Precisely setzt neue Maßstäbe für KI-gestütztes Datenmanagement mit realem räumlichen Kontext

Neue KI-gestützte Funktionen für Adress-Proximity-Suche, Länderidentifizierung und Empfehlungen zur Datenanreicherung bringen ein echtes Verständnis der physischen Welt in KI-Anwendungen

Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute die nächste Phase seiner KI-Strategie mit innovativen neuen Funktionen angekündigt, die hochintegrierte Standortdaten für KI- und Analyseumgebungen bereitstellen. Mit der Einführung der KI-gestützten Adress-Proximity-Suche, Länderidentifizierung und Empfehlungen zur Datenanreicherung sowie einer wachsenden Bibliothek von KI-fähigen Datensätzen ermöglicht Precisely Unternehmen den Aufbau intelligenterer, kontextbewussterer KI-Anwendungen unter Verwendung von Cloud-nativen Tools, APIs und SDKs.

Durch die Kombination von KI, Standortintelligenz und KI-fähiger Datenanreicherung ist Precisely der einzige Datenmanagement-Anbieter, der Unternehmen dabei unterstützen kann, ihre KI-Initiativen in der realen Welt zu verankern. Dieser exklusive Ansatz ermöglicht es Unternehmen, tiefere Einblicke zu gewinnen, intelligentere Entscheidungen zu treffen und das volle Potenzial der KI mit räumlichem Kontext auszuschöpfen, den kein anderer Anbieter bieten kann.

„KI-Systeme leben vom Kontext und nur wenige Quellen bieten diesen so leistungsstark wie hochwertige, zweckmäßige Standortdaten", so Dan Adams, EVP und General Manager Enrich bei Precisely. „Wir helfen Unternehmen dabei, über Metadaten hinauszugehen und reale räumliche Erkenntnisse zu integrieren, sodass ihre KI-Modelle nicht nur Antworten, sondern die richtigen Antworten im richtigen Kontext generieren. Egal ob Verbesserung der operativen Entscheidungsfindung, Optimierung der KI-Vorhersagen oder Unterstützung von Anwendungen der nächsten Generation – Precisely hilft Unternehmen dabei, die Lücke zwischen KI und der physischen Welt zu schließen."

Moderne KI-Systeme sind auf Metadaten angewiesen, um korrekt zu funktionieren, aber der Kontext beginnt und endet nicht mit Metadaten allein. KI muss die physische Welt verstehen, um relevante und umsetzbare Ergebnisse zu generieren. Von räumlichen Beziehungen und Mustern bis hin zu geografischen Grenzen und demografischen Daten auf Nachbarschaftsebene – der reale Kontext verbessert die Fähigkeit der KI, zu argumentieren, Vorhersagen zu treffen und zu personalisieren.

Precisely erfüllt diesen Bedarf durch hochwertige, zweckmäßige Standortdaten und Standortinformations-Tools, die die Ergebnisse der KI genauer, vollständiger und relevanter machen.

KI-gestützte Adress-Proximity-Suche

An der Spitze dieser Erweiterung steht die KI-gestützte Adress-Proximity-Suche, eine bahnbrechende Funktion, mit der Unternehmen sofort Restaurants, Geschäfte, Sehenswürdigkeiten und vieles mehr in der Nähe einer bestimmten Adresse oder Koordinate identifizieren können. Die Adress-Proximity-Suche basiert auf einer KI-Indizierungs-Engine und bietet schnelle, skalierbare räumliche Abfragen zu einem Bruchteil der Kosten und Komplexität herkömmlicher Geodatenlösungen.

Folgende Anwendungsfälle gibt es beispielsweise:

Liefer-Apps, die nahegelegene Anbieter oder Kundenstandorte identifizieren

Immobilienplattformen, die Angebote in der Nähe eines bestimmten Ortes anzeigen

Notfalldienste, die kritische Infrastrukturen lokalisieren

KI-Systeme, die Fragen beantworten wie: „Welche Unternehmen befinden sich in der Nähe dieses Standorts?" „Welche Dienstleistungen gibt es im Umkreis von einem Kilometer um unsere Kunden?"



Die Adress-Proximity-Suche ist jetzt als Software Development Kit (SDK) verfügbar, die API-Unterstützung folgt in Kürze.

Identifizieren Sie Länder mit fehlenden Angaben mithilfe von KI

Um die Vollständigkeit der Daten zu verbessern und eine zuverlässigere Weiterverarbeitung zu ermöglichen, hat Precisely die KI-Länderidentifizierung eingeführt. Wenn herkömmliche Geo-Adressierungsmethoden aufgrund unvollständiger oder mehrdeutiger Eingaben kein Ergebnis liefern, leitet der KI-Länderidentifikator das Land auf intelligente Weise anhand der verfügbaren Adressdaten ab.

Diese Funktion ist über eine Data Quality-Pipeline der Data Integrity Suite verfügbar und trägt dazu bei, folgende Faktoren sicherzustellen:

Konsistente Daten auf Länderebene für Compliance, Analysen und KI

Weniger manuelle Workarounds oder fehlende Werte

Nahtlose Integration in regelbasierte Workflows

Intelligente Empfehlungen zur Datenanreicherung

Eine weitere bedeutende Neuerung sind KI-gestützte Empfehlungen zur Datenanreicherung, die Benutzer bei der Auswahl der relevantesten standortbezogenen Attribute wie Demografie, Grenzen oder Risikofaktoren unterstützen, um ihre First-Party-Datensätze anzureichern.

Die Empfehlungsmaschine analysiert die eingegebenen Daten, um Bereiche hervorzuheben, in denen eine Anreicherung den Kontext, die Vollständigkeit und den Gesamtwert nachgelagerter KI-Anwendungen verbessert.

Mit dieser Funktion können Unternehmen:

Sicher Möglichkeiten zur Anreicherung identifizieren

Die Genauigkeit und Personalisierung der KI verbessern

Vermutungen bei der Auswahl von Datensätzen, die Kontext hinzufügen, vermeiden

Die Standortinformations- und Datenanreicherungslösungen von Precisely umfassen auch eine wachsende Bibliothek mit KI-fähigen Datensätzen, die so zusammengestellt sind, dass sie aussagekräftige standortbezogene Kontexte liefern. Von Risikobewertungen und Fußgängerverkehr bis hin zu Nachbarschaftscharakteristika und Immobiliendaten – die Datensätze von Precisely sind so optimiert, dass sie KI-Training, Inferenz und Analyse in verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen unterstützen.

Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Precisely Unternehmen dabei hilft, intelligentere, kontextbewusstere KI-Anwendungen zu entwickeln. Und besuchen Sie die virtuelle Trust '25 für weitere Einblicke und exklusive Demos – live oder on demand.

Über Precisely

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

