HSG Laser Tag der offenen Tür in Deutschland - Demonstration von Entschlossenheit, gemeinsam mit den Kunden zu wachsen

Am 15. Mai 2023 richtete die deutsche Tochtergesellschaft von HSG einen großangelegten Tag der offenen Tür unter dem Motto "Offen für Veränderung" aus. Die Veranstaltung fand im lebendigen Showroom der deutschen Niederlassung statt und etwa 40 bedeutende Kunden aus westeuropäischen Ländern wie Deutschland und den Niederlanden nahmen teil.

Als zentrale Drehscheibe in Europa bietet die deutsche Niederlassung von HSG umfangreiche Dienstleistungen im Verkauf, After-Sales-Service, in der Ersatzteillogistik und bei Finanzierungslösungen an. Mit einem Serviceangebot, das sich über die gesamte europäische Region erstreckt, verpflichtet sich das Unternehmen, seinen Kunden erstklassige Produkte und exzellenten Service zu bieten.

Neue Marken Identität enthüllt

Im Rahmen des Tages der offenen Tür wurde die neue visuelle Identität von HSG vorgestellt, die das Thema „Veränderung" aufgreift. Die Initiative verdeutlicht HSGs proaktiven Ansatz in der Branchenführung und der Marktentwicklung. Mason Guo, der Leiter für Westeuropa, hielt eine inspirierende Rede, in der er die strategische Ausrichtung des Unternehmens betonte. „Unsere neue visuelle Identität ist mehr als nur ein Symbol; sie ist unser Versprechen, Veränderung anzuführen und Zuverlässigkeit zu garantieren, während wir mit unseren Kunden wachsen", erklärte Guo. Er sprach weiter über die Stärken des Unternehmens, die aktuellen Entwicklungserfolge und die zukünftigen strategischen Pläne von HSG im europäischen Markt.

Spitzenprodukte in Deutschland

Bei der Veranstaltung wurden die Spitzenprodukte TP65SD und G3015X präsentiert, einschließlich einer Vorführung der Maschinen in Aktion. Die TP65SD nutzt fortschrittliche Speed+ Hochgeschwindigkeitsschneidtechnologie, die die Effizienz beim Schneiden dichter kleiner Muster optimiert und schnelles Rohrschneiden ermöglicht. Das Besondere an der G3015X, einem Vertreter der neuen Generation der GX-Serie, ist die vollständig Auslegung auf ein optimiertes Übertragungssystem, mit einem idealen Trägheitsverhältnis und Dual-Drive-Drehmomentschutz, wodurch die Gesamtleistung durch DA-Korrektur mittels Luftdruck verbessert wird.

Erwartungen und Aussichten

HSG Laser bleibt seinem Anspruch treu, als weltweit führender Anbieter von Metallformungsausrüstung und umfassenden Lösungen zu agieren. Die Mission des Unternehmens besteht darin, als verlässlicher Partner das schnelle Wachstum seiner Kunden zu unterstützen. Rückblickend auf den kürzlich veranstalteten Tag der offenen Tür, unter dem Motto „Offen für Veränderung", blickt HSG optimistisch in die Zukunft. Das Event markiert den Beginn eines neuen Kapitels der Exzellenz und setzt den festen Grundstein für anhaltende Kooperationen sowie kontinuierliches Wachstum mit den geschätzten Kunden von HSG.

