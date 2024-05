Supercell

CHRIS HEMSWORTH, CHRISTINA RICCI, KEN JEONG, WILL ARNETT UND AULI'I CRAVALHO BILDEN MIT SUPERCELL EIN TEAM FÜR EINEN GLOBALEN GAME-LAUNCH

Helsinki (ots/PRNewswire)

Hollywood-Stars treten Social-Media-Influencern in einem lustigen Launch-Trailer für Squad Busters entgegen – das Spiel kann ab jetzt heruntergeladen werden

Das neue Gruppen-Actiongame für Mobilgeräte legte einen fulminanten Start in den Stores aller Mobilplattformen hin und konnte 40 Mio. vorregistrierte Spieler verzeichnen

Furiosa-Star Chris Hemsworth, Yellowjackets Christina Ricci, Ken Jeong von The Masked Singer, Will Arnett von SmartLess, Auli'i Cravalho aus Vaiana und einige der größten Influencer der Welt bilden die Besetzung des Launch-Trailers.

Heute feiert Squad Busters, Supercells Gruppen-Actiongame für Mobilgeräte, seinen globalen Launch – gemeinsam mit einem Werbespot voller Promis wie Chris Hemsworth, Christina Ricci, Ken Jeong, Will Arnett und Auli'i Cravalho.

Die Stars übernehmen die Rollen ikonischer Supercell-Charaktere, welche auch im neuesten Smash-Hit des Mobile-Giganten spielbar sind.

In Squad Busters bestreiten Spieler epische Mehrspieler-Matches mit zehn Personen, in denen sie in vierminütigen Runden Squads zusammenstellen und gegen andere Spieler antreten, um die meisten Juwelen zu sammeln. Das Spiel enthält Charaktere aus dem gesamten Supercell-Universum und ist so konzipiert, dass es einen jeden anspricht, der ein Mobilgerät besitzt – mit intuitivem und umfassendem Gameplay für Gelegenheitsspieler und für solche, die ein intensiveres, kompetitives Spiel suchen.

Zu Beginn des Spots wird ein Spieler von Ken Jeong (The Masked Singer) aufgeweckt, der in die Rolle eines exzentrischen Huhns schlüpft. Schnell stellt unsere Hauptfigur fest, dass er von fünf Charakteren aus Squad Busters umgeben ist. Hemsworth gibt den mächtigen Barbarenkönig, der von Ricci als Hexe mit dunkler Aura, Arnetts freundlichem Holzfäller Greg und Cravalhos Schrotflinte schwingender Shelly unterstützt wird.

Diese Promitruppe macht es sich zum Ziel, das Leben des Spielers mit Spaß zu füllen, und folgt ihm vom frühen Morgen bis zum späten Abend. In einer Reihe von witzigen Szenen begleiten die Stars unter der Regie von Jody Hill unseren Spieler zu einem Vorstellungsgespräch, in eine Toilettenkabine und quetschen sich in ein Auto, in dem sie eine Karaoke-Version des Nickelback-Klassikers How You Remind Me zum Besten geben.

Als die Hollywood-Gang gerade heiß über Riccis Skelettbeschwörungs-Stab diskutiert, trifft sie auf den Squad eines anderen Spielers. Diese Gruppe besteht aus Internetsensationen wie dem TikTok-Superstar Bella Poarch als Hexe, Thoren Bradley (seines Zeichens Holzhacker im echten Leben) als Greg, Lip-Syncing-Legende Gabriela Moura als Shelly und YouTube-Wunder ZHC als Huhn.

Mit einem Augenzwinkern an die Zuschauer kann Seth Phillips, besser bekannt als Dude With Sign während des Kampfes kurz in einem Cameo-Auftritt gesehen werden, um „ein jüngeres Publikum anzusprechen".

Squad Busters ist Supercells erste globale Neuerscheinung seit über fünf Jahren und wurde mit Spannung erwartet. Laut einer internen Analyse des Unternehmens hat das Spiel bis heute 40 Millionen Vorregistrierungen* erreicht, womit das Handyspiel diesen Meilenstein schneller erreicht als jemals zuvor. Damit wurden die internen Ziele von Supercell für die Markteinführung weit übertroffen. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Spiel in die Fußstapfen seiner früheren Hits - Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale und Brawl Stars - treten wird, indem es mehr als 1 Milliarde Dollar an Lebenszeitumsatz generiert.

Ilkka Paananen, CEO von Supercell, sagte: „Nach der unglaublichen Resonanz auf die globale Ankündigung von Squad Busters sind wir begeistert, dass nun alle Spieler weltweit in den Genuss des Spiels kommen dürfen! Unsere Spieleteams haben die Messlatte für die Veröffentlichung neuer Spiele sehr hoch angesetzt, was im Umkehrschluss bedeutet, dass sie die meisten der Spiele, an denen sie arbeiten, wieder verwerfen. Dies hat dazu geführt, dass wir seit über fünf Jahren kein neues Spiel mehr auf den Markt gebracht haben. Deshalb ist dieser Moment, der Launch von Squad Busters, ein ganz besonderer! Ich möchte dem Squad-Team für seine großartige Arbeit danken, die es uns ermöglicht, ein neues, unglaublich unterhaltsames Spiel für unsere Spieler auf der ganzen Welt zu veröffentlichen."

„Um diesen Launch zu feiern, wollte das Team ein wahres Spektakel kreieren. Da lag es nahe, eine lustige Konfrontation von Hollywood-Ikonen und Social-Media-Stars zu inszenieren, um zu zeigen, dass das Leben mit einem Squad tatsächlich mehr Spaß macht!"

Fans mit iOS- und Android-Geräten auf der ganzen Welt können das Spiel jetzt herunterladen.

Anmerkungen für die Redaktion * einschließlich Vorregistrierungen sowie Downloads in den Märkten, in denen Squad Busters seit dem 25. April spielbar ist.

Über Supercell Supercell ist eine Spieleentwicklerfirma mit Sitz in Helsinki, Finnland, und Büros in San Francisco, Seoul und Shanghai. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat das Unternehmen fünf Spiele weltweit auf den Markt gebracht: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale und Brawl Stars. Supercell hegt den Traum, Spiele zu erschaffen, die möglichst viele Menschen über Jahre spielen und die für immer im Gedächtnis bleiben.

