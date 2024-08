Kicktipp GmbH

Start der Bundesligasaison - Wer wird Meister der Tippspielrunde?

Düsseldorf (ots)

Am 23. August um 20:30 Uhr startet die neue Bundesliga-Saison. Meister Bayer Leverkusen eröffnet die Spielzeit dann in Mönchengladbach. Und bis spätestens dahin sollten Sie auch Ihre Tipps abgegeben haben. Wenn man nämlich von der Tippspielrunde zur Fußball-EM angefixt wurde, ist die neue Bundesliga-Saison eine gute Gelegenheit, sich so einen Spaß regelmäßig mit Freunden, Familie oder Kollegen zu machen. Wie das genau funktioniert und alles zu den kleinen aber feinen Unterschieden zwischen EM- und Bundesliga-Tippspiel, sagt uns jetzt meine Kollegin Helke Michael.

Sprecherin: Mitmachen kann bei so einem kostenlosen Tippspiel jeder, der ein kleines bisschen Ahnung von Fußball hat. Man muss also kein Experte sein. Einrichten kann man sein Bundesliga-Tippspiel im Internet über einen Computer oder per App auf dem Smartphone oder Tablet.

O-Ton 1 (Janning Vygen, 10 Sek.): "Dann lädt man seine Freunde ein und die melden sich an und dann kann es schon losgehen. Wenn man jetzt schon zur EM ein Tippspiel hatte, dann kann man das einfach neu starten und alle bleiben angemeldet und es kann direkt weitergehen."

Sprecherin: Erklärt Janning Vygen, Geschäftsführer und Gründer von Kicktipp, einer Internetplattform, auf der man solche Tippspiele durchführen kann. Im Vergleich zur EM ist die Bundesliga mit 34 Spieltagen und jeweils neun Spielen eher ein Marathonlauf, und abgesehen von etwas anderen Bonustipps, sollte man auch sein Tippverhalten anpassen.

O-Ton 2 (Janning Vygen, 40 Sek.): "Bei der EM sehen wir mehr Favoritensiege als in der Bundesliga, weil in der Bundesliga die Mannschaften einfach enger beieinander sind. Und da lohnt sich auch öfter mal ein Außenseitertipp. Ein bisschen sollte man auch auf die Statistik achten. Es fallen ja in der Regel etwas unter drei Tore. Also vielleicht nicht zu viele Tore tippen, kein 4:0, eher mal ein 2:1. Beim Unentschieden ist auch immer ein 1:1 ein guter Tipp, weil 50 Prozent aller Unentschieden eben 1:1 ausgehen. Eine gute Statistik sind diese Expected Goals - wie oft schafft es eine Mannschaft wirklich in eine gefährliche Torsituation zu kommen? Und das ist meistens dann ein guter Hinweis, wie gut diese Mannschaft wirklich ist."

Sprecherin: Und ein ganz wichtiger Tipp zum Schluss: Dran bleiben und nicht nervös werden!

O-Ton 3 (Janning Vygen, 13 Sek.): "Viele Tipper machen, dass wenn sie in der Mitte stehen oder weiter unten, dann denken sie: 'Ich muss jetzt neun Mal den Außenseitertipp rausholen, um nach oben zu kommen.' Das führt nicht zum Erfolg, sondern einfach seriös weitertippen, dann rutscht man auch weiter nach oben."

Abmoderationsvorschlag: Nach dem Tippspiel ist vor dem Tippspiel! Und wenn Sie Spaß daran zur Fußball-EM hatten, können Sie das Ganze ja auch mit Familie, Freunden oder Kollegen zur Bundesliga machen. Alles, was Sie fürs Tippspiel brauchen, finden Sie im Netz unter Kicktipp.de.

