Haustier-Umfrage 2024: Hund und Katze ersetzen den Menschen zunehmend als Partner

Neue Studie der Uelzener Versicherungen untersucht Verhältnis zwischen Haltern und ihren Haustieren

Beziehung zwischen Mensch und Haustier hat sich mittlerweile stark verändert

Haustierbesitzer empfinden Umgang mit Tieren oft leichter als mit Menschen

Sowohl Singles als auch Familien profitieren von Hunden und Katzen im Haushalt

Positive Aspekte wie Zuwendung und Nähe überwiegen Aufwand der Tierhaltung

Zuwendung, Nähe, Liebe - rund drei von vier Hunde- oder Katzenhaltern verbinden vor allem diese Aspekte mit ihrem Haustier. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle "Haustier-Umfrage 2024" der Uelzener Versicherungen. Insgesamt beobachten fast neun von zehn Befragten ein deutlich verändertes Verhältnis zwischen Mensch und Haustier. Für die Studie hat der Spezialversicherer für Tiere mehr als 1.100 Hunde- und Katzenhalter in Deutschland befragt.

Seit Jahren steigt der Anteil der Tierbesitzer: In jedem sechsten Haushalt lebt mittlerweile eine Katze, in jedem zehnten ein Hund. War der tierische Mitbewohner früher oft auch ein Nutztier, ist er heute vor allem Partner des Menschen. So stimmen 90 Prozent der Hundebesitzer und 89 Prozent der Katzenhalter der Aussage zu, dass Tiere immer häufiger Ersatz für menschliche Beziehungen sind. Zudem sind rund neun von zehn Umfrageteilnehmern davon überzeugt, dass der Umgang mit Tieren - egal ob Hunde oder Katzen - oft leichter ist als mit Menschen.

Haustiere spielen in Familien mit Kindern eine immer wichtigere Rolle

Doch woran liegt es, dass sich das Verhältnis des Menschen zum Haustier in den letzten Jahrzehnten so stark gewandelt hat? "Wir leben in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen allein wohnen und in der die Zahl der persönlichen Kontakte abnimmt", sagt Dr. Felix Garlipp von den Uelzener Versicherungen. "In dieser Situation werden Hunde und Katzen als soziale Wesen zunehmend wichtiger für den Menschen."

Laut der aktuellen Studie scheint sich ein weiterer Trend abzuzeichnen: "87 Prozent der Katzen- und 86 Prozent der Hundehalter bestätigen, dass Tiere gerade in Familien mit Kindern eine immer wichtigere Rolle spielen", so Felix Garlipp, Leiter Produkt- und Portfoliomanagement bei der Uelzener.

Die Freude am Haustier zählt mehr als die Belastungen

Doch natürlich bringt das Halten eines Hundes oder einer Katze auch Belastungen mit sich - sei es das Gassigehen bei Wind und Wetter oder das tägliche Wegsaugen der Tierhaare. Pflegeleichter sind laut Uelzener-Studie in aller Regel Katzen. So geben 46 Prozent der Hundebesitzer an, dass ihre Freizeitgestaltung eingeschränkt ist, bei den Katzenhaltern sind es nur 35 Prozent. Und auch beim Thema Sauberkeit werden Hunde (42 Prozent) als etwas anstrengender empfunden als Katzen (38 Prozent). "Unterm Strich zählt für alle Halter die Freude am Haustier aber deutlich mehr als alle Belastungen, wie unsere Studie eindrucksvoll zeigt", so das Fazit von Uelzener-Experte Felix Garlipp.

