. Die Förderung und die Bohrungen, sowohl derzeitige als auch zukünftige, erfolgen komplett elektrisch; dies ist einzigartig für diesen Teil der Nordsee.

Original-Content von: ONE-Dyas B.V., übermittelt durch news aktuell