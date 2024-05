Enduring Fitness

Mone Dusek von Enduring Fitness: Individuelle Gesundheitskonzepte für einen nachhaltig gesünderen Lebensstil

Als Personal Trainerin, Ernährungstherapeutin und Coach mit diversen Zusatzqualifizierungen bietet Mone Dusek ihren Kunden individuelle Gesundheitskonzepte, die alle persönlichen Bedürfnisse berücksichtigen. Mit ihrer enormen Expertise und ganzheitlichen Ansätzen schafft die Gründerin von Enduring Fitness es, ihre Kunden langfristig zu motivieren und nachhaltige Ergebnisse zu erreichen. In diesem Artikel verrät die Expertin, warum die Psychologie hinter gesundheitlichen Zielen eine übergeordnete Rolle spielt, wie die Zusammenarbeit mit Enduring Fitness in der Praxis abläuft und über welche Ausbildungen und Erfahrungen sie als Trainerin und Coach verfügt.

Ob Wunschfigur, sportliche Fitness oder die schnelle Rehabilitation nach einer Operation - wer gesundheitliche Ziele verfolgt, setzt dabei in der Regel auf die Unterstützung von Experten. Doch allzu oft bleiben die nachhaltigen Ergebnisse aus: Die verlorenen Kilos finden schleichend ihren Weg zurück auf die Hüfte und die anfängliche Motivation für Bewegung versiegt nach einigen Wochen. Angesichts der Tatsache, dass viele Trainer, Ernährungsberater und Physiotherapeuten mit vorgefertigten Plänen arbeiten, ist das keine Überraschung. Denn so verschieden die Menschen sind, so individuell sind auch ihre Alltagssituationen, Wünsche und Bedürfnisse - den einen Plan, der für alle funktioniert, kann es also gar nicht geben. "Für den langfristigen Erfolg beim Erreichen persönlicher gesundheitlicher Ziele ist es außerdem essenziell, die wahre Motivation hinter dem Ziel zu identifizieren", erklärt Mone Dusek von Enduring Fitness.

"Ich setze nicht nur auf sehr individuelle Pläne mit verschiedenen Methoden, sondern berücksichtige auch die psychologischen Aspekte. So schaffen meine Kunden es, die gesündere Lebensweise nachhaltig in ihren Alltag zu integrieren und ihre Ziele mit Leichtigkeit zu erreichen", erklärt die Unternehmerin weiter. Mit diversen Ausbildungen und Lizenzen im Gesundheitsbereich und vielen Jahren Berufserfahrung unterstützt die studierte Fitnessökonomin Menschen, die eigenverantwortlich für ihre Gesundheit kämpfen und mit Begeisterung an sich arbeiten wollen. Bestehend aus Training, Motivation, Ernährung, Massagetherapie und vielen Facetten des Coachings bietet Mone Dusek ihren Kunden ein Gesamtpaket, das sich sowohl auf ihre gesundheitlichen Vorteile als auch auf ihre Individualität als Mensch fokussiert. Durch die großartigen Erfolge, die Enduring Fitness seinen Kunden durch das individuelle Dienstleistungsangebot ermöglichen kann, heben sich Mone Dusek und ihr Team deutlich von ihren Branchenkollegen ab.

Enduring Fitness steht für ganzheitliche Konzepte, individuelle Betreuung und langfristige Ergebnisse

Anders als andere Personal Trainer arbeitet Mone Dusek nicht nach Schema F, sondern betrachtet jeden Kunden als Individuum, wenn sie ihm einen Weg aufzeigt, seine Ziele zu erreichen. Deshalb beginnt die Zusammenarbeit grundsätzlich mit einem Beratungsgespräch, in dem drei zentrale Fragen geklärt werden: Der Kunde erläutert sein Ziel, was er bisher dafür getan hat und warum er dieses Ziel erreichen möchte. "Das Warum ist letztendlich entscheidend für den Erfolg des Kunden. Oft enttarnen wir die wahren Motive erst nach langen und intensiven Gesprächen", verrät Mone Dusek. Weil die meisten Menschen dazu neigen, sich selbst zu sabotieren, ist die Psychologie ein entscheidender Bestandteil ihres Coachings. "Jeder weiß, wie eine gesunde Ernährung aussieht. Dennoch scheitert es an der Umsetzung. Um langfristig etwas ändern zu können, müssen die Gründe dahinter analysiert werden", erklärt die Expertin.

Das Ziel der Zusammenarbeit mit Enduring Fitness ist die Befähigung der Kunden, ihr Ziel selbst zu erreichen - mit Begeisterung und Ausdauer. Dafür baut Mone Dusek ein individuelles Konzept aus diversen Methoden und Training aus verschiedenen Blickwinkeln auf. Neben funktionellem Kraft- und Beweglichkeitstraining zählen auch die Massagetherapie und eine an den Alltag, persönliche Vorlieben und Bedürfnisse angepasste Ernährungsumstellung zu den einzelnen Bausteinen. Parallel dazu findet ein tiefgründiges Coaching statt, das dabei hilft, hinderliche Glaubenssätze aufzulösen und nachhaltige Ergebnisse zu schaffen. "Ich nehme den Menschen nichts weg, sondern gebe ihnen etwas dazu, sodass sie Erfüllung statt Mangel erleben", so die Expertin, die weiß, dass sich beispielsweise mit strikten Diäten maximal kurzfristige Resultate erzielen lassen.

Mone Dusek: Tiefgreifende Expertise und jahrelange Erfahrung

Ihre besondere Fähigkeit, Menschen zu motivieren und zu begeistern, ergänzt Mone Dusek mit tiefgreifendem Fachwissen: Denn neben einem Bachelor in Fitnessökonomie verfügt sie über Ausbildungen als Ernährungstherapeutin, Massagetherapeutin und Rehabilitationssporttrainerin. Darüber hinaus profitieren ihre Kunden von Zusatzqualifikationen wie die der Trainerin für Cardiofitness, gerätegestütztes Krafttraining, präventives Rückentraining, Gesundheit und Fitness. Auch für Kinesiotaping und effektives Aufbautraining nach Knieverletzungen ist Mone Dusek die richtige Ansprechpartnerin.

Die enorme Wissensbreite und -tiefe, die die Fitnesstrainerin durch ihre Ausbildungen, Wissbegierde und Leidenschaft für Gesundheitsthemen sowie zehn Jahre Berufserfahrungen aufbauen konnte, hebt sie deutlich von anderen Anbietern in der Branche ab. Nicht zuletzt zeichnen sie aber vor allem ihre eigenen Erfahrungen aus: Mone Dusek hat nicht nur Zöliakie und ist dadurch hinsichtlich ihrer Ernährung deutlich eingeschränkt, sie litt auch unter einer Knieverletzung, die laut Arzt das Ende ihrer sportlichen Aktivitäten bedeuten sollte. Natürlich nahm sie die ärztliche Diagnose ernst, weigerte sich allerdings, ihr Schicksal einfach so zu akzeptieren. Also begann sie, sich in verschiedene Therapiemöglichkeiten einzulesen und stieß auf eine neuartige Therapie, die das Kreuzband entgegen der meisten OPs erhalten sollte. Das Problem allerdings: Die Therapie konnte nur innerhalb der ersten drei Wochen nach dem Kreuzbandriss durchgeführt werden - die Zeit war also knapp. Doch auch davon ließ sie sich nicht entmutigen, fand einen entsprechenden Arzt und entwickelte auf Grundlage eigener Recherche ein Reha-Training für sich. Diese untypische Eigeninitiative war es letztlich, die es ihr ermöglichte, schon nach drei Monaten wieder Sport zu treiben. Ihre Willensstärke hat sie dabei unterstützt, ihr Schicksal zu wenden, eine Eigenschaft, die sie auch als Mensch besonders auszeichnet.

So haben bereits viele Kunden großartige Erfahrungen mit ihrem individuellen Angebot gemacht und ihre persönlichen Gesundheitsziele nachhaltig in den Alltag integrieren können. "Mein Ziel ist es, weiter zu wachsen, um noch mehr Menschen zu erreichen", so Mone Dusek abschließend.

