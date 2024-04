MicroHarvest

MicroHarvest und VEGDOG präsentieren innovatives Hunde-Leckerli mit bahnbrechendem Protein aus Mikroorganismen

Hamburg/München (ots)

Premiere des neuartigen Leckerlis VEGDOG Pure Bites auf dem Pet Food Forum am 6. Mai 2024 in Nürnberg auf der Interzoo Europa

auf dem Pet Food Forum am 6. Mai 2024 in Nürnberg auf der Interzoo Europa MicroHarvests innovatives Protein emittiert im Vergleich zu pflanzenbasierten Alternativen geschätzt 2-3 Mal weniger CO2-Äquivalente pro Kilogramm

Eine Studie, die in Zusammenarbeit mit den Masterstudiengängen der Universität Wageningen durchgeführt wurde, zeigt, dass bemerkenswerte 76 % der deutschen Hundebesitzer den Kauf von Tiernahrung mit mikrobiellem Protein in Betracht ziehen würden

MicroHarvest, ein Hamburger BioTech Start-up für innovative Proteinquellen, und der Münchner Tiernahrungshersteller VEGDOG haben sich zusammengetan, um ein einzigartiges Hunde-Leckerli auf den Markt zu bringen, das auf Mikroorganismen-basierten Proteinen beruht.

Dieses innovative Leckerli feiert seine Premiere auf dem angesehenen Pet Food Forum am 6. Mai 2024 in Nürnberg. Diese Veranstaltung ist ein Highlight der Interzoo Europa, einer der weltweit größten Fachmessen der Heimtierbranche, und steht ganz im Zeichen der Innovation in der Industrie.

Der innovative Snack VEGDOG Pure Bites markiert eine Neuheit auf dem europäischen Markt für Hundefutter und vereint MicroHarvests neues Protein aus Mikroorganismen mit köstlichen Zutaten wie Kartoffel und Apfeltrester. Seine hypoallergenen Merkmale prädestinieren ihn besonders für Hunde, die herkömmliche Proteinquellen schlecht vertragen. Durch die exzellente Verdaulichkeit, Verträglichkeit und den hervorragenden Geschmack avanciert er zur optimalen Option für Hunde mit ausgeprägten Unverträglichkeiten und Allergien, was ihn auch für den Einsatz in der Tierarztpraxis interessant macht.

Nachhaltigkeitsstudien zeigen: Das mikrobielle Protein von MicroHarvest verursacht nur 1,4 kg CO2-Äquivalent pro Kilogramm Produkt. Damit ist es genauso nachhaltig wie Insektenproteine und deutlich umweltfreundlicher als pflanzliche Proteine.

Laut dem deutschen Pet Food Mintel Report aus dem Jahr 2023 glauben 43 % der Verbraucher in Deutschland, dass der Verzehr von weniger Fleisch besser für die Umwelt ist. Zudem suchen Haustierbesitzer nach flexitarischen Futteroptionen, um den CO2-Fußabdruck der Ernährung ihrer Haustiere zu reduzieren.

In einer Studie, die MicroHarvest in Zusammenarbeit mit den Masterstudiengängen der Universität Wageningen Anfang dieses Jahres durchführte, gaben unter mehr als 500 deutschen Haustierbesitzern 73 % der Befragten an, dass sie bereit wären, Leckerlis mit Proteinen aus Mikroorganismen auszuprobieren. 75 % antworteten, dass sie bereit wären, diese in das vollständige Futter ihres Haustiers zu integrieren, vorausgesetzt, sie schmecken gut. Eine anschließende Schmackhaftigkeitsstudie ergab, dass Hunde Snacks mit Protein aus Mikroorganismen um 10 Prozentpunkte häufiger wählten als Snacks, die nur aus Geflügel bestehen.

Jonathan Roberz, Mitbegründer & COO von MicroHarvest, kommentiert: "Die aus unseren Bakterien hergestellten Proteinbestandteile sind extrem nahrhaft. Sie enthalten natürliche Vitamine, Mineralien, bioverfügbare Aminosäuren und sind fettarm. Unsere Studien haben bisher gezeigt, dass sie für Hunde nicht nur gesund, sondern auch sehr schmackhaft sind."

Roberz fährt fort: "Nachhaltigkeit ist ein wachsendes Thema für Verbraucher und Hersteller. In einer Welt, in der die Proteinnachfrage bis 2050 voraussichtlich um 50 % steigen wird, glauben wir, dass mikrobielles Protein ein kraftvoller und effektiver Weg ist, Proteinangebote zu innovieren und zu diversifizieren, und wir freuen uns auf die Partnerschaft mit VEGDOG, um dieses einzigartige Hunde-Leckerli auf den Markt zu bringen."

Obwohl andere innovative Tiernahrungsprodukte mikrobielle Quellen wie Hefen und Myzelien als Zutaten verwenden, ist dieses spezielle Produkt das erste, das mit Proteinen aus Mikroorganismen entwickelt wurde, die seit Jahrhunderten Teil unserer Ernährung in Lebensmitteln wie Kimchi, Joghurt und Sauerkraut sind.

Tessa Zaune-Figlar, Gründerin & CEO von VEGDOG: "Unser Ziel bei VEGDOG ist es, Hundebesitzern zu zeigen, dass sie nicht zu fleischbasierten Produkten greifen müssen, um ihre Haustiere zu ernähren. Mit diesem zeitgemäßen Ansatz und unseren hochwertigen, gesunden und schmackhaften Produkten konnten wir einen neuen Markt erschließen. Durch die Zusammenarbeit mit unserem Partner MicroHarvest schlagen wir ein neues Kapitel auf und bringen einen vielversprechenden Snack auf den Markt, der unsere Innovationsfähigkeit unter Beweis stellt."

Dr. Carla Steffen, Leiterin der Produktentwicklung bei VEGDOG, erläutert weiter: "Bei VEGDOG sind wir ständig auf der Suche nach innovativen Proteinquellen, die sowohl unseren Hunden als auch unserem Planeten zugute kommen. Es ist uns sehr wichtig, unsere Produkte auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zu entwickeln. Da das Protein aus Mikroorganismen von MicroHarvest nachweislich hochverdaulich, schmackhaft und nachhaltig ist, erfüllt es all diese Kriterien."

Neben der Tiernahrungsindustrie entwickelt MicroHarvest Lösungen für ihre Proteine aus Mikroorganismen in der Viehzucht und Aquakultur, mit dem Ziel, ihr Produktangebot auf maßgeschneiderte Lösungen für den menschlichen Lebensmittelmarkt auszuweiten.

Weitere Informationen über MicroHarvest finden Sie unter: https://microharvest.com/ Weitere Informationen über VEGDOG finden Sie unter: www.vegdog.de

