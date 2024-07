ARTIS GmbH

Mit digitalen Lösungen zu lukrativen Aufträgen: Wie Adis Halkic von der ARTIS GmbH Handwerksbetrieben höhere Margen beschert

Die sinkenden Margen im Handwerk bringen immer mehr Firmen an den Rand des Ruins - neue Konzepte sind gefragt. Um Handwerksbetriebe bei der Gewinnung lukrativer Aufträge zu unterstützen, liefert ihnen Adis Halkic ein komplettes System, mit dem sich die Auftragsrückgänge kompensieren und Preisschlachten umgehen lassen. Wie die Strategie der ARTIS GmbH aussieht und was sie konkret bewirkt, erfahren Sie hier.

Für die meisten Handwerksbetriebe war Marketing bis vor Kurzem kein großes Thema, doch die Situation hat sich gewandelt: Die gestiegenen Kosten lassen die Margen dramatisch sinken und das geht inzwischen an die Substanz. Viele Handwerker reagieren auf die Entwicklung, indem sie Preisnachlässe gewähren oder Einzelmaßnahmen im Marketing testen - doch das bedeutet letztlich nur mehr Arbeit bei geringem Gewinn. "Das Problem ist, dass solche Maßnahmen wirkungslos bleiben, weil sie am Kern der Sache vorbeigehen", erklärt Adis Halkic, Geschäftsführer der ARTIS GmbH. "Sie führen lediglich zu einem Preiskampf mit der Konkurrenz und zu einer höheren Anzahl von Aufträgen, die nicht wirtschaftlich sind. In der Folge kommen die Firmen nicht zurück in die Gewinnzone, sondern betreiben einen immer größeren Aufwand, dem ein ständig abnehmender Nutzen gegenübersteht. Am Ende der Abwärtsspirale geht es dann um die nackte Existenz."

"Die Lösung liegt in einem Online-Marketing-Konzept, das die Expertise der Handwerker in den Mittelpunkt stellt. Es muss darum gehen, sich mit einem hochpreisigen Angebot dauerhaft am regionalen Markt vom Wettbewerb abzuheben. Entscheidend dafür ist, dass es mit den Maßnahmen gelingt, nachhaltig Vertrauen aufzubauen", fügt der Marketingexperte hinzu. Um dieses Ziel zu erreichen, hat Adis Halkic ein Komplettsystem für Handwerksbetriebe entwickelt, das eine verkaufsoptimierte Webseite, marktgerechte Werbebotschaften, ein professionelles Branding und High-Performance-Werbeanzeigen umfasst und sich auf die Gewinnung lukrativer Aufträge konzentriert. Erfolgreich ist dieses System im Besonderen, weil Adis Halkic selbst aus der Baubranche stammt und im eigenen Unternehmen schon frühzeitig auf moderne Marketingmethoden setzte. Mit der ARTIS GmbH möchte er anderen Handwerksbetrieben die notwendige Umstellung bei der Ausrichtung erleichtern, damit sie sicher und nachhaltig für die Zukunft aufgestellt sind.

Das System der ARTIS GmbH

"Es gibt viele Agenturen, die große Versprechungen machen, obwohl sie eigentlich nur einen einzelnen Bereich abdecken: Die einen machen Suchmaschinenoptimierung, andere bauen Webseiten oder schalten Werbeanzeigen", erklärt Adis Halkic. "Als Unternehmer hat mich diese Herangehensweise nicht überzeugt - deshalb haben wir ein System erarbeitet, das die gesamte Online-Präsenz zu einer Strategie zusammenfasst." Um das inzwischen langfristig erprobte Komplettsystem für Handwerksbetriebe nutzbar zu machen, hat Adis Halkic ein Team aus erfahrenen Fachleuten um sich versammelt, das für jede Firma ein individuelles Konzept erstellt. Es geht um eine maßgeschneiderte Online-Präsenz, die sich auf die Expertise des jeweiligen Handwerkers konzentriert und seine Positionierung im Bereich seiner hochpreisigen Angebote schärft. Das Ergebnis ist dann ein optisch, technisch und inhaltlich optimierter Online-Auftritt, welcher die richtigen Kunden aus der Region mit dem Handwerksbetrieb zusammenbringt.

Konkret geht es dabei um eine verkaufsorientierte Webseite und um Werbeanzeigen, die für mehr Sichtbarkeit sorgen. Dabei ist Sichtbarkeit für Adis Halkic noch kein Wert an sich, sondern lediglich die Voraussetzung dafür, dass der Vertrauensaufbau nachhaltig gelingt. "Mit einfachen Facebook-Anzeigen und einem 08/15-Kontaktformular lässt sich heute nur noch wenig erreichen", betont er. "Wir müssen vielmehr eine echte Verbindung zur Zielgruppe herstellen und sie mit einem professionellen und seriösen Angebot überzeugen." Genau deshalb zieht die ARTIS GmbH den Massenlösungen anderer Agenturen einen persönlichen Ansatz vor. Die Mittel der Wahl sind dabei Imagevideos und Werbetexte, die ein vertrauensvolles Bild des Handwerksbetriebs zeichnen und ihm dauerhaft lukrative Aufträge einbringen.

Diese Resultate erzielt die ARTIS GmbH für ihre Kunden

Ein Kunde, der auf das Komplettsystem der ARTIS GmbH vertraut, ist ein Heizungsbauer aus Würzburg, dessen Unternehmen durch die rückläufige Auftragslage beim Neubau in schweres Fahrwasser geraten war. Die Situation verschlechterte sich zunehmend, sodass sogar Entlassungen zur Debatte standen. Durch die Zusammenarbeit mit Adis Halkic wandte sich das Blatt allerdings schnell: "Wir haben zunächst gemeinsam überlegt, wie eine sinnvolle Neuausrichtung auf ein Angebot mit hoher Marge aussehen könnte, und sind dabei bald auf den Heizungstausch gekommen", erzählt er. "Zum einen hatte das Unternehmen bereits große Erfahrung auf dem Gebiet, zum anderen versprach uns das Thema beim Marketing einige Vorteile, weil es medial präsent war und eine staatliche Förderung bestand." Es wurden also Werbeanzeigen entworfen und Imagefilme gedreht, die das Unternehmen mit seiner Expertise im Heizungstausch vorstellten. Im Ergebnis konnte der Heizungsbauer seinen Umsatz um durchschnittlich 112.000 Euro im Monat steigern. Die Sicherheit der Arbeitsplätze war natürlich kein Thema mehr.

Warum Adis Halkic die Sprache der Handwerker spricht

Weil seine Eltern eine Baufirma führten, kam Adis Halkic bei der Arbeit auf den Baustellen schon früh mit Handwerkern in Kontakt - dabei empfand er sie immer als herzlich und direkt. Nach dem Abitur übernahm er dann auch geschäftliche Aufgaben im Unternehmen, was seinen Beschluss stärkte, seine Zukunft in der Baubranche zu suchen. Er sammelte Erfahrung als Vertriebs- und Bauleiter im Bereich Fertighausbau und gründete schließlich mit der OLYMP Group sein erstes eigenes Unternehmen, mit dem er bis heute als Generalunternehmer, Bauträger und Sanierer tätig ist. Von Anfang an kümmerte er sich bei der OLYMP Group persönlich um alle Fragen des Marketings und entwickelte so ein System, das ihn von den Änderungen des Marktes unabhängig machte. "Als sich die Abkühlung in der Baubranche abzuzeichnen begann, bemerkte ich, dass gerade bei Handwerksfirmen ein großer Bedarf in dieser Hinsicht bestand", berichtet Adis Halkic. "Es geht mir darum, sie mit meinem System zu unterstützen, damit sich die Arbeit im Handwerk wieder lohnt."

