Smart Blood Analytics Swiss erhält EU-MDR-Zertifizierung für VIRUS vs. BACTERIA Modell

Ein Wendepunkt im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen

In einem bedeutenden Schritt zur Verhinderung antimikrobieller Resistenzen gibt Smart Blood Analytics Swiss stolz bekannt, dass es die EU-MDR (European Medical Device Regulation)1 Zertifizierung für ihre VIRUS vs. BACTERIA Clinical Decision Support Software erlangt hat. Dieses innovative Medizinprodukt setzt neue Maßstäbe bei der genauen Unterscheidung zwischen viralen und bakteriellen Infektionen und hilft Ärzten so, Patienten gezielt und effektiv zu behandeln.

Die Antibiotikaresistenz (AMR) stellt eine erhebliche Bedrohung für die weltweite öffentliche Gesundheit und Entwicklung dar und trägt jährlich zu Millionen von Todesfällen bei. Die Antibiotikaresistenz, die hauptsächlich durch den Missbrauch und die Überdosierung von Antibiotika verursacht wird, untergräbt die Wirksamkeit der Behandlung von Infektionskrankheiten, gefährdet den modernen medizinischen Fortschritt und erhöht die Kosten im Gesundheitswesen erheblich. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) legt den Schwerpunkt auf die Verhütung von Infektionen, die Gewährleistung des allgemeinen Zugangs zu qualitativ hochwertigen Diagnosen und Behandlungen und die Förderung von Innovationen in der Überwachung und Forschung, um die Resistenz gegen antimikrobielle Mittel in der menschlichen Gesundheit zu bekämpfen.2

Als erste Software zur Unterstützung klinischer Entscheidungen, die die EU-MDR-Zertifizierung im Bereich des Managements von Infektionskrankheiten erhalten hat, verwendet VIRUS vs. BACTERIA nur 17 Routine-Blutparameter, das biologische Geschlecht und das Alter, um zwischen viralen und bakteriellen Infektionen zu unterscheiden. Das Modell VIRUS vs. BACTERIA wurde kürzlich auch in einem Artikel in Heliyon vorgestellt, in dem seine Wirksamkeit und große Genauigkeit hervorgehoben wurde ( https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29372).

Da routinemäßige Bluttests weltweit leicht verfügbar sind, erweitert VIRUS vs. BACTERIA die Möglichkeiten des Arztes, zwischen viralen und bakteriellen Infektionen zu unterscheiden, und unterstützt den rationellen Einsatz von Antibiotika, insbesondere in den Bereichen, in denen andere üblicherweise verwendete Blutmarker nur einen begrenzten diagnostischen Wert bieten.

Die Idee zur Entwicklung von VIRUS vs. BACTERIA wurde durch den G20-Gipfel 2022 in Bali inspiriert, auf dem ein Aufruf zum Handeln in Bezug auf antimikrobielle Resistenz vorgestellt wurde3. Sie betonte die dringende Notwendigkeit innovativer Lösungen zur Bekämpfung der wachsenden weltweiten Bedrohung durch AMR, die oft als stille Pandemie bezeichnet wird. Auf dieser Veranstaltung trafen sich führende Persönlichkeiten aus aller Welt, um sich mit den Herausforderungen auseinanderzusetzen, und es wurde deutlich, wie wichtig gemeinsame Anstrengungen sind, um wirksame Strategien für das Infektionsmanagement zu entwickeln.

Dr. Marko Notar, Geschäftsführer von Smart Blood Analytics Swiss, freute sich über die EU-MDR-Zertifizierung: „Dieser Erfolg zeigt unser Engagement, das Gesundheitswesen durch Innovation voranzubringen. Indem wir Klinikern ein präzises Instrument zur Verfügung stellen, mit dem sie zwischen viralen und bakteriellen Infektionen unterscheiden können, wollen wir Ärzten mehr Informationen an die Hand geben und sie bei der Entscheidung über die Verschreibung von Antibiotika unterstützen. Dies trägt zu einer effizienteren Gesundheitsversorgung bei."

Der EU-MDR-Zertifizierungsprozess umfasst eine gründliche und umfassende Bewertung der Sicherheit und Qualität von Medizinprodukten sowie der Einhaltung der EU-Vorschriften für Medizinprodukte. Smart Blood Analytics Swiss hat sich verpflichtet, die höchsten Sicherheits-, Leistungs- und Konformitätsstandards einzuhalten, und diese EU-MDR-Zertifizierung bekräftigt sein fortwährendes Engagement für Spitzenleistungen in der Gesundheitsbranche.

In einer Zeit, in der die Herausforderungen des Gesundheitswesens nach innovativen Lösungen verlangen, erweist sich VIRUS vs. BACTERIA als eine vielversprechende Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und seinen leistungsstarken Funktionen ist dieses hochmoderne Tool weltweit verfügbar und kann Fachkräfte im Gesundheitswesen in ihrem Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen unterstützen.

Informationen zu Smart Blood Analytics Swiss:

Smart Blood Analytics Swiss ist ein zukunftsorientiertes Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich der Umgestaltung des medizinischen Diagnoseprozesses verschrieben hat. Ihr EU-MDR-zertifiziertes Vorzeigeprodukt, die SBAS-Software, setzt künstliche Intelligenz ein, um die Genauigkeit und Effizienz der Interpretation von Bluttestergebnissen zu verbessern. Smart Blood Analytics Swiss steht an der Spitze der Innovation im Gesundheitswesen und entwickelt laufend neue Produkte im Bereich der Interpretation von Bluttestergebnissen, wobei das Wohl der Patienten im Vordergrund steht. Dazu gehören bahnbrechende Lösungen, die ein tieferes Verständnis dafür ermöglichen, welche Blutparameter zu den Entscheidungen über die richtige Diagnose für den Patienten beitragen und entsprechende Empfehlungen aussprechen.

Weitere Informationen darüber, wie Smart Blood Analytics Swiss dazu beitragen kann, den medizinischen Diagnoseprozess zu verändern, finden Sie hier: www.smartbloodanalytics.com.

