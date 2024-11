VIKpro

VIKPRO tritt zum vierten Mal auf der CIIE auf und setzt mit erstklassigen Coenzymen neue Maßstäbe in Sachen Gesundheit

Am 5. November 2024 trat VIKPRO, eine hochwertige diätetische Ernährungsmarke aus Deutschland, auf der 7. China International Import Expo (CIIE) in China mit „neuem Image, neuer Technologie und neuen Produkten" auf. Die Marke wurde strategisch aufgewertet und das Markenimage aufgefrischt, was den Beginn einer neuen Reise in die Zellernährung darstellt.

Getreu der Markenphilosophie „Deutsche Technologie & Zellnahrung" hat sich VIKPRO zum Ziel gesetzt, mit Hilfe modernster deutscher Technologien wissenschaftliche, professionelle und präzise Zellnahrungslösungen für Verbraucher weltweit anzubieten. Während der Expo erhielt VIKPRO die Zertifizierungsauszeichnungen „Meistverkaufte europäische Marke im landesweiten Coenzym Q10-Markt (2023)" und „Meistverkaufte Quercetin-Marke in China (2023)", die von Euromonitor International, einem maßgeblichen Forschungsinstitut von Weltrang, vergeben wurden, sowie den „German High-Quality Krill Oil Brand Award for Four Consecutive Years", der von ORIVO, einer internationalen maßgeblichen Prüforganisation, vergeben wurde, was seine Qualitätsverpflichtung als führende Marke für diätetische Ernährung und seine Entschlossenheit, sich auf den Bereich der Zellnahrung zu konzentrieren, belegt.

Als führende deutsche Marke im Bereich Ernährung hält sich VIKPRO stets an das Konzept der „professionellen, wissenschaftlichen und rigorosen" Forschung und Entwicklung und nimmt viermal an der CIIE teil, um eingehende Gespräche mit der Industrie zu führen und Möglichkeiten zu erkunden. VIKPRO wird die Vorteile der deutschen Wissenschaft und Technologie voll ausspielen, um den Verbrauchern auf der ganzen Welt eine umfassende Gesundheitsunterstützung zu bieten und eine gesunde und strahlende Zukunft zu ermöglichen.

