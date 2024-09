Christian Bacher

Christian Bacher: Was einen guten Kooperationspartner für Closer wirklich ausmacht

Poggersdorf (ots)

Von jedem Ort der Welt aus siebenstellige Jahresumsätze zu generieren - was auf den ersten Blick unrealistisch wirkt, ist für Closer durchaus erreichbar. Entscheidend ist dabei jedoch nicht nur die Fähigkeit, im Verkauf erfolgreich zu sein, sondern auch die Wahl der passenden Geschäftspartner. Doch wie lässt sich dies in der Praxis umsetzen und worauf sollte dabei besonders geachtet werden?

Finanzielle Unabhängigkeit - für viele Menschen ein erstrebenswertes Ziel, das oft im Vertrieb verwirklicht werden kann. Es überrascht daher nicht, dass das Interesse an dieser Branche stark zunimmt. Allerdings haftet dem Verkauf nach wie vor ein überwiegend negatives Image an: Nicht wenige Menschen glauben fälschlicherweise, dass Verkaufstechniken zwangsläufig manipulativ sein müssen. Zudem wird der Einstieg in den Verkauf durch fehlendes Wissen darüber, wie sich die besten Kooperationspartner schnell und zuverlässig finden lassen, erschwert. Die eigentliche Herausforderung besteht also darin, ethisch vertretbare und gleichzeitig erfolgversprechende Techniken zu erlernen - sowohl im Verkauf selbst als auch bei der Suche nach passenden Kooperationspartnern. "Ohne die richtigen Partner und klare Strategien ist Misserfolg nahezu unausweichlich - dadurch bleiben nicht nur wertvolle Chancen ungenutzt, sondern auch persönliche Träume unerfüllt", mahnt Christian Bacher.

"Hier setzt unser High Performance Closing (HPC) an: Wir zeigen unseren Kunden nicht nur, wie sie Verkaufsgespräche erfolgreich führen, sondern auch, wie sie sich beruflich optimal positionieren - und so die passenden Partner für sich gewinnen können", führt der Vertriebsexperte weiter aus. Christian Bacher, der auf rund zwölf Jahre Erfahrung im Vertrieb zurückblicken kann, hat das High Performance Closer Coaching gemeinsam mit seinem Team entwickelt, das den Teilnehmern einen sicheren Einstieg in ihr neues Closer-Business ermöglicht. Diese Ausbildung hat bereits über 1.000 Teilnehmern geholfen, im Milliardenmarkt "Coaching, digitale Dienstleistungen und Consulting" Fuß zu fassen. Die Teilnehmer durchlaufen dabei intensive persönliche Trainings, die wöchentlich mehr als zehn Stunden umfassen. Worauf sie insbesondere bei der Wahl ihrer Kooperationspartner achten sollten, verrät Christian Bacher hier.

Von klaren Zielvorgaben bis zu hoher Angebotsqualität: Was Kooperationspartner unbedingt mitbringen sollten

Ein idealer Kooperationspartner zeichnet sich durch mehrere zentrale Merkmale aus - klare Zielvorgaben und realistische Erwartungen sind dabei essenziell: So definiert ein verlässlicher Partner von Beginn an konkrete Ziele und hat ein realistisches Verständnis davon, was durch die Zusammenarbeit erreicht werden kann. Ebenso wichtig ist eine transparente und angemessene Vergütungsstruktur, die eine langfristige und für beide Seiten faire Kooperation ermöglicht - etwa durch Performance-basierte Deals. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Qualität des angebotenen Produkts oder der Dienstleistung: Auch wenn ein erfahrener Closer in der Lage ist, nahezu alles zu verkaufen, sollte das Produkt dennoch einen echten Mehrwert für den Kunden bieten. Nur so kann eine nachhaltige und erfolgreiche Zusammenarbeit gewährleistet werden.

Grundlagen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit: Das sollten Kooperationspartner außerdem leisten können

Für eine beidseitig erfolgreiche Zusammenarbeit sind darüber hinaus einige bestimmte Grundlagen unerlässlich. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Unterstützung durch effektives Marketing: Demnach sorgt der Einsatz durchdachter Marketingstrategien dafür, dass qualifizierte Leads generiert werden und der Terminkalender des Closers immer gut gefüllt ist - dafür sollten Kooperationspartner stets Sorge tragen. Ebenso wichtig ist die Fähigkeit zur Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Ein Partner, der bereit ist, konstruktives Feedback anzunehmen und seine Prozesse entsprechend zu optimieren, legt den Grundstein für den gemeinsamen Erfolg. Da der Closer direkt am Kunden agiert, ist sein Feedback besonders wertvoll und sollte sorgfältig geprüft und berücksichtigt werden.

Original-Content von: Christian Bacher, übermittelt durch news aktuell