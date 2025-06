Precisely

Precisely präsentiert Innovationen zur Beschleunigung der Datenmodernisierung mit KI

Dies ermöglicht es Unternehmen, die Komplexität der Modernisierung zu bewältigen und vertrauenswürdige, KI-fähige Datenumgebungen aufzubauen

Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute die Erweiterung von KI-gesteuerten Funktionen bekannt, die Unternehmen dabei helfen, ihre komplexen Datenökosysteme zu modernisieren und die Einführung von KI zu beschleunigen. Precisely-Kunden werden bald neue Funktionen erleben, die die Nutzbarkeit, Governance und Zugänglichkeit von Daten verbessern, um KI-Initiativen zu beschleunigen - einschließlich der KI-gestützten Verknüpfung von Assets im Datenkatalog, der Katalogsuche in natürlicher Sprache und KI-generierten Datenqualitätsregeln und Empfehlungen.

Diese Weiterentwicklungen bauen auf den bewährten Fähigkeiten von Precisely auf, die Daten selbst aus den anspruchsvollsten Legacy-Umgebungen - darunter Mainframes und SAP-Systeme - nahtlos in moderne Cloud-Datenplattformen zu extrahieren und zu migrieren. Durch die Überbrückung der Lücke zwischen traditionellen Systemen und Umgebungen der nächsten Generation ermöglicht Precisely es Unternehmen, den vollen Wert ihrer Unternehmensdaten zu erschließen und KI-gesteuerte Innovationen zu beschleunigen.

Echtzeit-Zugriff auf Unternehmensdaten zur KI-Beschleunigung

Inmitten der wachsenden Begeisterung für künstliche Intelligenz erkennen Unternehmen schnell, dass der Erfolg von KI nicht nur von leistungsstarken Modellen abhängt, sondern auch von der Qualität, Vollständigkeit und Zugänglichkeit ihrer Daten. Precisely erfüllt diese Anforderungen mit Echtzeit-Zugriff auf kritische Daten in Kernsystemen wie Mainframe und SAP ERP und ermöglicht eine nahtlose Migration und Modernisierung auf neue Umgebungen wie SAP S/4HANA, Snowflake, Databricks, AWS, Azure und Google Cloud. Sobald sie in moderne Plattformen integriert sind, stellen die KI-gestützten Qualitäts- und Governance-Lösungen von Precisely sicher, dass diese Daten genau, konsistent und vertrauenswürdig sind, um operative Einblicke und eine breite Palette von fortschrittlichen Modellierungs- und Automatisierungsanwendungen zu ermöglichen.

„KI-Strategien sind nur so stark wie die Datengrundlage und die Best Practices, auf denen sie aufbauen - eine Realität, die durch den rasanten Aufstieg der agentenbasierten KI noch dringlicher wird", sagt Ashwin Ramachandran, Senior Vice President of Product Management bei Precisely. „Wir helfen unseren Kunden, ihre Datenlandschaften zu modernisieren und auf die richtigen Daten zur richtigen Zeit zuzugreifen, um sicherzustellen, dass alle KI-Bemühungen auf vertrauenswürdigen und kontrollierten Daten aufbauen."

KI-generierte Katalogbeschreibungen

Bei der Modernisierung und digitalen Transformation von Unternehmen kann die Menge an manueller Arbeit, die zur Definition und Dokumentation von Datenbeziehungen, Kontext und Bedeutung erforderlich ist, den Fortschritt bremsen. KI-generierte Katalogbeschreibungen reduzieren den manuellen Aufwand, verbessern die Qualität der Metadaten und erhöhen die Relevanz und den Kontext der Daten, die für effektive, vertrauenswürdige KI-Anwendungen benötigt werden.

KI-generierte Katalogbeschreibungen sind bereits heute für Geschäftsbegriffe, Datenfelder und Datensätze verfügbar, so dass Benutzer folgende Möglichkeiten haben:

Hinzufügen von aussagekräftigen Beschreibungen zu geschäftlichen und technischen Begriffen, ohne tiefgreifende Kenntnisse der Tabellen und Spalten zu haben

anderen Benutzern bei der Nutzung von Datenbeständen helfen, indem sie die Erkundung von Geschäftsbegriffen für verschiedene Projekte im Zusammenhang mit Analysen, Berichten, Modellierung von maschinellem Lernen und mehr ermöglichen

In Kürze werden KI-generierte Massenbeschreibungen von Beständen hinzugefügt, die eine schnellere Skalierung von Metadaten in großen Umgebungen ermöglichen.

Aufbau einer modernen Datenumgebung für KI und Governance

Precisely investiert weiterhin in KI-gestützte Innovationen, die die Datenmodernisierung beschleunigen und Unternehmen mit intelligenterer Automatisierung, tieferen Einblicken und skalierbarerer Governance zur Unterstützung sich entwickelnder KI-Strategien ausstatten. Diese Fortschritte ermöglichen es Unternehmen, eine robuste Datengrundlage zu schaffen, die für Modernisierungsbemühungen und die Skalierung von KI-Initiativen entscheidend ist, während sie gleichzeitig die Compliance einhalten und Risiken reduzieren. Zu den bevorstehenden Innovationen gehören:

KI-unterstützte Verknüpfung von Datenbeständen

Datenkatalogsuche in natürlicher Sprache

KI-generierte Datenqualitätsregeln und Empfehlungen

Automatische Erkennung von Anomalien in Datenpipelines

Erfahren Sie hier mehr über die neuesten Innovationen in der Precisely Data Integrity Suite, oder besuchen Sie die virtuelle Trust '25 für weitere Einblicke und exklusive Demos - live oder on demand.

Über Precisely

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

