Uelzener Versicherungen

Haustier-Umfrage 2024: Hunde und Katzen machen Menschen glücklich und gesund

Uelzener-Studie unter mehr als 1.100 Hunde- und Katzenhaltern

Uelzen (ots)

Menschen, die mit Hund oder Katze leben, fühlen sich glücklicher und gesünder

Haustiere lenken Herrchen und Frauchen von belastenden Sorgen ab

Die vierbeinigen "Personal Trainer" halten ihre Besitzer jeden Tag in Bewegung

Deutschlands Haustierbesitzer sind sich einig: Wer mit Hund oder Katze zusammenlebt, ist glücklicher und gesünder. Zu diesem Ergebnis kommt die "Haustier-Umfrage 2024" der Uelzener Versicherungen. Die Vierbeiner helfen ihren Besitzern beispielsweise, besser mit Einsamkeit umzugehen oder lenken sie von belastenden Sorgen ab. Für die Studie hat der Spezialversicherer für Tiere mehr als 1.100 Hunde- und Katzenhalter in Deutschland befragt.

Oxytocin gehört zu den sogenannten Glückshormonen, die unser Wohlbefinden steigern. Das Kuschelhormon wird nicht nur in der Mutter-Kind-Beziehung ausgeschüttet, sondern auch im Umgang mit Haustieren. Manchmal reicht schon der Blick eines Hundes oder das Streicheln über den Kopf einer Katze für einen Oxytocin-Kick.

Kein Wunder also, dass 98 Prozent der Hunde- und Katzenbesitzer in Deutschland der Meinung sind: Haustiere machen glücklich. Und 93 Prozent sind von den gesundheitlichen Vorteilen überzeugt. Klar: Tägliches Spielen und Spazierengehen mit dem vierbeinigen "Personal Trainer" hält den Körper in Bewegung - und damit das Herz-Kreislauf-System fit.

Haustiere als soziale Türöffner und emotionale Stütze

Tierische Gesellschaft bringt auch Menschen zusammen: "Beim Gassigehen knüpfen Hundebesitzer schnell Kontakte. Der Hund wirkt als Sympathieträger und Türöffner", weiß Dr. Felix Garlipp von den Uelzener Versicherungen aus eigener Erfahrung. Und auch Katzenhalter profitieren von der gemeinsamen Leidenschaft. "Sie kommen mit Gleichgesinnten leichter ins Gespräch und finden sofort eine gemeinsame Basis", so Garlipp.

Darüber hinaus sorgt ein Haustier auch für eine bessere emotionale Balance. Neun von zehn Umfrageteilnehmern geben an, dass ihr Haustier sie in schwierigen Zeiten von ihren Sorgen ablenkt. Entsprechend hoch ist der Stellenwert des tierischen Begleiters. Für 62 Prozent der Hunde- und Katzenbesitzer hat das Haustier eine hohe bis sehr hohe Bedeutung. Und für weitere 32 Prozent ist der Vierbeiner sogar unverzichtbar.

Die ideale Absicherung für den Glücks- und Gesundmacher

"Die Bedeutung von Haustieren für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen ist nicht zu unterschätzen. Denn sie sind wichtige Lebensbegleiter", sagt Uelzener-Experte Felix Garlipp. "Damit Hund und Katze uns über Jahre begleiten und vor allem gut versorgt sind, wenn sie krank werden, hat die Uelzener vor 40 Jahren als erster deutscher Versicherer die Tierkrankenversicherung entwickelt. Damit muss sich kein Hunde- oder Katzenbesitzer mehr finanzielle Sorgen wegen hoher Tierarztkosten machen."

