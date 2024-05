SLOVAKIA TRAVEL

Slowakische Nationalparks bieten überraschende Erlebnisse

Bratislava (ots)

Jedes Jahr am 24. Mai begeht das Unternehmen den Europäischen Tag der Nationalparks. Aus diesem Anlass bringt SLOVAKIA TRAVEL, die nationale Organisation zur Unterstützung und Förderung des Tourismus, Tipps für Besucher der slowakischen Nationalparks. Sie können sich in unberührter Natur entspannen, außergewöhnliche Naturphänomene entdecken und unvergessliche Aktivitäten ausprobieren.

Der Tatra-Nationalpark ist einer der attraktivsten Orte in der Slowakei, um Wandertouren zu unternehmen. Er ist der älteste Nationalpark der Slowakei und bietet mehr als 600 Kilometer markierte Wanderwege. Diese führen auch zu neun Berggipfeln der Hohen Tatra. Weitere zwölf Gipfel dürfen nur in Begleitung eines Bergführers bestiegen werden – und genau dieses Erlebnis empfiehlt SLOVAKIA TRAVEL Abenteurern.

Aufstieg zur Gerlacher Spitze (Gerlachovský štít)

Die Gerlacher Spitze ist mit ihren 2.655 Metern der höchste Gipfel der Hohen Tatra und zugleich der höchste Berg der Slowakei. Je nach Kondition, aber auch je nach Jahreszeit wählen die Besucher zusammen mit dem Bergführer eine Aufstiegsroute. Die Länge und Zeit der Wanderung hängt von der Schwierigkeit der gewählten Route ab, aber sie sollten sich auf etwa 10 Stunden Aktivität vorbereiten. Auf dem Weg zu atemberaubenden Ausblicken wandern sie zunächst und klettern später an einem Seil gesichert auch an Felsen hinauf. Dieses besondere Abenteuer beginnt in der Regel noch vor Sonnenaufgang. Die Gruppe macht sich im Dunkeln mit dem Bergführer auf den Weg und wandert in völliger Stille durch unberührte Natur. Für die Anstrengungen während des Aufstiegs werden die Wanderer auf dem Gipfel der Gerlacher Spitze mit echten Glücksgefühlen belohnt. Vor der Besteigung der Gerlacher Spitze sollten Interessenten jedoch auf jeden Fall ein entsprechendes Training absolvieren, beispielsweise die Besteigung der Gipfel des Tatra-Nationalparks, die auch ohne Bergführer zugänglich sind.

Floßfahrt auf einem Gebirgsfluss

Familien mit Kindern, aber auch körperlich weniger fitten Leuten bietet SLOVAKIA TRAVEL ein weiteres einzigartiges Erlebnis, das mit slowakischen Nationalparks verbunden ist. Im Pieninen-Nationalpark können sie auf typischen Holzflößen den Gebirgsfluss Dunajec hinunterfahren. Begleitet werden sie dabei von einem erfahrenen Flößer in Nationaltracht und Hut, der ihnen Interessantes über die umliegende Natur erzählt. Während der Floßfahrt erleben sie eine Reihe von authentischen Momenten, zum Beispiel, wenn sie nah an einer hohen, von Legenden umwobenen Felswand vorbeifahren. Eine dieser Legenden wird auch mit dem slowakischen Nationalhelden und Räuberführer Juraj Jánošík in Verbindung gebracht. Holzflöße auf dem Fluss Dunajec haben eine jahrhundertealte Tradition, sie wurden in der Vergangenheit zum Transport von Holz, verschiedenen Gütern und Menschen verwendet. Eine zehn Kilometer lange Floßfahrt auf dem Fluss Dunajec wird zu einem außergewöhnlichen und unvergesslichen Erlebnis.

Überraschende und geheimnisvolle Unterwelt

Der Nationalpark Slowakischer Karst rühmt sich eines bemerkenswerten ersten Platzes – er ist das größte Karstgebiet in Mitteleuropa mit der größten Anzahl von Höhlen. Es gibt hier unglaubliche 1.100 Höhlen und Schluchten, die aufgrund ihrer Anzahl und Einzigartigkeit in die Liste des UNESCO-Weltkultur- und Naturerbes aufgenommen wurden. Die Nationale Organisation zur Unterstützung und Förderung des Tourismus SLOVAKIA TRAVEL empfiehlt den Besuchern, mehrere dieser Höhlen zu besuchen. Nicht verpassen sollten sie die Domica-Höhle, die größte Höhle des Nationalparks Slowakischer Karst. Sie ist für ihre einzigartigen Tropfsteine berühmt. Bei Auswahl einer längeren Route in der Höhle und bei geeigneten Bedingungen werden sie auch einen unterirdischen Fluss entlangfahren. Die Höhle ist ein authentischer Beweis für das Leben und die Aktivität von Urmenschen. Die hier gemachten Funde sind bis zu 6.000 Jahre alt und dokumentieren die Besiedlung und Nutzung der Domica-Höhle in der frühen Steinzeit. Einzigartige Erlebnisse bieten auch die anderen Höhlen des Nationalparks Slowakischer Karst, wie die Ochtinaer Aragonithöhle, die mit äußerst wertvollen Aragonitverzierungen geschmückt ist. Sie ist die einzige derartige Höhle in Mitteleuropa.

Überraschungsgeladene Erlebnisse erwarten die Besucher der Slowakei in insgesamt neun Nationalparks. Neben den genannten sind dies die Nationalparks Kleine Fatra, Große Fatra, Niedere Tatra, Slowakisches Paradies, Muránska Planina und Poloniny.

Original-Content von: SLOVAKIA TRAVEL