GRAEF Distribution GmbH: Wie sie als KMU mit Pressearbeit durch die Decke gehen

Berlin (ots)

Die GRAEF Distribution GmbH ist ein verlässlicher Lieferant von Sicherheitssystemen, Überwachungskameras, Zugangskontrollsystemen, Brandschutzlösungen, Sicherheitsalarmen und weiteren Produkten für Sicherheitsexperten. Großhändler, die hier einkaufen, profitieren von ihrem fachkundigen und schnellen Support sowie ihrer persönlichen Beratung. Das macht die GRAEF Distribution GmbH zum idealen Partner für Unternehmen, die Sicherheitstechnik installieren - und das präsentiert das Unternehmen auch nach außen. Dank der PR-Arbeit in Zusammenarbeit mit dem DCF-Verlag konnte das Unternehmen bis jetzt 20 Prozent mehr Neukunden gewinnen. Wie genau die Zusammenarbeit zwischen ihnen aussieht, erfahren Sie hier.

Hochwertige Sicherheitstechnik ist für Unternehmen und Einrichtungen oft lebenswichtig, doch Produkte in diesem Bereich werden häufig vernachlässigt. Dies liegt oft an der mangelhaften Kundenbetreuung durch Zulieferer und Hersteller, die unzureichend über den Schutz vor digitalen Angriffen informieren. Zudem gibt es einige unseriöse Anbieter auf dem Markt, die mit Dumping-Preisen locken und deren Kundenbeziehungen nicht auf Vertrauen und persönlichem Kontakt basieren. "Zuverlässige Großhändler sind unerlässlich für große Sicherheitstechnikunternehmen, Elektroinstallationsbetriebe und kleine lokal tätige Firmen, die beispielsweise Alarmanlagen oder Videokameras installieren. Sie alle benötigen einen verlässlichen Partner, von dem sie die erforderlichen Produkte beziehen können", betont Peter Gräf, Gründer der GRAEF Distribution GmbH. "Doch viele dieser Großhändler sind selbst kaum digital aufgestellt und arbeiten somit nicht kundenorientiert, obwohl sie erklärungsbedürftige Produkte vertreiben."

"Bei uns wird Kundenservice großgeschrieben und auch auf unsere Außendarstellung legen wir besonderen Wert", ergänzt sein Geschäftspartner Lukas Olfert. "Deshalb ist es uns wichtig, bei der Pressearbeit auf erfahrene Profis zu setzen, die unser Unternehmen angemessen präsentieren." Zu diesem Zweck hat sich die GRAEF Distribution GmbH zu einer Zusammenarbeit mit der DCF Verlag GmbH entschieden: Als schnellstwachsendes Medienhaus Deutschlands hat der DCF Verlag mit seiner hochwertigen PR-Arbeit dazu beigetragen, dass die GRAEF Distribution GmbH einen Anstieg von 20 Prozent bei den wöchentlichen Neukunden verzeichnen konnte. Ein dreifacher Erfolg, der nicht nur dem DCF Verlag und der GRAEF Distribution zugutekommt, sondern auch die allgemeine Sicherheit durch modernste Technik und die Cybersicherheit stärkt.

Effiziente Abläufe und persönlicher Service: GRAEF Distribution GmbH setzt neue Maßstäbe in der Sicherheitstechnik

Die Kunden der GRAEF Distribution GmbH profitieren von schnellen Prozessen, hochwertigen Produkten und umfassender Kundenbetreuung, die ständige Erreichbarkeit und persönliche Beratung umfasst. "Als reines Onlineunternehmen mit hohem Automatisierungsgrad heben wir uns stark von anderen Anbietern in der Branche ab. Unsere Kunden profitieren nicht nur von exzellentem Service, sondern auch von Top-Produkten, die ihnen einen wertvollen Wettbewerbsvorteil verschaffen", erklärt Peter Gräf.

Die Zusammenarbeit mit der GRAEF Distribution GmbH verläuft schnell, unkompliziert und voll digitalisiert: Über eine moderne B2B-Plattform übermitteln Kunden ihre Daten und werden umgehend kontaktiert. Dadurch müssen ihre Kunden nicht in die Geschäftsräume in Berlin anreisen oder lange Telefonate führen - ein Zeichen ihres hochwertigen Services. In Onlineberatungen und Verkaufsgesprächen werden das Portfolio daraufhin detailliert erläutert und offene Fragen geklärt. Zusätzlich veranstaltet der Distributor regelmäßig Webinare und einen Online-Stammtisch mit wechselnden Technikthemen. Trotz der rein digitalen Kommunikation können sich die Kunden auf eine individuelle und persönliche Betreuung verlassen. Sollte einmal dringender Bedarf bestehen, geht die GRAEF Distribution GmbH die Extrameile und unterstützt ihre Kunden auch vor Ort.

Erfolg durch starke PR: GRAEF Distribution GmbH profitiert von Zusammenarbeit mit DCF Verlag

Neben dem einzigartigen Kundenservice ist die GRAEF Distribution GmbH zudem das beste Beispiel für die vielen Vorteile, die eine hochwertige PR-Arbeit mit sich bringt. Denn das Unternehmen arbeitet mit der DCF Verlag GmbH zusammen, einem Medienhaus, das 2023 von Focus Business und Statista als Wachstumschampion ausgezeichnet wurde. Der DCF Verlag veröffentlicht verschiedene Special-Interest-Publikationen für Unternehmer und berät seine Kunden in PR-Fragen. Dabei greifen die Experten auf ein Netzwerk aus über 2.000 Journalisten und wertvollen Kontakten in der Presse- und Medienlandschaft zurück. Durch gezielte Platzierungen in relevanten Medien, darunter der Tagesspiegel, Forbes und Co., sorgt das Team des DCF Verlags für mehr Sichtbarkeit und einen unverwechselbaren Expertenstatus seiner Kunden.

So konnte auch die GRAEF Distribution GmbH dank der Zusammenarbeit mit dem DCF Verlag erstaunliche Resultate generieren und ihre Neukundenanzahl um 20 Prozent steigern. "Die Zusammenarbeit erweist sich jetzt schon als voller Erfolg", erklärt Lukas Olfert. "Durch die professionelle Berichterstattung und Platzierung in relevanten Medien konnten wir unser einzigartiges Angebot wirkungsvoll präsentieren, unsere Ziele erreichen und unseren Expertenstatus in der Branche stärken. Das Ergebnis ist nicht nur ein erstaunliches Wachstum, wir leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Haus und Hof unserer Kunden und zeigen anderen KMU der Branche, dass sichtbares Wachstum durch effektive Öffentlichkeitsarbeit möglich ist."

